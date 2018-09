Räikkönen Monzában tudta meg, hogy nem maradhat a Ferrarinál

Kimi Räikkönen különösen csípős hangulatban érkezett Szingapúrba, majd közölte, elküldése után azért szerződött a Sauberhez, mert miért ne?

Ahogyan azt várni lehetett, a Ferrari által elküldött Kimi Räikkönen volt a figyelem középpontjában a Szingapúri Nagydíj csütörtöki sajtótájékozatóján. A következő szezont már a Saubernél kezdő finn pilóta igencsak elemében volt, többször is a rá jellemző stílusban válaszolt az elmúlt hetek történéseit firtató kérdésekre, de a rövidnél is rövidebb válaszokból is meg lehetett tudni ezt-azt.

„Tisztában vagytok azzal, ami történt, mit szeretnétek még tudni? – kérdezett vissza Räikkönen rögtön az első válaszában. – Nem tőlem függött, nem az én döntésem volt [elhagyni a Ferrarit]. Ami utána történt, az természetesen már igen."

Räikkönen arra a kérdésre, hogy miért ment vissza a Sauberhez, ahol 2001-ben Forma-1-es pályafutását elkezdte, nemes egyszerűséggel csak úgy reagált: „Miért ne?"

Ezután már kicsit bővebben is kifejtette: „[Azért megyek vissza], mert vissza akarok menni. Miért próbáljátok meg ezt túlkomplikálni? Semmivel nem tudok többet, mint ti, nem tudom, hogy mi lesz jövőre, ahogyan senki más sem. Persze találgathatunk, de elég okom volt rá, és boldog vagyok a döntésemmel."

Räikkönen ennél nem is adhatta volna hitelesebben önmagát

Ezze azonban még nem ért véget a Räikkönen-show, arra a kérdésre, hogy még mindig szenvedéllyel viseltet-e a versenyzés iránt, a következő klasszikus született: „Nem, valójában nem, csak a bolondját járatom veletek srácok, igazából azért írtam alá és leszek még itt két évet, mert nem vagyok boldog."

Ahogyan azt korábbi sajtóhírekből sejteni lehetett, a Ferrari Monzában közölte finn világbajnokával, hogy a következő szezontól nem számítanak a szolgálataira. Räikkönen emellett azt is felfedte, hogy a Sauberrel is csak ezután kezdett tárgyalni. „Nem hinném, hogy mindig is ott motoszkált a fejemben, hogy a Saubernél fejezzem be, de soha nem lehet előre tudni. Nem mondanám, hogy régóta terveztem ezt."

A pletykákkal ellentétben 2007 világbajnoka nem kapott részesedést a Sauberben, azt azonban nem zárta ki, hogy a jövőben ne csak versenyzőként legyen köze a svájci istállóhoz.

„Semmilyen tárgyalás nem volt erről, versenyzőként írtam alá és remélem, hogy az is maradok. Ki tudja, hogy mi történik a jövőben, jelenleg azonban semmilyen szerződésem nincs erről."

Monzában a Ferrari nem alkalmazott csapatsorrendet a futam rajtjánál, a későbbiekben pedig nem is volt rá lehetősége. A kérdésre, hogy segíteni fogja-e Sebastian Vettelt, Räikkönen újabb, önmagához hű választ adott. Csak egy autót tudok vezetni. Az emberek sokat beszélnek erről, mindig könnyű azt mondani, hogy ez és ez fog történni, de elméletben nehéz helyesen cselekedni. Majd meglátjuk, mi történik a versenyen, ha közel leszünk egymáshoz, mindketten ismerjük a szabályainkat, úgyhogy ez elég egyszerű."

A visszavonulását firtatóknak is meglehetősen egyenes kijelentést tett, mondván természetesen a Sauberrel is a minél jobb eredmény elérése lesz a célja, első sorban azonban még mindig élvezi a versenyzést. „Akkor fogom abbahagyni, ha azt érzem helyesnek. Természetesen a többi dolog is nagy részét képezi a versenyhétvégének, ez normális, de azért vagyok itt, hogy vezessek.