Jönnek a tuningfelnik az F1-be, és nagy változásokat hoznak

Eldőlni látszik, hogy 2021-től jönnek az utcán használtakra hasonlító, 18 collos keréktárcsák az F1-ben és betiltják a gumimelegítő paplanokat is. Megkérdeztük Mario Isolát, a Pirelli autósportért felelős vezetőjét a tervekről és a csapatok is véleményt nyilvánítottak.

Többször felmerült már, más sorozatokban alkalmazzák is és most már az F1-ben is csak idő kérdése, hogy a jelenleg használt 13 collos keréktárcsák helyett 2021-től 18 collos felniket szerelnek majd az autókra. Az FIA a hétvégén tette közzé a 2020-2023 közötti szezonokra vonatkozó gumiszállítói megbízás tenderkiírását, amiben több lényeges pont is megjelent.

Az egyik sarkalatos pont, hogy a szövetség továbbra is kizárólagos beszállítót keres. Elvárás, hogy versenyhétvégénként háromféle abroncsot biztosítsanak a csapatoknak és a biztonság mellett a szempontok a következők: Legyen jobb a műsor, legyen vezethetőbb a gumi, legyen minél nagyobb teljesítményű és legyen minél használhatóbb a működési tartománya.

Ezeknél azonban sokkal kézzelfoghatóbb, hogy a kiírás egyértelműen kiköti: 2021-től a mostani 13 collos felniket 18 collosra kell cserélni és betiltják a gumimelegítő paplanok használatát is. Ezek külön-külön is jelentős változások, együtt viszont járműdinamikai szempontból tényleg teljesen más alapokra helyezik az F1-es autókat, ezért

Ausztriában a dolgok elé mentünk és megkérdeztük Mario Isolát, a Pirelli autósportért felelős vezetőjét arról, hogy milyen változásokra számít az új tervek láttán.

Isola a GPhírek kérdésére megerősítette, hogy az akkor pontosan még nem ismert kerekek közelebb állnak majd az utcai abroncsok fejlesztési irányaihoz, ők pedig üdvözlik az elképzelést. „A szerződésünk 2019-ben lejár, de elmondtuk már, hogy szívesen folytatnánk, ha kineveznek minket kizárólagos beszállítónak. Örömmel részt veszünk a tárgyalásokban és készítünk egy másfajta terméket, ha erre szükség lesz.

A 18 collos felnik ötlete már az előző tenderkiírás idején is felmerült, akkor a Pirelli versenytársa, a Michelin szinte követelte a méretek megváltoztatását. Az olasz gyártó akkor is azt az álláspontot képviselte, amit manapság: „Mi már az elejétől azt mondtuk, hogy kiszolgáljuk, amit a sportágban kérnek tőlünk.”

Nem mi diktáljuk, hogy mit változtassunk, de örömmel egyeztetünk erről és követjük az igényeket a sportág érdekében.”

„Amikor korábban tárgyalások folytak a 18-as felnikről a stratégiai munkacsoportban, úgy döntöttek, hogy nem növelik meg a keréktárcsák méretét, hanem kiszélesítik a gumikat. Elég nehéz és nagy kihívás volt szélesebb gumikat tervezni és gyártani, aztán a megfelelő tesztelést biztosítani. Mi mindig állunk a kihívások elé, amíg azok technológiai jellegűek, amelyek révén tanulhatunk és bizonyíthatjuk, hogy a Forma-1-et nyílt laboratóriumként használhatjuk.”

Beszélgetésünk idején a tenderkiírás még nem jelent meg, ezért Isola leszögezte, hogy az első lépésük a szöveg alapos tanulmányozása lesz. Azt viszont már két versenyhétvégével ezelőtt is érezte, hogy elsőre talán meglepő módon a 2021-es bevezetés már nincs is olyan messze, ezért a tendert megnyerő gyártónak rögtön munkába kell állni.

A 2021-es bevezetéshez már 2020-ra készen kell állni a tesztelésre, mert legalább egy év tesztelésre szükség van, így 2019-ben már szimulációkat kell végezni, modelleket kialakítani

– mondta a szabadidejében mentősofőrnek álló vezető. – Azt is meg kell vizsgálnunk, hogy fejlesztenünk kell-e a gyárunkat. Sokszor akadnak láthatatlan részletek, amik csak akkor bukkannak fel, amikor elkezdünk gyártani. A szélesebb gumikhoz új kamionok kellettek, mert nem fértek be. Módosítani kellett a logisztikát, sok gépet a gyárban, egy ilyen döntésnek sok következménye van.”

Egyelőre a csapatok sincsenek képben

Abban Isola sem volt biztos, hogy miként maradtak meg az F1-ben a korszerű közúti keréktárcsáknál jóval kisebb, 13 collos felnik, de gyanította, hogy a fékek méretét akarták korlátozni ezzel. Hockenheimben viszont az FIA sajtótájékoztatóján kiderült, hogy a csapatok technikai képviselői is csak találgatnak, fékekből viszont szívesen látnának nagyobbakat az autókon.

Én üdvözölném a nagyobb fékeket

– nyilatkozta Bob Bell, a Renault technikai igazgatója. – Szerintem az új formulában szükségünk lesz rájuk. Kezdjük elérni a mostani fékek határait és jó lenne elkerülni sok pénz elköltését. Úgy gondolom, ez lehetőséget teremt, hogy rendezzük a fékrendszer kapacitásának kérdését.”

A sajtótájékoztatón résztvevő technikai szakemberek nem voltak tisztában azzal, hogy megjelent a tenderkiírás, de Bell rámutatott, hogy egy esetleges új gyártónak nagy kihívás lenne két év alatt két teljesen különböző gumit gyártani. Ebből sejthető, hogy bár augusztus 31-ig bírálják el a jelentkezőket, meglepő lenne, ha nem a Pirelli lenne a befutó.

A 18 collos kerekek tervét az elmúlt több, mint 10 év során már rengetegszer megvitattuk

– nyilatkozta Paddy Lowe, a Williams technikai igazgatója. – Érdekes, hogy most így elköteleződtek mellettük, mert egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy ez nagyszerű irány lesz. Nekünk is elemeznünk kell a következményeket. Az biztos, hogy nagyon nehéz lesz majd bánni ezzel a gumival. Sokkal nehezebb lesz, kihívást jelent majd a tervezése és a gyártása, valamint az oldalfalat is terheli majd.”

A súly kérdése kapcsán Isolánál is érdeklődtünk, ő az Osztrák Nagydíj idején még nem hallott arról, hogy a mostani magnéziumötvözetű tárcsák anyagát megváltoztatnák, így például karbonfelnit sem valószínű, hogy látunk mostanában az F1-ben. A gumik fizikai jellemzői mellett az is nagy változás lesz, hogy nem lehet majd gumimelegítő paplanokat használni.

Eléggé biztos vagyok abban, hogy kihívás lesz rájönni, hogyan tudunk majd következetes köröket futni az időmérőn és a versenyen nagyobb problémák nélkül

– folytatta Pierre Wache, a Red Bull technikai guruja a gumik felmelegítésére és a kopásra utalva. Ezt a karosszériára vonatkozó szabálytervezet is befolyásolja majd” – tette hozzá a nemrég előléptetett szakember. Abban a sajtótájékoztató résztvevői egyetértettek, hogy további egyeztetésekre lesz szükség a pontos előírások kidolgozása érdekében.

Jó-e, hogy eltűnnek a paplanok?

Bell rámutatott, hogy több különböző bajnokságban is sikeresen elhagyták már a gumimelegítő paplanokat, ha ez az F1-ben is megtörténik, olyan abroncsok jöhetnek létre, amelyek következetesebb teljesítményt nyújtanak majd az élettartamuk során, amit a csapatok mindenképpen üdvözölnének. Lowe viszont rámutatott, hogy a paplanok kellékként sem utolsók.

Nekem tetszik, hogy a rajtrácson annyi felszerelés van, köztük a melegítő paplanok is. Ez is része annak a képnek, ami azt közvetíti, hogy a Forma-1 mennyire technikai sport, az autóverseny csúcsa

– vélte. – Ebből a szempontból hiányoznának, de ha így szélesebb működési tartományú gumik jönnek létre, az jó lehet. Közben olyan dolgokról is szó van, hogy az időmérő olyan formátumra változzon, amely során kevesebb kört kell megtenni, talán egykörös etapokat újra és újra. Szerintem jót tesz a sportnak, ha ezekre nem készítjük elő a gumikat a paplanokkal, és szélesebb a működési tartományuk.”