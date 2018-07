Az F1-es tripla hétvége kellős közepén beszélgettünk a Pirelli autósportért felelős vezetőjével Mario Isolával szokatlan másodállásáról. Az olasz szakember az F1 után önkéntes mentősnek áll.

Világszerte tömegek rajonganak a Forma-1-ért és az emberek a szabadidejük egy részét arra fordítják, hogy figyelemmel kövessék a sportág eseményeit. Akik viszont benne vannak, és napi szinten foglalkoznak ezzel, olykor talán meglepő módon, de másra is vágynak: Lewis Hamilton divatbemutatókra és hangstúdiókba jár szívesen, Sebastian Vettel örömmel barkácsol a garázsában, Mario Isola, a Pirelli autósportért felelős vezetője pedig önkéntes mentősofőrnek áll.

Isola nevével legtöbbször akkor találkozunk, ha F1-es gumikról van szó, hiszen 2011 óta ő a Pirelli versenymenedzsere és 2017 márciusa óta a gyártó autósportért felelős vezetője is. A karakteréről azonban nem sokat tudunk, ezért az Osztrák Nagydíj hétvégéjén szakmai kérdések mellett arról is kérdeztük, hogyan lett belőle önkéntes mentősofőr.

Már sok évvel ezelőtt belevágtam. Olaszországban néhány barátom foglalkozott ezzel

– mondta a GPhírek kérdésére. – El lehet végezni egy egyéves tréninget, aztán néhány vizsgát kell teljesíteni, az ember így dolgozhat mentősként. Alkalmazottként vagy önkéntesként is, a képzés ugyanaz. Amikor 18-19 éves voltam, néhány barátom erősködött, de akkor még nem érdekelt ez, de aztán mégis elvégeztem a tréninget. Utána viszont úgy voltam vele, hogy ha nem használom, akkor mindent el fogok felejteni. Ekkor kezdtem önkénteskedni Milánóban, a szülővárosomban.”

„Önkéntesként egy éjszakai váltást kell vállalni hetente. Persze, ez nehezen teljesíthető a munkám mellett, de karácsony környékén próbálok inkább rendelkezésre állni, ilyenkor ez kevésbé megy. Többé-kevésbé minden évben tréningezni kell, hogy megfelelő szinten legyünk. A milánói sürgősségi osztállyal dolgozom együtt, így mindenféle esettel találkozom: közlekedési balesettel, szívrohammal.”

Isola életében a vezetés nem csak ennyiben merül ki,

hiszen fiatal korában ő maga is gokartozott, a sikeres IndyCar-pilóta, Max Papis ellen is versenyzett. Később jelentkezett egy állásajánlatra a Pirellinél és az interjú során kiderült, hogy próbálkozott a versenyzéssel is, így a gyártó tesztpilótájaként kezdett dolgozni, eleinte az utcai részlegen, de később rábízták a versenyszakosztályt is, először az FIA GT-programot. A mentőzést viszont nem adta fel, mert az élete fontos részévé vált.

„Az ember ilyenkor többet kap vissza, mint amennyit ad. Lehetővé vált számomra, hogy olyan helyzetekbe is betekintést nyerjek, amiket én a szerencsés életem során nem látnék, hiszen egy szép helyen élek, normális családból származom, és az ember néha felismeri, hogy körülötte más világ van és ő milyen szerencsés. Ez nagyon fontos számomra, ezért folytatom is [ezt a munkát].”

Az olasz szakember a vezetés mellett más mentősofőrök képzésébe is besegít.

„A pályafutásomat a Pirelli tesztpilótájaként kezdtem, így szereztem némi tapasztalatot a versenyzés terén gokartokkal, némi pályaversenyzéssel és ralikkal, ezt instruktorként is fel tudom használni a lombardiai mentősofőrök tréningezése során” – árulta el.

„A Croce Viola nevű szervezet tagja vagyok, ami egy nagyobb, egész Olaszországban jelen lévő szövetség része. Csak Lombardiában 130 társulás több, mint 5000 járművezetőjét képeztük 100-nál is több instruktorral. Másodállásnak kissé súlyos, de szívesen csinálom, és amíg ez így marad, addig folytatom is. Mások a szabadidejükben festenek vagy sportolnak, én ezzel foglalkozom.”