Vettel: Sportoló vagyok, nem celeb

A Ferrari versenyzője nem tartja magát különlegesnek a foglalkozása miatt és úgy véli, nem az F1 határozza meg a karakterét.

A szoros világbajnoki küzdelem egyik érdekes színezetét adja, hogy a mezőny két négyszeres világbajnoka, Lewis Hamilton és Sebastian Vettel teljesen más kulturális hátterű és a karakterük is láthatóan különbözik.

Míg Hamilton néhány évvel ezelőtt igazi világpolgárrá vált és az F1-en túl is látványos életet él elsősorban a divatvilágban és a zeneiparban, addig Vettel a versenyhétvégék után általában visszavonul és csendben próbálja élni az életét. A Brit Nagydíj apropóján a Guardian című lap a hétköznapi Vettelt mutatta be.

„Az F1 nyilvánvalóan az életem nagy részét kiteszi, de nem a legfontosabb dolog. Nem ez határozza meg, hogy ki vagyok, ez csak az, amivel foglalkozom. A kettő összefügg, de fontos kiemelni, hogy sok idő van, amikor nem [az F1] definiálja, hogy ki vagyok – jelentette ki. – Nem érzem magam különlegesnek a foglalkozásom miatt. Ez is egy része az identitásomnak, de

ha megkérdezném magamtól, hogy ki is vagyok valójában, rossz válasz lenne, ha azt mondanám, hogy F1-es pilóta. Nagyon sok más is vagyok, emberként nem ez határoz meg.”

Vettel nemrég, a Kanadai Nagydíj során is beszélt arról, hogy szeret hétköznapi dolgokkal foglalkozni és a rengeteg utazás közben egyszerűen otthon lenni. Most hozzátette: „Örömmel csinálok olyan dolgokat is, amiket az emberek unalmasnak tartanak, nekem viszont nem azok. Otthon lenni, füvet nyírni, főzni, de azt csak ritkán, mert nem megy olyan jól. Elviszem a gyerekeket a suliba, bevásárolok. Felszállok a metróra és a buszra is.”

A német pilóta azzal foglalta össze az ars poéticáját, hogy „normálisnak lenni normális”, és kijelentette: „Sportoló vagyok, nem celeb. Amikor valahol valaki felismer, azt gondolom, hogy a sport érdekli őket, nem az, hogy milyen a hajam, milyen cipőt hordok meg ilyen baromságok” – vélte.

Méltatta Hamiltont, de nem nagyon

A Guardian újságírója megpróbálta rávenni Vettelt, hogy beszéljen legnagyobb ellenfeléről, de ő csak annyit mondott, hogy Hamilton „nagyon tehetséges és remek készségekkel rendelkezik az autóban.” Elárulta, élvezi a szoros versenyt, mert „az ember olyan helyzetbe akar kerülni, amikor a győzelemért küzdhet, hiszen ez a leginkább kielégítő érzés. Amikor szoros az állás, természetesen nagyobb a feszültség is.”

Ennek egyik mellékhatása, hogy néha elszabadulnak az indulatok. A 2017-es Azeri Nagydíjon Vettel azt hitte, hogy Hamilton féktesztelte őt a Safety Car mögött, ezért ellenfele mellé hajtva, gesztusokkal próbálta közölni nemtetszését, de közben nekiment a mellette haladó Mercedesnek. Vettel a pályán kiszabható második legsúlyosabb büntetést kapta és vezekelnie is kellett a tettéért.

Nem akartam ártani neki, véget vetni a versenyének meg a sajátomnak sem

– mondta. – Az emberek talán azt hiszik, hogy a versenyzők a sisak alatt vicsorogva [küzdenek]. Az embernek nyugodtnak kell maradnia vezetés közben, mert az is felemészti a teljes koncentrációját. Persze, van, amikor felpörgök és érzem az adrenalint.”