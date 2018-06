Vettel a rajongóira is hallgat a spéci sisakfestésekkel

Az F1-es mezőny legnagyobb sisakvariálója, Sebastian Vettel nem hajlandó megválni a győztes fejvédőitől. Más hobbira nem nagyon jut ideje.

Noha a glória megjelenése miatt csökkent a sisakfestések jelentősége, a modern Forma-1-ben ez maradt szinte az egyetlen olyan felület, ahol a pilóták nagyrészt önállóan választhatják meg a színeket, ábrákat és ezáltal üzenhetnek is a nagyvilágnak származásukról, valamint a rájuk jellemző érdekességekről, vagy bármi másról.

Az F1 története során több pilóta is akadt, akik akár egy egész pályafutást is teljesítettek egyféle sisakdizájnnal (például Damon Hill, aki édesapját idézte vele), mások többször is váltogattak. A legextrémebb példát alighanem Sebastian Vettel adja, aki olyan sokszor változtatott a sisakfestésén, hogy részben miatta az FIA betiltotta a sisakdizájn megváltoztatását a szezonon belül.

Később lazult a helyzet, idén már egy különleges festést be lehet vetni, de Vettelt így sem akadályozzák meg abban, hogy sisakja alapmotívumait (fehér alap német zászlóval) megtartva továbbra is rendszeresen variáljon a fejvédőin. Technikailag nem változtatok rajta, ezt szögezzük le a szabályok miatt – nevetett a Sky Sports műsorában. –

Érdekes játszadozni a részletekkel, még ha az emberek nem is nagyon veszik észre. Sok pilóta eladja a sisakjait, de én megtartom őket. Kereshetnék egy kis pénzt

– mondta, majd megerősítette, hogy a győztes sisakjait nem használja újra. – Nem vagyok babonás, de ez az egész Monzából [2008-ból] ered. Már szombaton elraktam a cipőmet, az alsóneműmet és az overallomat, mert az első pole pozíciómhoz kötődtek, aztán vasárnap megismétlődött minden” – utalt arra, hogy a Toro Rosso pilótájaként váratlanul megnyerte a 2008-as Olasz Nagydíjat.

„Persze, nem én találom ki az egészet, Jens [Munser] és csapata nagyon jó munkát végez, valamint sok ötletet kapok például szurkolóktól is” – majd mutatott egy példát, ami az egyik Kínai Nagydíjra készült. Vettelnek ezen kívül nincs sok ideje hobbira, elmondása szerint évek óta dolgozik egy moped felújításán, de mire két verseny között hozzáfogna, már indulnia is kell újra.

„Kedvelem a mozgást és fittnek lenni, erre sok időt fordítok. Az emberek mindig úgy tartják, hogy egy Forma-1-es versenyzőnek mindig csillogó élete van és mindent megkap, de én szeretem az unalmas életet. Otthon lenni és élvezni, hogy nem kell utaznom, barkácsolni, normális dolgokat csinálni" – mondta Vettel a kedvenc időtöltéseiről.

Elárulta, több dolog is van a bakancslistáján, amit „majd egy napon” meg szeretne élni. Több hely is van, ahova szívesen ellátogatna turistaként, sőt, akár az F1 is érdekelné nézőként. Ezzel kapcsolatban egy humoros történetet is felelevenített.

Néhány évvel ezelőtt belefutottam egy rendőrbe és megkérdezte, hogy milyen célból érkeztem. Azt mondtam, hogy a nagydíjra jöttem. Kérdezte, hogy megnéztem-e a versenyt, én meg feleltem, hogy igen

– bólogatott mosolyogva. – Érdeklődött, hogy jó helyeken ültem-e, mondtam neki, hogy tulajdonképpen csak egy ülésem volt, de az elég jó volt. Akkor jó utat!” – mutatta Vettel, hogy tovább intették.