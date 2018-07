Jogosan háborgott Hamilton és Ricciardo Ausztriában?

Az Osztrák Nagydíj időmérőjén Ricciardo, a versenyén Hamilton hisztizett a csapata miatt – rámutatunk, előbbinek miért volt valamennyire igaza, illetve kielemezzük a Mercedes baklövésének körülményeit.

Az Osztrák Nagydíjon extra menüben tértek vissza az izgalmak a Forma-1-be, és hatalmas meglepetésre olyasmi történt, ami korábban soha: kilenc verseny után három csapat egyforma arányban osztozik a győzelmeken. A Red Bull pénteki és szombati formájában nyoma sem volt győzelmi esélyekre utaló jelnek, de Max Verstappen a Kimi Räikkönennel szembeni élelmes előzésének, Sebastian Vettel rajtbüntetésének és a Mercedesek balszerencséjének köszönhetően mégis nyert.

Bár ebből csak az első múlt rajta, nem elhanyagolható tény, hogy Daniel Ricciardóval és Lewis Hamiltonnal ellentétben eljutott a célig a lágy keverékű gumikon, nagyszerű vezetéstechnikai módosítással reagálva a hólyagosodás veszélyére. Konkrétan arra vigyázott, hogy a gyors utolsó kanyarokban ne nyírja ki a terheléssel a bal hátsó abroncsát, így a hasonló problémával nem vagy csak kevésbé küzdő Ferrarik nem tudták levadászni.

Segítséget kapott viszont csapattársától, aki 10 körre megfogta Räikkönent, bár ez nem feltétlenül volt sorsdöntő.

Ricciardót a 28. körtől kezdte hátráltatni a gumikopás a hétvége folyamán először 40 foknál melegebb aszfalton, hirtelen 1:08.5 fölé romlottak az idői. Verstappen ezzel egérutat nyert, mert Räikkönen hiába volt 2-4 tizeddel gyorsabb a másik Red Bullnál és zárkózott fel rá 3 kör alatt, a három DRS zóna ellenére sokáig tartott végrehajtania az előzést, ez csak azután sikerült neki, hogy Ricciardo már 1:09 fölé került. A holland ezalatt 4,1-ről 7,3 másodperce növelte az előnyét.

Noha Räikkönen a hátralévő 32 körből 26-ban gyorsabb volt Verstappennél és a célig 1,5 másodpercre csökkentette a hátrányt, nem biztos, hogy az előzést megoldotta volna.

Egyrészt a tempókülönbség csak 2-3 tized volt körönként, és Ricciardóéval ellentétben Verstappen autóján nem indultak oszlásnak a gumik, a gázt precízen adagolva szinte folyamatosan javított az eredményein.

Hamilton és Ricciardo hétvégéjében nem csak a súlyos gumigond és a kiesés volt a közös metszet; mindketten mérgesek voltak a csapatukra is. Először a Mercedes stratégiai baklövését vizsgáljuk meg közelebbről, ami utat nyitott Verstappen váratlan sikeréhez.

Nem látták a fától az erdőt

A lavina szerencsétlen módon pont tőlük indult azzal, hogy Valtteri Bottas autója lerobbant a 2. helyről a 14. körben, a hidraulikafolyadéknak szűnt meg a nyomása. A versenyigazgatás a műszaki mentés miatt a 15. körben rendelte el a virtuális biztonsági autós fázist, Hamilton ekkor a 3-as kanyarból gyorsított ki.

Ahogy Ausztráliában a Mercedes a saját bőrén már megtapasztalta, aki ilyen körülmények között kereket cserél az rengeteg időt nyer azokkal szemben, akik ezt rendes versenytempóban teszik meg, a különbség óriási, 10 másodperc körüli. Toto Wolffék érthetetlenül kint hagyták a pályán Hamiltont, miközben a Ferrari és a Red Bull letudta az egyetlen tervezett boxkiállást mindkét pilótájának, így amikor a brit is átesett rajta később, csak a 4. helyen folytatta. Ezért már futam közben elnézést kértek Hamiltontól.

„Kitárgyaltuk. Hibáztunk – ismerte el a tévedést kertelés nélkül a csapatfőnök. Fél körünk volt reagálni, de nem tettük meg. Ekkor vesztettük el a versenyt. A dilemmát az okozta, hogy belemerültek üldözőik lehetséges válaszlépéseinek elemzésébe. „Mi történik akkor, ha Lewist behívjuk és a másik két csapat az egyik autójával teszi meg? Mit jelentett volna a versenyre nézve, ha Kimi mögé kerül és Max támadni fogja? – magyarázta, elismerve, hogy VSC esetén „80%-ban" a kerékcsere a helyes lépés. – Nem zavarodtunk össze, csak túl sokáig gondolkodtunk."

Ezúttal tehát nem a szimulációjukban volt a hiba, mint Ausztráliában, vagy Kínában, ahol a számítások azt mutatták, a Safety Car mögött nem éri meg átváltani a lágyabb abroncsra. (Kanadában Hamilton nem stratégiai hiba áldozata lett, a korainak tűnő kerékcseréjét a motor túlmelegedése és az extra hűtőnyílások megnyitásának kényszere indokolta.)

Az F1 TV fedélzeti kamerás felvételei és a GPS adatok összevetésével megpróbáljuk rekonstruálni a történteket. A VSC a futam 16. percének 42. másodpercében kezdődött, Hamilton ekkor tehát épp elhagyta a 3-as kanyart, és amíg 46 másodperc alatt a boxbejárat mellé ért, a Mercedes egyszer sem beszélt vele a stratégiáról, csupán emlékeztették a részidők betartására, illetve Hamilton kérdésére közölte a versenymérnöke, Peter Bonnington, hogy nem tudják, mi volt a probléma Bottas autójával.

Egy körrel a VSC hatályba lépése után szóltak a pilótának, hogy amennyiben maradnak a feltételek, jöjjön be a depóba, de pechükre hamarosan véget ért a biztonsági autós fázis, jóvátehetetlenül megtorpedózva Hamilton versenyét. Csak 3 körrel ezt követően tájékoztatták, hogy üldözői 8 másodpercet nyertek, amit megdöbbenve fogadott, főleg azért, mert érezte, hogy az abroncsai a végüket járják. És tényleg: Verstappen hátránya 5-ről csupán 13 másodpercre nőtt, és 7 másodperces előnnyé változott Hamiltonnal szemben riválisa kerékcseréje után.

A Mercedesnek látszólag automatikusan meg kellett volna lépnie a boxkiállást, amin Bottas félrehúzódásától kezdve összesen közel két percig tanakodhattak (az esetleges VSC-re gondolva), mennyire volt jogos az aggodalmuk, hogy a riválisok másképp döntenek? A félelmük nem lehetett alaptalan, a csapatok jól ismerik egymás dörzsölt trükkjeit: a rádióbeszélgetések alapján úgy tűnik, a Ferrari és a Red Bull is az utolsó pillanatig kivárt a kártyáik felfedésével. A csapatok hallgatják egymás rádióforgalmát, ha más nem, a havi 3000 forint (az F1 TV előfizetési díja) potom pénz egy ilyen egyszerű kémkedési lehetőségért.

A VSC versenyidő szerint 16:42-kor kezdődött, de Verstappen és Ricciardo fülébe csak kb. 17:15-re és 17:25-re jutott el az információ, hogy amennyiben nincs változás, álljanak be a depóba. Räikkönennél más volt a helyzet, ő 17:28-nál, a 8-as kanyarból kilépve kérdezett rá, hogy így tegyen-e, amire egyből jött a megerősítő válasz – Hamilton ekkor ment el a boxbejárat mellett, vagyis mire kiderült, hogy a Mercedes aggálya nem valósul meg és Räikkönenből nem csinálnak mozgó útakadályt (mint például Kínában), pont lecsúsztak a reagálási lehetőségről. Vettelnek kicsit korábban, 17:09 környékén mondtak valamit a rádión, amit ő megerősített, de mi nem értettük, ez egy kódolt üzenet is lehetett.

Érdekesség egyébként, hogy mindegyik versenyzőt a „minimum line", azaz a lehető legrövidebb nyomvonal követésére kérték – már az FIA is tud róla, hogy ezzel némi idő lecsalható az előírt VSC-s részidőkből.

A Pirelli előzetesen – még nem tudva, hogy a korábbinál forróbb aszfalton hogyan fognak ténylegesen viselkedni a gumik – úgy kalkulált, a lágy keverékre már a 9. körtől át lehet váltani, ezért a VSC elvileg már abba az intervallumba esett, amikor bevállalható a kerékcsere. A Mercedesnél sem tették említést róla, hogy aggódtak volna a tervezettnél hosszabb második etapról. Az Osztrák Nagydíjon az előzőeknél nagyobbat hibáztak, ugyanakkor elismerésre méltó, ahogy az egészet kezelték.

Az nem feltétlenül jó, hogy ilyen külső körülmény indította be a fordulatokat, de érdekes lenne tudni, Hamilton bajban lett-e volna a gumikkal akkor is, ha megtartja az 1. helyet, bár a kérdés már csupán azért is költői, mert végül kiesett az üzemanyag-ellátás hibája miatt. „A Ferrarik kivételével mindenkit erős hólyagosodás sújtott, nem számítottunk erre. 10 fokkal melegebb volt [a pálya], mint vártuk, de a probléma azoknál jelentkezett, akik támadtak. Ilyenkor túlmelegszik a gumi felülete, ettől keletkeznek a hólyagok" – mondta Toto Wolff.

Hamilton a boxkiállását követően a 39. körig 2 másodpercen belülről, turbulens légáramlásban követte Räikkönent, ettől többet csúszkált és az etap elejétől fogva a kelleténél jobban terhelte a gumikat, majd Vettel is megelőzte. Frusztrált állapotban, miközben elkeseredetten próbált visszakapaszkodni, bizonyára nem az járt a fejében, hogy óvja a gumikat, ez is tetézhette a problémát.

Mi motiválta Ricciardo partizánakcióját?

A sors mintha igazságot szolgáltatott volna a Red Bullnál a kisebb szombati balhé után, a kellemetlen helyzetbe kerülő Verstappent győzelemmel jutalmazta, a lázadó Ricciardót kieséssel büntette a születésnapján. Az időmérő utolsó gyors köreihez készülődve az ausztrál lefagyasztotta a boxutcai irányítóközpontot, amikor hirtelen lelassított, pedig senki mögött sem haladt, nem kellett helyet hagynia magának, és műszaki problémára utaló jelet sem küldött az autó.

Az alábbi, normál körülményekhez képest valóságos traccspartinak tűnő párbeszéd zajlott le a rádióban:

Simon Rennie, versenymérnök : Gyerünk, haver, különben nem lesz idő még egy körre.

: Gyerünk, haver, különben nem lesz idő még egy körre. Ricciardo : Nincs értelme vezetnem.

: Nincs értelme vezetnem. Rennie : Gyerünk már!

: Gyerünk már! Ricciardo : Csak töröm az utat másnak...

: Csak töröm az utat másnak... Rennie : Gyerünk már!

: Gyerünk már! Ricciardo : Legalább egyszer legyen fordítva [a haladási sorrend].

: Legalább egyszer legyen fordítva [a haladási sorrend]. Rennie: Legközelebb [a következő időmérőn] úgy lesz.

Azt akarta kierőszakolni, hogy Verstappen szélárnyékában futhasson egy kört; az osztrák pályán az aránylag sok egyenesben és emelkedőn a szokásosnál többet érhet az extra sebesség. Egy képzavarral fogalmazva ez legalább egy pici hátszelet jelentett volna. De miért nem kapta meg a támogatást?

Nos, azért, mert Christian Horner világosan kijelentette, hogy az istállónál körülbelül hét éve az a rendszer, hogy nagydíjanként váltogatják, melyik pilóta adja a másiknak a szélárnyékot (bár ahogy utánajártunk, 2017-ben a Szingapúri Nagydíjtól az idény végéig hétből csak egy kvalifikáción valósult meg ez). „Hétvégéről hétvégére variáljuk, melyikük hajt ki előbb a garázsból, ezúttal Danielnek kellett – mondta a Sky Sports-nak. – Franciaországban Max jött ki hamarabb, a jövő hétvégén megint rajta lenne a sor." A holland emiatt jogosan kérdőjelezte meg csapattársa viselkedését. Nála ez ment le a rádióban:

Verstappen : Miért akar helyet cserélni Daniel?

: Miért akar helyet cserélni Daniel? Gianpiero Lambiase, versenymérnök : Nem tudom, menj tovább.

: Nem tudom, menj tovább. Verstappen : Mi történik?

: Mi történik? Lambiase : Előzd meg, haver, előzd meg.

: Előzd meg, haver, előzd meg. Verstappen : Nem! A múlt hétvégén én mentem elöl, most neki kell, ne már!

: Nem! A múlt hétvégén én mentem elöl, most neki kell, ne már! Lambiase : Max, előzd meg.

: Max, előzd meg. Verstappen: Nem, kell a fegyelem.

Miért pattanhatott el egy húr a Forma-1 két lábon járó vigyorgépénél? Azt mondta, számára „egyértelmű volt: kérek én is egy kört, amikor kapom a szélárnyékot és nem másnak adom." De ha feketén-fehéren tisztázták a játékszabályokat a Red Bullnál és a versenyzők eddig mindig reklamálás nélkül betartották őket, Ricciardo most miért akarta felrúgni?

Az egyik érve az volt, hogy a három Q3-as kísérletből szerinte kijárt volna neki egy alkalom, amikor ő mehet csapattársa nyomában. Bár az évek óta működő hagyományokat ez sértette volna, jobban belegondolva volt benne ráció:

idén korábban egyetlen időmérőn sem fordult elő, hogy a döntő felvonásban három gyors körrel próbálkozott az istálló mindkét pilótája.

Barcelonában Ricciardo megtehette, de csupán azért, mert utoljára a tartósabb lágy gumit rakták fel neki, míg Verstappen a csak egy kísérletre jó szuperlágyat.

Az ausztrál nem említette, de a sorminta eddig nem kedvezett neki, mivel kétszer (Bahreinben és Monacóban, a szezon páros sorszámú állomásain) is úgy volt a soron a szélárnyék előnyében, hogy Verstappen nem vett részt a Q3-ban. Bakuban, ahol a logika alapján szintén ez lett volna a felállás, csak az első körre kapta meg a lehetőséget, a másodiknál ő ment csapattársa előtt – a Red Bull bizonyára az extrém hosszú célegyenes miatt akart egyenlő feltételeket teremteni, Ricciardo kárára. Csak a véletlennek köszönhető, de az ausztrál végül jól jött ki belőle, mert az utolsó kanyarban hibázó Kimi Räikkönen szélárnyékába a szokásosnál jobban bele tudott csípni. A Francia Nagydíj időmérőjén valóban követhette Verstappent, ám ott hátráltatta, hogy az esős utolsó edzésen nem próbálhatta ki az alacsony leszorítóerős beállítást, amit csapattársa használt.

Mindezek alapján talán jobban tette volna a Red Bull, hogy legalább Bahrein és Monaco után nem változtat a rotáción. Hozzá kell tenni, hogy nem a klasszikus szélárnyékozást játsszák, amikor az egyik autóval közvetlen közelről vezetik a másikat valamelyik egyenesben, hanem nagyobb távolságból kínálják a kisebb légellenállás jótékony hatását. Ennek mértékét nehéz megállapítani, de Ausztriában Verstappen csúcssebessége csak 0,5 km/h-val volt jobb Ricciardónál, noha azt nem tudjuk, a nap folyamán mikor érték el. A melbourne-it és a bakuit leszámítva mindegyik kvalifikáción kisebb volt ez a különbség.

Ricciardo a szezon majdnem felében nettó vesztese volt a követési sorrendnek, nem csoda, hogy zokon vette az istálló rugalmatlanságát Ausztriában.

Más szándéka is lehetett?

Már az első Q3-as körre menet látszott, hogy durcás, akkor is csak vonakodva vette át a mozdony szerepét. Az is érdekes, hogy egy olyan pályán bukott ki a szerinte egyenlőtlen bánásmódon, ahol a Red Bull sokáig nem tudott labdába rúgni a Ferrari és a Mercedes mellett, és a házi csata az 5. helyért zajlott az időmérőn.

Talán a jövőbeli lehetőségeket próbálta felmérni, hogy mire számíthat a Red Bullnál, ha náluk marad? Wéber Gábor a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében így látta. Nyilvánvalóan közrejátszott a dologban a szerződéshosszabbítás körüli helyzet, tulajdonképpen megnézte, hogy lehetne-e ő az erősebb kutya? – írta. – Ez a stratégia nem működött, de a tárgyalóasztalnál akár a javára is fordíthatja. Annyi mindestre egyértelmű, hogy az örök vigyor mögött sem egy szent lakozik."

A csapatnál biztos nem írtak be neki piros pontot ezért, a partizánkodás főleg a bakui ütközés miatt nem tűnt jó ötletnek, melyet követően mindkét versenyzőnek illett volna még egy darabig lapulnia. Maga Ricciardo is elismerte később, hogy szerencsésebb lett volna egyeztetnie a főnökeivel a vélt sértésről. Néma gyereknek anyja se érti a szavát, ugyebár. A huzavona egyébként kihathatott a teljesítményére, az élmezőnyből egyedüliként nem tudott javítani az idején az utolsó körében.

A Red Bull aligha szándékosan hozta ilyen helyzetbe, de érthető, hogy Ricciardo nem akar úgy járni, mint elődje, a honfitárs Mark Webber, vagyis a hosszabb hűség ellenére nem szeretne másodhegedűs lenni a csapat fiatal titánja mögött. Horner úgy érzi, az ausztrál nem tervez költözést. „Megkérdeztem, akar-e ennél a csapatnál vezetni, és egy határozott igennel felelt" – nyilatkozta a hétvégén a Channel 4-nak.

A pilótapiacról érkező hírek alapján lehet, hogy Ricciardo előtt bezárultak a kapuk és nincs is választása, mivel a Mercedes állítólag újra megtartja Bottast, a Ferrarinak pedig túl drága lenne egy másik nagy fizetésű versenyző Vettel mellé és a fiatal Charles Leclercre cserélik le Räikkönent. A hétvégi lázadás tükrében elképzelhető, hogy időzített bomba ketyeg a Red Bullnál.