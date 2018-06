Vettelnek igaza volt, kijátszható a virtuális biztonsági autó

Charlie Whiting, az F1 versenyigazgatója elismerte, tényleg lehet trükközni a VSC-fázisok során. Próbálnak tenni ellene.

A májusi Spanyol Nagydíj után Sebastian Vettel kifakadt és bírálta a Virtuális Safety Car-fázisok (VSC) szabályainak betartatását, mivel úgy vélte, ha a pilóták a kötelező lassítás alkalmával „röhejes” íveket választanak, adott idő alatt hosszabb távot tehetnek meg, ezzel előnybe kerülhetnek. A Ferrari pilótája szerint a pilóták haladását figyelő szoftver „gyenge” és nem méltó az F1-hez.

Charlie Whiting, az FIA F1-es versenyigazgatója akkor azt mondta, fogalma sincs, mi Vettel problémája, azt viszont elismerte, hogy minimális különbségek kialakulhatnak a pilóták között az általuk választott íveknek megfelelően. Whiting azóta utánanézett a panasz okának és megerősítette, hogy Vettel kifogásának van alapja.

„Igen, most már értem – erősítette meg a Motorsport.com német kiadása szerint a Kanadai Nagydíjon. – A rendszer 50 méterenként számítást végez és ezt a célvonalhoz viszonyítja, így ha azt a távolságot le lehet csökkenteni, minimális mértékben előnybe lehet kerülni” – ismertette a helyzetet a veterán versenyigazgató.

Whiting szerint már a szoftver fejlesztője is foglalkozik a problémával,

ami szerintük körönként körülbelül 0,15 másodpercet hozhat egy pilótának. Ez egy háromkörös fázis esetén már majdnem fél másodperc, ami elsőre nem tűnik soknak, de Whiting is elmondta, hogy „a Forma-1-ben már ez is számít valamennyit.” Kiélezett helyzetekben, például boxkiállásoknál ez is eldöntheti egy helyezés sorsát. „Ezt korrigálhatjuk és biztosabbá tehetjük” – utalt a trükkökre.

A VSC-fázist Jules Bianchi 2014-es később sajnos halálosnak bizonyuló balesete után vezették be olyan veszélyhelyzetek elhárítására, amikor nem feltétlenül szükséges beküldeni az igazi biztonsági autót, viszont a mentést végző sportbírók és a pilóták (például egy munkagéppel való ütközés elleni) védelme érdekében ki kell kényszeríteni a versenyautók lelassítását.

A VSC fázis alatt szintidőt kell tartaniuk a pilótáknak,

a kormányaikon lévő kijelzőt figyelve nem szabad egy megadott idő alá menniük. Minden pályán 20 miniszektort jelölnek ki, ezeknél mérik a pilóták eltérését a megadott szintidőhöz képest. Arról már eddig is tudtak, hogy a boxutcába való be-, valamint az onnan történő kihajtással kijátszható a szabályozás, ráadásul a csapatok előszeretettel cserélnek kereket VSC alatt, mert kevesebb időt veszítenek a pályán lassan haladó ellenfeleikhez képest.