Vettel nem akar extra kerékcserét a gumik miatt

Räikkönen az újabb időmérős visszaesés után elismerte, hogy javulniuk kell. Vettelnek megint szombatra állt össze az autója, de nem volt teljes összhangban a Ferrarival.

A bakui és a montreali hétvégéhez hasonlóan ezúttal is az időmérőre fogyott el Kimi Räikkönen lendülete. A szezon eleje óta megfigyelhető, hogy a pénteki szabadedzéseken a 2007-es világbajnok az eredmények és a beállítások terén is jobban áll Sebastian Vettelnél, aztán az időmérőre megfordul a helyzet, mert Räikkönen lelassul és az autójával is láthatóan küszködik.

„Az év elején minden nyilvánvalónak tűnt, de az utóbbi időmérőkön küszködünk – mondta Räikkönen a 6. hely megszerzése után. – Ezen dolgoznunk kell, de nem az a helyzet, hogy az ember jól vezet, aztán két edzés között hirtelen elveszti a fonalat. Nagyon sok apróság akadt, ami nem nekünk kedvezett” – utalt az előző néhány versenyhétvégére.

„Szerintem most minden simán ment a Q3-ig, az első köröm során a 11-es kanyarig minden rendben volt, aztán kissé megcsúsztam. Talán néhány esőcsepp miatt. Az utolsó köröm egy nagy káosz volt. Ez jut az embernek, ha végül nem tud összerakni egy rendes kört, pedig korábban egész jól mentek a dolgok. Ez elég elkeserítő.”

A Ferrarinál, elsősorban Vettel esetében idén gyakran előfordul, hogy pénteken még nem találják a pilóták az összhangot az autóikkal, de az időmérőre általában összeáll a kép.

A német pilóta Franciaországban többször is elmondta, hogy az autóval alapvetően elégedett volt, ő viszont nem érzett rá a pályára, és „lassan” kezdődött számára a hétvége és azon belül az időmérő is. „Ez viszont azt jelentette, hogy az időmérő során javult a helyzet és meggyőződésem volt, hogy az utolsó próbálkozás során javítani tudok” – utalt Lewis Hamilton és Valtteri Bottas megtámadására.

Az utolsó körét azonban túlságosan erőltette, szerinte nem is sikerült olyan jól, mint az előző alkalommal, de úgy vélte, Bottast csak akkor tudta volna megelőzni, ha a Mercedes pilótája nem javít az utolsó körén. Ettől függetlenül elégedett volt a 3. helyével, mert szerinte jó autójuk lesz a versenyre, még úgy is, hogy a Mercedesektől és a Red Bulloktól eltérően ultralágy gumikkal rajtolnak.

A Francia Nagydíjra a Pirelli ugyanolyan gumikat szállított, mint a Spanyol Nagydíjra, ahol a Ferrarinak extra kerékcserére is szüksége volt, de Vettel remélte, hogy ezúttal nem lesz.

„Ez itt nem Barcelona. Bár a pálya nem kegyes a gumikhoz, tegnap láthattuk, hogy elég jól alakultak a hosszú etapok és nem volt gond az abroncsokkal. Más keverékkel indulunk [mint az ellenfelek], de nem szeretnék extra kerékcserét. Elég hosszú itt a boxutca. Először is a rajtra összpontosítunk, aztán a valós versenytempóra, de jónak kellene lennie.