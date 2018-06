Hamilton még nem tudja, ráhajt-e Schumacher rekordjára

A Mercedes pilótája elárulta, őt nem foglalkoztatja a Fernando Alonso által hajszolt tripla korona, ezért Indianapolisba és Le Mans-ba sem készül.

A listavezető Sebastian Vettel mögött egypontos hátránnyal érkezik a visszatérő Francia Nagydíj helyszínére Lewis Hamilton. A Mercedes pilótája egy szponzori rendezvényen a Marca című lapnak elárulta, szerinte az idei siker kulcsa az, hogy a teljesítményük ne hullámozzon és a lehető legtöbbször kihozzák az autóból a benne rejlő potenciált.

Bár szerződése még nincs a következő szezonra, azt mondta, hogy nemsokára megtörténik az aláírás, abban viszont nem biztos, hogy pontosan mikor. Ez az elméleti lehetőséget nyitva hagyja, hogy Hamilton más lehetőségek után nézzen, de a spanyol sportújság kérdésére kijelentette, Fernando Alonsóval ellentétben őt nem foglalkoztatja, hogy más autóversenyeken is sikeres legyen.

„Nem sokat tudok, csak annyit, amit az újságokban olvastam, de örülök a sikerének, mert ő nagyszerű pilóta” – kommentálta Alonso győzelmét a Le Mans-i 24 órás versenyen. Elismerte, nem látta a futamot és nevetve megjegyezte, hogy őt nem motiválja Alonso célja, az ún. tripla korona elnyerése, ezért Indianapolisban sem tervezi, hogy rajthoz áll.

Nos, ezt én eddig sem akartam, egyáltalán nem érdekel

– mondta az Indy 500-ról, és ez nem is meglepő, miután tavaly alaposan leszólta a mezőnyt. Az F1-es ellenfelei között nem állított fel rangsort, szerinte nem lehet összehasonlítani Vettelt, Nico Rosberget vagy Fernando Alonsót. Azt a kérdést is kerülte, hogy vajon a Ferrari legyőzi-e az idén a Mercedest. „Remélem nem, de most ezt teszik. Az biztos, hogy nehéz lesz megverni őket” – mondta.

Korábbi csapata, a McLaren sorsával kapcsolatban megjegyezte, hogy „idén új motorjuk van, de a problémáik ugyanazok”, ezért „keményen kell dolgozniuk, hogy rendbe tegyék az egész autót, így az jobban teljesíthet.” Amikor arról kérdezték, hogy szerinte rossz ötlet volt-e elűzni a Hondát a McLarentől, azt felelte, hogy ő a saját dolgával foglalkozik. Azt viszont megérti, hogy a Red Bull a japánokat választotta.

Remek autót építenek, nagyszerű a csapatuk és képesek világbajnokságot nyerni, de a Renault-tól sohasem kaptak elég erős motort. Úgy látom, a Honda jobban akar nyerni a Renault-nál."

Azt viszont nem árulta el, hogy ő maga mennyire akar nyerni, legalábbis azt nem, hogy ráhajt-e Michael Schumacher 7 világbajnoki címére és 91 futamgyőzelmére. „Nem hiszem, hogy bármi is lehetetlen, de nem tudom, mennyire küzdök majd érte. Nem foglalkozom ilyen távoli dolgokkal. Az első 60 győzelemhez 12 év kellett, ezért további 30 még időbe telhet, de ez engem nem zavar.”