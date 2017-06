Hamilton beszólt az IndyCarnak, megkapta a magáét

Az F1-es sztár szerint gyenge a mezőny, de az Indy 500-győztes és IndyCar-bajnok Tony Kanaan nem hagyta annyiban a kritikát. Fernando Alonso csak jókat mond az élményeiről.

Bár a Honda motor hibája miatt Fernando nem tudta befejezni élete első Indianapolis 500-as versenyét, bátor részvételének és jó részeredményeinek köszönhetően nagy figyelmet irányított a futamra, ami egyébként is a világ egyik leghíresebb autóversenye. Alonso az 5. rajthelyet szerezte meg, ami tiszteletet, és némi kritikát egyaránt kiváltott az F1-ben.

„Elnéztem az időket, és komolyan, élete első (IndyCar) időmérőjén Fernando rögtön az 5. lett. Mit árul ez el az Indy-ről? – tette fel a költői kérdést Lewis Hamilton a L’Équipe hasábjain. – Ő egy nagyszerű versenyző, és ha a Forma-1-ben nem tud nyerni, más versenyeket fog keresni. Az viszont érdekes, hogy 5. lett olyan pilóták ellen, akik az egész évben ott mennek.”

Alonso jól szerepelt az Indy 500-on, de motorhiba miatt kiesett Forrás: Chris Jones - IndyCar/IMS Photo/Chris Jones-Ims/Indycar Photo

Alonso a nyers tempó terén valóban gyorsan felzárkózott az élmezőnyhöz, azonban ez az Indy 500-on jóval kevesebbet jelent, mint mondjuk egy F1-es futamon, hiszen a stratégiának itt is nagy szerepe van abban, hogy végül ki nyeri meg a versenyt. Sokszor előfordul, hogy az alsóházból jön fel a későbbi győztes, a 2013-as győztes Tony Kanaan például a 12. helyről nyert.

Tudósításunk az Indy 500-ról sok videóval Alonsót az Indy 500-ról is kiejtette a Honda, F1-es ellenfele nyert

„Mit mondhatnék erre? – utalt Hamilton kommentjeire a 2004-es IndyCar-bajnok Kanaan. – A srác tavaly egy kétautós világbajnokságban vett részt, és második lett, úgyhogy nem hiszem, hogy nagyon szövegelnie kellene – utalt arra, hogy tavaly Nico Rosberg lett a világbajnok úgy, hogy a Mercedesnek az egész évben nem akadt komoly kihívója.

„Örömteli, hogy Fernando itt volt velünk. Ő alázatos, nem úgy, mint néhány kollégája, akik beszólogattak nekünk.”

Alonso többször elmondta, hogy érdekes kaland volt számára az Indianapolis 500,

és a jövőben várhatóan visszatér a legendás versenyre, még ha nem is jövőre. Kiderült, hogy az erős részeredményeinek és a vitatott év újonca-díjnak köszönhetően több, mint 300 ezer dollárt keresett, és az RTL-nek azt mondta, még több F1-es résztvevő érdeklődésére számít. Kanaan mellett többen is méltatták a szereplését, köztük a legendás Mario Andretti is.

Garantálom, hogy az értéke csak nőtt ezzel

– utalt a Marca című lapban. – Minden tiszteletet megérdemel. Itt nem voltak vesztesek, kivéve a motort – mondta. – Egy pilótát csak az tesz boldoggá, ha versenyképes, minden más csak teljesen felbosszantja. Ő most a pályafutása legjobb időszakában van, de csak vesztegeti az idejét. Nyilván a McLarennél is érzik ezt a fájdalmat, mert ők is csak azt ismerik, hogy a legjobbakkal küzdenek.

