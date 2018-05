Mercedes: Nem lesz gond a hosszú autó

Noha a Mercedes autója a hosszú tengelytáv miatt papíron kevésbé hatékony a kanyargós monacói pályán, a csapat nem tart attól, hogy ettől hátrányba kerülnek.

A szezon egyik legkeményebb hétvégéje jöhet Monacóban a Mercedes számára, mert hiába nyertek meg minden versenyt 2013 és 2016 között a hercegségben, tavaly a Ferrari nyert, mert a rövidebb tengelytávú autójuk és a gumik hatékonyabb kezelése miatt előnybe kerültek.

Idén a Ferrari is megnyújtotta a tengelytávot, részben ezért is inkább a Red Bull lehet az Ezüstnyilak legfőbb ellenfele. A világbajnoki címvédő istállónál azonban nem tartanak attól, hogy önmagában a hosszú tengelytáv miatt visszaesnének a mezőnyben.

A Mercedes szerint a hosszabb tengelytáv mindössze 0,1 másodperces lemaradást okoz, ezt azonban behozzák a nagyobb leszorítóerő révén. Az Autosport egy elemzésben rámutatott, hogy a Mercedes különleges első felfüggesztést is készített a szűk és kanyargós pályára, ahol

a Loews hajtűkanyarban a szezon legszűkebb fordulóját kell teljesíteni.

Természetesen, Monacóban a hasmagasságot is meg kell emelni a magas rázókövek és az egyenetlen aszfalt miatt, át kell hangolni a motort az alacsonyabb fordulatszámok okán és a hűtést is fokozni kell. Az Ezüstnyílon már Barcelonában is tesztelték a Monacóba szánt, nagy leszorítóerejű aerodinamikai alkatrészeket.

Comparativa d espejo Barcelona (arriba) y Mónaco pic.twitter.com/KnJ6L8mh3E — Albert Fabrega ES (@AlbertFabrega) May 23, 2018

Felül a barcelonai, alul a monacói megoldás

Miközben a Mercedesnél a rutinszerű készülődés zajlott, a Ferrarinál módosítani kellett a Barcelonában problémásnak vélt visszapillantó tükröket. A Scuderia ezeket továbbra is a glórián helyezi el, de elhagyták a függőleges tartóelemeket és az apró szárnyacskákat is. Az FIA elsősorban ezeket kifogásolta, amikor állásfoglalást adott ki a tükrök elhelyezésével kapcsolatban.

Rosberg újra pályán a Mercedesszel

A Mercedes-csapat aktuális autói és pilótái mellett a Monacóban élő 2016-os világbajnok, Nico Rosberg is pályára lép csütörtökön, ebédidőben a vébégyőztes Ezüstnyíllal. Ráadásul, édesapja is csatlakozik hozzá az 1982-es Williams FW07C-vel, amivel szintén világbajnoki címet nyert. Ez lesz az első alkalom, hogy világbajnok apa és fia egyszerre látható F1-es pályán.