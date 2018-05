A Red Bull leválthatja a lassan fejlesztő Renault-t

A végéhez közeledhet a Red Bull és a Renault négy egyéni és ugyanennyi konstruktőri világbajnoki címet hozó együttműködése. A bikások a Honda felé kacsintgatnak, míg a franciák több mint egy éve a továbbra sem elég megbízható MGU-K-t csiszolgatják.

A Renault a hibrid korszak eleje óta küszködik az átállással a Forma-1 új szabályaira. Míg 2014-ben sorozatos műszaki problémák sújtották Sebastian Vettelt és Daniel Ricciardót a Red Bullnál, 2015-re a bikások türelme elfogyni látszott a Renault-val szemben. Végül rendezték a nézeteltéréseket a franciákkal, teljesen azonban azóta sem békéltek meg. A Renault többé-kevésbé úrrá lett a megbízhatósági gondokon, a Mercedesszel és Ferrarival szembeni teljesítményhátrány azonban mai napig problémát jelent.

A Red Bull fiókcsapata, a Toro Rosso mindeközben szakított a Renault-val és 2018-ra a McLarennel zátonyra futó Hondához pártolt, sokak szerint így készítve elő egy lehetséges Red Bull-Honda házasságot.

Az anyacsapat szerződése 2018 végén lejár a Renault-val, a franciák pedig május végéig adtak ultimátumot partnerüknek arra, hogy eldöntse, a jövőben is igényt tart-e az erőforrásaikra.

Joe Saward F1-es szakblogger mindeközben arról ír, hogy a Red Bull engedélyt kapott a Milton Keynes-i bázisa körüli terület technológiai campussá alakítására. A csapat megvásárolta az iparterület egyik végében álló összes épületet és le akarja zárni az utat, amely közöttük vezet, egyfajta campus-érzést adva az ott dolgozó több száz alkalmazottjának.

Az egyik nagy projekt egy multifunkciós létesítmény kialakítása, amelyben a csapat régi autói is helyet kapnának, ennél azonban jóval érdekesebb kérdés, hogy a fennmaradó hellyel mi lesz. Saward értesülései szerint a Red Bull a Hondával folytatja 2019-től, sima ügyfélcsapat helyett pedig gyári alakulatot tervez. Könnyen lehet, hogy a japánoknak vagy az Aston Martinnak készítik elő a helyet a további technikai együttműködések érdekében.

A Renault több mint egy éve halogatja az új MGU-K bevetését

A Renault ezalatt továbbra is az új MGU-K megbízhatóságán dolgozik, amelynek bevetésére még mindig nincs kitűzött dátum. A franciák mostani rendszere az olasz Magnetti Marellivel közösen készült, a tisztán saját fejlesztést pedig a tavalyi szezon elejére tervezték. Ez azonban elmaradt, a teljes szezon büntetések nélkül való teljesítéséhez szükséges kilómétermennyiséget pedig azóta sem sikerült elérni a próbapadon.

„Az egyik megoldás, hogy tovább dolgozunk az elem súlyán. Nincs kitűzött cél arra vonatkozóan, hogy mikor vetjük be. Azt mondanám, hogy majd amikor kész lesz. A megbízhatóság a kulcs, képesnek kell lennünk addig futtatni az MGU-K-t, ameddig kell" – nyilatkozta Rémi Taffin, a Renault motorfőnöke az Autosportnak.

Az új alkatrész már tavaly bekerült a gyári csapat autójába teszten, tehát működik, mindössze az utolsó lépést kell vele megtennie a gyártónak. A súlyáról nincsenek pontos adatok (7 kg-nál nem lehet kevesebb), de egyes források szerint jó néhány kilóval könnyebb a jelenleg használt változatnál.

A Renault a júniusi Kanadai Nagydíjra tervezi idei első nagy motorfejlesztési csomagját, az MGU-K-t azonban ettől külön vethetik be.

A tavalyi szezonban nagyjából 10.000 km-t tettek meg az autók a montreali futamot követő versenyhétvégéken, ez pedig már önmagában a felső határa annak, amit az új elem a próbapadon teljesített. Az idén ráadásul egy versennyel több lesz. A megbízhatóság befolyásolja, hogy hol vetjük be. Ha már Kanadában, akkor később egy harmadikra is szükség lesz, mert nem bír ki tizenhárom versenyt. Ez pedig büntetéssel jár" – mondta Taffin. Cyril Abiteboul, a Renault F1-es programjának irányítója azonban így is bizakodó. Szerinte a franciák motorjának idei várható javulása eltünteti a Mercedes és a Ferrari előnyét ezen a téren. A jelenlegi motor még mindig nem a teljesítménye maximumán üzemel, Taffin pedig úgy gondolja, további fél másodpercet gyorsulhatnak vele az idén.

„Sohasem jó, ha késleltetnünk kell a teljesítmény javulását a pályán, de szeretnénk megbízhatóak lenni. A cél az, hogy legalább a legjobbakkal egy szinten legyünk, mire a következő szezonba lépünk. Ez azon múlik, hogy növelni tudjuk-e a teljesítményt az idén és amennyiben lehetséges, a jövő évre tervezett újításokat is ki szeretnénk próbálni."