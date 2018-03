Hogyan használták ki Räikkönent Vettel érdekében?

Lewis Hamilton és korábbi csapattársa, Nico Rosberg is gyorsan észrevette, hogy a Ferrari ügyesen megjátszotta Kimi Räikkönent azért, hogy Sebastian Vettellel kockáztassanak.

Az egész paddock döbbenten nézte Melbourne-ben, ahogy Sebastian Vettel meglepetésre visszatér az élre az Ausztrál Nagydíj során, állította videólogjában az RTL és a Sky Sports szakértőjeként dolgozó Nico Rosberg. A verseny kulcsa az volt, hogy Romain Grosjean kiesése miatt virtuális Safety Car-fázist léptettek életbe, Vettel ekkor a normálisnál jóval kisebb időveszteséggel kereket tudott cserélni.

Addig viszont el kellett jutni, hiszen a futamot Lewis Hamilton kezdte az élen és jó tempóban, magabiztosan haladt a kissé lemaradó Kimi Räikkönen Vettel előtt. Nem úgy tűnt, hogy Vettelnek esélye lehet a győzelemre, de a Ferrari a vártnál jóval hamarabb kihívta a boxba Räikkönent és ezzel elkezdték átrendezni a terepet.

„Lewis vezetett, Räikkönen volt a második – magyarázta Rosberg. – A Ferrarinak az volt a stratégiája, hogy kitartanak a 28. körig, de eljutottak a 18. körig és úgy voltak vele, hogy Räikkönennek úgysincs esélye megverni Lewist, úgyhogy akár hamarabb is kihívhatják, hátha sikerül [Hamilton] elévágni, még ha ez szinte alig lehetséges is.”

Az elévágás lényege, hogy a hátul haladó autó hamarabb kap új gumikat, fut néhány gyors kört, mielőtt az ellenfél is kereket cserél, ő viszont így csak mögé tud visszaérni a pályára.

„Räikkönen bejött a 18. körben és tudták, hogy erre Lewisnak is reagálnia kell, különben megtörténik az elévágás. A következő körben Lewis bejött, úgy tűnt, minden rendben van, de ez a [korábban] 3. helyezett Sebastiannak apró esélyt adott a győzelemre. Már ő volt az élen – mondta Rosberg. – Lewis és Kimi friss gumikkal kezdtek közeledni hozzá, de volt egy periódus, amikor ha életbe léptetik a virtuális Safety Cart, akkor a boxkiállással sokkal kevesebb időt veszítenek.” Végül, pont ez történt.

Räikkönen a rajt után támadta Hamiltont, de később nem volt veszélyes rá

Räikkönen a futam közben kérdőre vonta a mérnökét, hogy miért nem szóltak neki Vettel taktikájáról, de a leintés után azt mondta, megérti a csapat döntését, még akkor is, ha ezzel ő pozíciót vesztett. „Szegény Kimit persze, kissé kihasználták, hogy Sebastiant segítsék, de Kimi egyébként sem nyert volna, úgyhogy a Ferrari részéről teljesen érthető, hogy ezzel próbálkoztak” – vélte Rosberg.

A futam után Hamilton is azt mondta, hogy ő Vettel helyzetét figyelte, a Mercedes viszont simán felült a Ferrari trükkjének és kihívták őt is, miután Räikkönen kereket cserélt.

A Ferrari azért is nagyon kedvező helyzetben volt, mert Valtteri Bottas szombaton a Q3-ban összetörte az autóját, ezért csak a 15. helyről rajtolhatott. „Kettő az egy ellen volt” – mondta Hamilton az élmezőnyről. – Nem könnyű egy olyan csapat ellen küzdeni, ami két autóval hajt [a győzelemre] úgy, hogy nálunk csak az egyik.”

„Együtt fogunk dolgozni, Valtteri is nagyon igyekezni fog, hogy ő is benne legyen a sűrűjében és velünk együtt küzdjön – vélte Hamilton. – Győzelmekért fog hajtani, ez biztos. Tavaly is fontos volt, hogy mindkét autónk az élen legyen, talán most még inkább az. Különösen, hogy a két Red Bull is felzárkózik és a Ferrarinál hirtelen Kimi is nagyon jól megy, amit nagyszerű látni.”

Bottas is érezte, hogy nem jött jól a váratlan hibája, de nem akart túlságosan búslakodni.

„Tavaly megtanultam, hogy minden hibából okulni kell, de határt kell szabni az önmarcangolásnak, mert 1-2 hét múlva úgyis jön a következő versenyen és az embernek a legjobb mentális és fizikális állapotban kell lennie. A [futamból] próbáltam mindent kihozni, ennyi jött össze, de nem pánikolok emiatt. Ez még csak egy verseny a 21-ből, hosszú év vár ránk.”