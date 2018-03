Ferrari-elnök: Ez jobban nem is kezdődhetett volna

Az Ausztrál Nagydíjon meglepetésgyőzelmet arató Sebastian Vettel elismerte, hogy nagy szerencse kellett a sikeréhez, de ebben nem talált kivetnivalót.

A 2017-es idénynyitó után az idei szezont is győzelemmel kezdte Melbourne-ben Sebastian Vettel, a Ferrari pilótája. A négyszeres világbajnok pályafutása 200. nagydíján a 100. dobogós helyét is elérte ezzel, így már csak hatszor kell a legjobb három közé érnie, hogy beérje a szintén négyszeres bajnok Alain Prostot az örökranglista 3. helyén Michael Schumacher és Lewis Hamilton mögött.

Vettel szombaton hibázott az időmérő utolsó, sorsdöntő mért körében, így csak Hamilton és csapattársa, Kimi Räikkönen mögé állhatott a rajtrácson és az indulásnál sem tudott előrébb lépni. Az első etapban kivárásra játszott, először Räikkönen majd Hamilton állt ki előle kereket cserélni, majd Vettel hatalmas szerencsével pont egy virtuális Safety Car-fázis során kapott új abroncsokat.

Ezzel rengeteg időt spórolt a pályán a szabályok szerint lelassított Hamiltonnal szemben, ráadásul a Mercedes elszámolta a boxkiálláshoz szükséges időt, így Vettel váratlanul az élen maradt, ráadásul Hamilton kerekeinél 6 körrel újabb abroncsokat használhatott. A futam második felét is az 1. helyen töltötte, majd bezsebelte a 25 pontot Hamilton és Räikkönen előtt.

Mondani sem kell, hogy kissé szerencsések voltunk a [virtuális] Safety Car időzítésével

– nyilatkozta Vettel a futam utáni sajtótájékoztatón. – Korábban, különösen tavaly előfordult már, hogy [a szerencse] pont fordítva alakult, de most nekünk kedvezett. Ez volt a győzelmünk kulcsa, kétségtelen, hogy Lewis az első és a második etapban is gyors volt. Én az elején kissé küszködtem, el kellett engednem [Hamiltont és Räikkönent is]. Nem ezt terveztem” – ismerte el.

A post shared by FORMULA 1® (@f1) on Mar 25, 2018 at 12:49am PDT

„A futam második felében sokkal elégedettebb voltam az autóval és én irányítottam – utalt a verseny alakulására. – Lewis mindent megtett, hogy nyomást tartson rajtam, de sohasem került igazán közel ahhoz, hogy próbálkozhasson. Nem ezen a pályán a legkönnyebb az előzés, a korábbi években én is voltam a másik oldalon, de

most nekünk jött ki a lépés.”

Vettel kijelentette, örül a csapat sikerének, de szerinte a Ferrari „még nem tart ott, ahol szeretnénk”, ám úgy vélte, az eredmény jó motivációt ad majd nekik az igyekezethez. Pozitívan fogadta a látottakat Sergio Marchionne, a Ferrari elnök-vezérigazgatója is, aki a leintés után szinte rögtön, közleményben üdvözölte a Scuderia győzelmét.

A post shared by FORMULA 1® (@f1) on Mar 25, 2018 at 1:16am PDT

„A Ferrari számára jobban nem is kezdődhetett volna a bajnokság. Mindannyiunkat és a Scuderia összes rajongóját érzelemmel töltötte el, hogy Melbourne az olasz himnusztól visszhangzott. A csapat számára ez a lehető legjobb jutalom, miután versenyképes autót építettek és tökéletes stratégiával használták ki a verseny alakulását.”

Gratulálok Sebastiannak és Kiminek, miután mindketten remek versenyt futottak.”

„Persze, hosszú még az út a sorozatban, további 20 nagydíjra kell készülni, ezért hiba lenne túlságosan ünnepelni. Tudjuk, hogy rengeteg munka áll előttünk, de az első lépést a helyes irányba tettük meg” – összegzett Marchionne.