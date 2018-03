Mercedes: A Red Bull nagy hibát követ el

Toto Wolff szerint ellenfelük rossz döntést hoz azzal, hogy nem a gyártó által is használt üzem- és kenőanyagokkal működtetik az erőforrásukat. Christian Horner úgy vélte, ez megéri nekik.

Az olajégetéssel kapcsolatos aggályok idején érdekes időzítéssel Toto Wolff, a Mercedes-Benz Motorsport igazgatója váratlanul aggódni kezdett, hogy az idei talán legnagyobb ellenfelük, a Red Bull miért nem a gyártó által is használt BP/Castrol üzem- és kenőanyagokkal működteti a TAG Heuer névre keresztelt Renault erőforrásokat.

Wolff az Autosportnak megjegyezte, hogy a BP-hez és a többi nagy olajtársasághoz hasonlóan a Red Bull beszállítója, az ExxonMobil is képes korszerű termékeket előállítani, ő mégis úgy vélte, hogy „stratégiai hiba egy kereskedelmi megállapodást előtérbe helyezni ahelyett, hogy a gyári csapatéval megegyező üzemanyagot és olajokat használnánk.”

„A mi csapataink mindig is a Petronas-t használták, eltekintve a McLarentől. Ez soha sem volt kérdés, mert stratégiai szempontból biztosítani kell azt, hogy mindenki egyforma teljesítményszinten legyen, ehhez a gyári csapatéval egyező folyadékokra van szükség” – nyilatkozta Wolff, ezzel az eltérő motorspecifikációkkal kapcsolatos ügyre is kitért.

Az FIA nemrég előírta, hogy a gyártóknak lényegében egyforma motorokat, szoftvereket és üzemmódokat kell biztosítaniuk az ügyfeleiknek,

a Mercedes és a Williams is tagadta, hogy náluk valaha is eltérés alakult volna ki, Matthew Carter, a Lotus (a mai Renault) korábbi ügyvezetője azonban többször is elmondta, hogy a 2016-os Belga Nagydíjon és az időmérők Q3-as szakaszaiban extra üzemmódokat kaptak a gyártótól. Carter a Missed Apex Podcastban azt is elárulta, hogy ők is Petronas anyagokat használtak a Mercedes motorhoz, de azt felár ellenében Romain Grosjean szponzora, a Total hordóiba tölthették.

Ha eltérő specifikációjú üzemanyagok vannak, teljesen másként kell hangolni az erőforrást és így a pályán nem tanulunk semmit, csak bonyolítanánk ezzel az életünket”

– magyarázta Wolff és arra is kitért, hogy a próbapadokon többet kell futtatni az erőforrásokat, ha más anyagokkal töltik fel őket, ez pedig időbe és pénzbe kerül. Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke azonban a Sky Sportsnak kijelentette, ők előnyösnek látják az együttműködést az Exxonnal és emlékeztetett, hogy a termékeikkel nyertek tavaly három versenyt.

„Persze, vannak buktatók is ebben, hiszen több motort kell futtatnunk a próbapadokon és ennek költségét fedeznünk kell, de nem csinálnánk ezt, ha nem látnánk a technikai előnyt. Az [Exxon] remek vállalat, nagyon gyorsan reagálnak és ezt mi előnyösnek látjuk” – mondta Horner, aki továbbra is a Mercedest látja a mezőny legerősebb csapatának.