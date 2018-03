A Mercedes tagadja, hogy hátráltatnák az ügyfeleiket

Toto Wolff nem hiszi, hogy ügyfeleik, a Williams és a Force India lobbizott volna azért, hogy az erőforrások terén a gyári istállóval azonos feltételeket kapjanak.

Szigorította az FIA a motorszállításra vonatkozó szabályokat, a 2018-as szezontól lényegében minden téren azonos erőforrásokkal kell ellátni az ügyfélcsapatokat is, a gyári istállók nem élvezhetnek előnyt. A gyártók általában azt hangoztatják, hogy ez eddig is így volt, de gyakran előfordul, hogy különböző okok miatt mégis eltérések alakulnak ki.

A Mercedes korábban azzal indokolta, hogy a gyári autóik újabb fejlesztésekkel futnak, hogy az esetleges gyermekbetegségek náluk derüljenek ki és ne a fizető ügyfeleiknél, a Renault általában nem tudott egyszerre elég motort gyártani egy új verzióból, a Ferrari nem is kommentálta, hogy az ügyfeleik miért voltak legalább egy fázissal lemaradva, a Hondának pedig csak egy csapata van.

Az is felmerült, hogy az ügyfelek bár egyforma hardvereket kapnak, az üzemeltetéshez elengedhetetlen szoftverek terén eltérések vannak. Lényegében ezért döntött úgy a McLaren a 2014-es szezon során, hogy Mercedes motorról Hondára váltanak és Matthew Carter, az egykori Lotus (a mai Renault) volt ügyvezetője is arról beszélt, hogy voltak titkos motorbeállítások.

Az FIA ezt mostantól megtiltotta, a Red Bull szerint elsősorban a Mercedes eljárásai miatt. Christian Horner azt mondta, az egészről Claire Williams-t kell megkérdezni,

Toto Wolff, a Mercedes-Benz Motorsport igazgatója és a Williams korábbi részvényese azonban az Autosportnak azt mondta, nem hiszi, hogy a grove-i istállótól vagy a szintén Mercedest használó Force Indiától indult volna a kezdeményezés. Sőt, Wolff szerint az egész előírás nem is érinti őket.

„Egy ideje már érvényben van a szabályozás, hogy az erőforrás szempontjából egyforma hardvert és szoftvert kell szállítanunk, mi mindig is így jártunk el” – szögezte le a korábbi ellentétes pletykák ellenére is. – Az ügyfeleink és mi is egyforma üzemmódokat használhatunk. Sohasem volt semmilyen különbség. Ők is ugyanannyit mehetnek a motorokkal, mint a gyári csapat. Nincs eltérés.”

Wolff kijelentette, a Mercedes beszállítója, a Petronas is ugyanolyan üzem- és kenőanyagokat ad az ügyfeleknek is. Szerinte a szabályozás számukra nem befolyásol semmit.

„Mi biztosan nem csináltunk semmi olyat, aminek következménye lenne ránk nézve, bárki is gyanakodik bármire – szögezte le. – Mi abban hiszünk, hogy meredekebb a tanulási görbénk, ha megosztjuk az üzemmódokat és a motorbeállításokat a hat autóval és nem futtatunk különböző specifikációkat a gyári istálló és az ügyfelek között.”

Tavaly a Toro Rosso a Renault-t is azzal vádolta, hogy a konstruktőri világbajnokságban elért helyezés és a magasabb pénzdíj érdekében szabotálják a nekik szállított motorokat, ezt azonban a gyártó visszautasította és a Red Bull is formálisan elnézést kért a vád miatt. Cyril Abiteboul, a Renault Sport Racing ügyvezetője megérti az ügyfélcsapatokat.

Az ügyfelek jó okkal aggódnak emiatt

– ismerte el Abiteboul. – Őket egyenlő felekként kellene kezelni és mi mindig is így tettünk az elmúlt 40 év során, amit motorszállítóként töltöttünk. Viszont, azt is el kell fogadni, hogy mindig is lesznek apró különbségek. A Red Bull például másmilyen üzemanyagot és olajokat használ, de erre nem mi kényszerítettük őket, a mi partnerünkkel is dolgozhatnának.”