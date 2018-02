Képes lesz-e Alonso egyszerre két lovat megülni?

A modern F1-ben szinte példátlanul nagy fába vágja a fejszéjét Fernando Alonso azzal, hogy a McLaren mellett lényegében a Toyota versenyzője is lesz.

Szinte csak formaság volt a McLaren és a Toyota keddi bejelentése, ami megerősítette, hogy Fernando Alonso indul a Le Mans-i 24 órás versenyen a japán gyártó színeiben. Alonso már többször elmondta, hogy a Monacói Nagydíj után az Indianapolis 500-at és Le Mans-t is szeretné megnyerni, ezzel Graham Hill után a második versenyző lenne, akinek összejönne a motorsportok tripla koronája.

Az viszont meglepetést okozott, hogy egyelőre úgy tűnik, Alonso a Sportautó-világbajnokság (FIA WEC) teljes, úgy nevezett szuperszezonját teljesíti majd, vagyis a Toyota pilótájaként akár a 2019-es Le Mans-i 24 órás versenyen is rajthoz állhat majd. Eddig mindössze egy ütközés alakult ki, de a Toyota már kérvényezte, hogy 2018. október 21. helyett 14-én rendezzék meg a WEC japán fordulóját, így Alonso ott is versenyezhetne.

Bár a történelem folyamán többször is előfordult, hogy F1-es pilóták egyszerre több sorozatban is szerepeltek, ez manapság már egyáltalán nem jellemző. Elsősorban azért, mert már az F1-es versenynaptárak is 20 futam körül ingadoznak, rengeteg a szponzori kötelezettség, a csapatok a sérülésveszély miatt nem szívesen kockáztatnak és Bernie Ecclestone is ellenezte ezt.

A Le Mans-i 24 órás verseny történetének legsikeresebb versenyzője, Tom Kristensen azonban nagyra tartja Alonso lelkesedését általában a motorsportok iránt.

„Indianapolis és Daytona után most Le Mans-ba készül. Ez az alkalmazkodókészség arra emlékeztet, amikor én felnőttem és láthattam Mario Andrettit, Jacky Ickxet, majd másokat is, akikkel később együtt is versenyezhettem különböző kategóriákban. Ezt zseniálisnak találom, mert megmutatja a versenyzés igazi szellemiségét.”

Alonso szempontjából a Le Mans-i 24 órás verseny az év legfontosabb kihívása a WEC-ben, ez a sorozat idei második futama lesz, a közlemények alapján viszont egyelőre minden jel arra utal, hogy a kétszeres világbajnokkal a teljes szezonra számolnak a Toyotánál. Ez azt jelentené, hogy Alonso az idén akár 27-szer is rajthoz állhat Daytonával, valamint a teljes F1-es és WEC szezonnal számolva.

A McLaren pilótája a tavalyi Kanadai Nagydíjon azt mondta, ha 25 futamosra nőne az F1-es versenynaptár, visszavonulna.

„Amikor versenyezni kezdtem, 16 versenyből állt a szezon, plusz a tesztekből – idézte akkor a Reuters. – Most évről évre egyre több a verseny és már most is eléggé megterhelő a szám. A felkészülés, a szponzori rendezvények és a kötelezettségek mellett ott van 20-21 verseny, szerintem ez már most is elég.”

Hozzátette: „Meggyőződésem, hogy a jó életminőség fontosabb annál, hogy még több szezont teljesítsek az F1-ben. Ha a naptár 20-21 futamos marad, örömmel folytatom, de ha akkorára nő, mint a NASCAR, ahol 40-50 verseny van, az nem nekem való.” Feltételezve, hogy Alonso jövőre még indul Le Mans-ban, de utána csak az F1-ben, 2 év alatt akkor is legalább 51 futamot teljesíthet.

Legutóbb honfitársa, az újonc Roberto Merhi próbált meg hasonlót 2015-ben,

mert – helyesen – nem hitt abban, hogy a csődből visszarántott Manorral megvetheti a lábát az F1-ben, ezért maradt a mára megszüntetett Formula Renault 3.5 bajnokságban is. Merhi azonban már a szezon derekán, a hungaroringi forduló előtt kimerültségre panaszkodott és komolyan felmerült benne a visszalépés lehetősége is.

Merhivel ellentétben Alonso formáját a McLaren és a Toyota révén legalább két profi orvosi stáb segíti majd, de a 36 esztendős pilótának nyáron így is zsinórban öt hétvégén kell versenyeznie. Kanadából rögtön Le Mans-ba kell repülnie a 24 órás versenyre, utána a Francia Nagydíjon van jelenése, majd megállás nélkül jön az Osztrák és a Brit Nagydíj is a menetrendjében.

Ezt a McLaren szinte biztos, hogy nem önszántából vállalta be,

valószínűleg arról lehet szó, hogy nincs a láthatáron akkora szponzorjelölt, ami rendszeres protokoll megjelenéseket várna el Alonsótól, ezért a kétszeres világbajnokot inkább kikölcsönözték az Audi és a Porsche kivonulása után valamilyen vonzerőt kereső Toyotának és a WEC-nek. Hogy mi lesz az F1-es világbajnoki címmel? Arról már korábban lemondtak.