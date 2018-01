Mindenki küszködik az F1-ben, de az olaszok nagyon

Megint a vészharangokat kongatja az olasz autóklub elnöke, de szerinte nem csak Monza és az Olasz Nagydíj van bajban az F1-ben. A közeljövőben nem lesz ingyenes közvetítésük.

Bernie Ecclestone lemondása előtt évekig téma volt az Olasz Nagydíj szerződéshosszabbításának ügye, mert az F1 volt ügyvezetője a továbbiakban nem volt hajlandó csökkentett áron adni Monzának a futam rendezésének jogát, a megnövekedett költségeket viszont a pálya nem tudta kigazdálkodni, állami támogatásra pedig a törvények miatt nem volt jogosult.

A szövevényes ügy végül úgy tűnt, megoldódott és az F1 új tulajdonosa, a Liberty Media is általában kiáll a történelmi helyszínek mellett. Angelo Sticchi Damiani, az Olasz Autóklub (ACI) elnöke azonban attól tart, hogy nem fogják bírni a verseny megrendezésének terheit és nem lesz pénzük a 2022-ben 100 esztendős pálya felújítására sem.

„Ha a feltételek nem változnak, a továbbiakban nem tudjuk garantálni a nagydíj jövőjét Monzában – idézte a La Gazzetta dello Sport. – A 2022-ben esedékes 100 éves évforduló kapcsán teljesen normális, hogy a pályán változtatni kell” – tette hozzá Damiani, aki ismét arra panaszkodott, hogy az olasz törvények miatt hátrányos helyzetben vannak.

Damiani részt vett a nagydíjrendezők közös tanácskozásán is és úgy vélte, az F1-ben érdekeltek közül nem csak ők vannak bajban.

„Általános küszködést tapasztalok. Még részben a Liberty [Media] is, mert szörnyűséges befektetést tettek és most megtérülésre van szükségük. Ez a csapatokra [is igaz], hiszen a költségeik emelkednek és a rendezőket is szorongatják” – vélte Damiani. Arra ráadásul még ki sem tért, hogy bár Olaszország az F1 egyik legfontosabb piaca, mégis elesnek a versenyek ingyenesen fogható tévés közvetítésétől.

Az Autosport arról számolt be, hogy az eddig ingyenes közvetítést sugárzó RAI nem tudott megállapodni a Liberty Mediával, ezért 2020 végéig az előfizetéses szolgáltatást kínáló Sky csoporthoz kerül a közvetítés joga, bár azt ígérik, hogy évente „legalább négy verseny”, köztük az Olasz Nagydíj is az ingyenesen fogható TV8 csatornán is adásba kerül. Ezt az F1 menedzsmentje is megerősítette.

Németországban viszont más a helyzet,

ott a Sky Germany lepasszolta az F1-es közvetítést, miután az ingyenesen fogható RTL meghosszabbította a szerződését, ráadásul bizonyos versenyeken Nico Rosberg is szakértőként dolgozik majd náluk. „A növekvő árak miatt olyan jogokra kívánunk koncentrálni, amiket meg tudunk vásárolni és magas exkluzivitással használhatunk” – áll a csatorna közleményében.