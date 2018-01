Mercedes: A Ferrarival mi vagyunk a jó és a rossz zsaru

Alapvetően elégedett az F1-es szerepléssel és a sportág helyzetével a Mercedeseket gyártó Daimler AG elnöke. Dieter Zetsche szerint jó barátságot ápolnak a Ferrarival.

Az új turbókorszak 2014-es kezdete óta szinte legyőzhetetlen erőt képvisel a Mercedes az F1-ben. A csillagos márka 1993-ban tért vissza a nagydíjversenyzésbe először a Sauber majd a McLaren gyári partnereként, 2010-től viszont önálló gyári csapatként szerepelnek a mezőnyben. A sikerek eleinte nem jöttek, de az elmúlt négy évben nem találtak legyőzőre.

A Mercedes mellett 2014-ben és 2016-ban szinte labdába sem lehetett rúgni, 2015-ben és tavaly viszont a Ferrari kisebb-nagyobb nehézségeket okozott nekik, részben azért is, mert a háttérben átengedtek nekik néhány szakembert. A pályán nem kímélik egymást, Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke viszont rámutatott, hogy a tárgyalóasztalnál nagyon egy húron pendülnek.

Ezt Dieter Zetsche, a Daimler AG igazgatótanácsának elnöke sem tagadta az Autocarnak. „Mi vagyunk a jó és a rossz zsaru [a Ferrarival]. A pályán őrületes ütésváltásban vagyunk és minden tizedmásodpercért megküzdünk, de közben a Formula-1-gyel kapcsolatos gondolataink és a stratégiai lépéseink terén 100%-ig összhangban vagyunk. Jó barátságot ápolunk.”

A Mercedes-csapat menedzsmentje az új motorszabály tervezetének kihirdetésekor felvetette a távozás lehetőségét,

Zetsche azonban leszögezte: „A Formula-1-ben akarunk maradni, de annak továbbra is jelentőségteljesnek kell maradnia és pozitív irányba kell fejlődnie.” Kijelentette, szerinte az F1 „még mindig elég jó műsort csinál, de vannak benne lehetőségek és a digitális részéből sokkal többet ki lehetne hozni.”

Arra is utalt, hogy ötvözné a videójátékokat és a közvetítéseket, lehetőséget teremtene, hogy a játékosok valós időben is versenyezhessenek az igazi pilóták ellen, virtuális formában. Hozzátette, fontosnak tartja, hogy a közönség közelebb kerüljön az F1-hez és az „ne csak arról szóljon, hogy a lehető legtöbb pénzt facsarjuk ki belőle.” Zetsche viszont a pályán is izgalmakat szeretne.

Az lenne a legjobb, ha az utolsó versenyen, 1 pont előnnyel nyernénk meg a bajnokságot. Bár, amikor a pályán voltam a szezon második felében, ebben nem voltam biztos!”

– mondta. – Sikeresek akarunk lenni és azt is akarjuk, hogy ez a közeg is sikeres legyen. Ezt a dominancia nem segíti elő. Erősebb ellenfelekre van szükségünk és szabályváltozásokra, amik mindenkinek új autókat ad. Ezt a változást az előző szezon bizonyos mértékig meghozta” – vélte Zetsche.