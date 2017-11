Bedőlt a bajnokság, ahol Alonso és Vettel is pallérozódott

Jövőre nem rendezik meg a korábban a Renault által szponzorált Formula V8 3.5 bajnokságot, mert nincs elég érdeklődő. Az FIA is sokat tett ezért.

Jövőre eltűnik a versenypályákról a Formula V8 3.5 bajnokság, ami korábban a hazánkban is népszerű World Series by Renault fő műsorszáma volt Formula Renault 3.5 néven. A bajnokságot eredetileg Open Fortuna by Nissan néven hozták létre Spanyolországban, ekkor még 2 literes motorokkal, két évtizeddel később viszont lehúzzák a rolót.

„A World Series Formula V8 3.5 és a világon más egyéb, csúcskategóriás, együléses bajnokság sem tudott ideális számú résztvevőt elérni a 2017-es szezon során” – áll a sorozatot szervező RPM-MKTG közleményében, utalva arra, hogy a japán Super Formulában 19-en, a Forma-2-ben 20-an versenyeznek az idén.

„Az európai együléses bajnokságokban a versenyzői nevezések terén tapasztalható folyamatos, és aggasztó visszaesés arra kényszerítette a Formula V8 3.5-öt, hogy visszalépjen a 2018-as szezontól” – foglalták össze, bár hozzátették, hogy amennyiben a közeljövőben elegendő nevezés jön össze, újraindíthatják a sorozatot.

A korábban népszerű kategória bedőlésének a Renault kilépése ágyazott meg, amikor a franciák inkább az F1-es csapatukra kezdtek el költeni,

azóta a World Endurance Championship betétfutamaként próbáltak talpon maradni, de a hosszútávú bajnokság a következő évtől „szuperszezont” kezd, ami a 2019-es Le Mans-i 24 órás versenyig fog tartani. Már ez is kellemetlen fejlemény a Formula V8 3.5-nek, de a végső ütést valószínűleg az FIA által kiadott szuperlicenc táblázat vitte be.

Miután a Red Bull 16 évesen F1-es autóba ültette Max Verstappent, az FIA 18 éves életkorhoz és sikeres előmenetelhez kötötte az F1-es szuperlicencek kiadását. A versenyzőknek meghatározott bajnokságokban kell kiemelkedő eredményeket elérniük, 3 év alatt 40 pontot kell szerezniük, a Formula V8 3.5 bajnoki címe viszont csak 20 pontot ér.

Ezzel szemben az F1 tulajdonosa, a Liberty Media által működtetett F2-ben, hasonló teljesítményszintű autókkal a bajnoki címért rögtön 40 pontot adnak,

és a szintén a Liberty-hez tartozó, de a Formula V8 3.5-nél jóval gyengébb kategória legjobbja is 25 pontot kap. Ilyen helyzetben nem csoda, hogy a sorozat sorsa megpecsételődött, holott Fernando Alonso, Robert Kubica, Kevin Magnussen és Carlos Sainz is a bajnokaik listáján szerepel, Sebastian Vettel pedig 2007-ben már a szezon közben főállású F1-es pilóta lett.

