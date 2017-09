Jövőre a legújabb F1-es autókkal is lehet utcán parádézni

A Nagy Futamra viszont nem vonatkozik az új előírás. Megváltoztatták az F1-es jogosítvány megszerzését befolyásoló pontrendszert is, és meghatározták a glória paramétereit is.

Összeült az FIA Motorsport Világtanácsa, és ahogy ez ilyenkor várható, fontos döntéseket hoztak meg az F1, és a többi autósport-kategória jövője szempontjából is. A közönséget a leginkább az érinti, hogy 2018-tól a szabályok megengedik a legújabb F1-es autók használatát is az utcai rendezvényeken, de csak akkor, ha azokat az F1 jogtulajdonosa szervezi.

Ez azt jelenti, hogy a Hungaroring által rendezett Nagy Futamra nem érvényes a szabályozás, ide továbbra is csak régebbi autókat hozhatnak a csapatok. A Liberty Media londoni parádéján 2015-ös volt a legújabb modell, Budapestre, a Nagy Futamra a Mercedes 2014-es autót hozott az idén, míg a Red Bull hangosabb, V8-as motorral szerelt példányt választott.

Az F1 szabályai eddig maximum 15 kilométeres futásteljesítményt engedtek promóciós rendezvényeken a csapatoknak a legújabb autókkal, évente maximum két alkalommal, ezeket is csak akkor, ha az FIA és a csapatok is beleegyeztek. Most a Liberty Media rendezvényei felmentést kapnak, de ezeken is csak 15 kilométert tehetnek meg az autók.

Az FIA az utánpótlás-bajnokságok terén is kedvez a Liberty Mediának,

hiszen módosították az F1-es jogosítvány, a szuperlicenc megszerzésének feltételeit úgy, hogy még vonzóbb legyen a Liberty-hez tartozó Forma-2 a pilóták számára, de az USA-ból is könnyebb legyen bejutni az F1-be. A szabályok szerint az F1-es pilótáknak be kell tölteniük a 18. életévüket, és a cikk végén felsorolt bajnokságokban 3 év alatt legalább 40 pontot kell szerezniük.

A csapatok megnyugodhatnak, hiszen végre megosztották velük a jövőre megjelenő bukókeret, a glória műszaki paramétereit, így kezdődhet a valódi eszköz integrálása a 2018-as autókba. Szigorították viszont a motorszállításra vonatkozó szabályokat, május 6-a helyett már 2018. január 1-ig le kell adni a gyártóknak, hogy 2019-től mely csapatoknak szállítanak erőforrásokat.

Noha a döntések lényegesek az F1 jövője szempontjából, nem mindenki elégedett a Liberty Media eddigi tevékenységével.

„Rettentő sokat tárgyaltunk, és nagyon sok ötlet került elő, de már eltelt 9 hónap, és az ember azt várta volna, hogy ennyi idő alatt elkezd valami kialakulni – nyilatkozta Bob Fernley, a Force India csapatfőnök-helyettese a Motorsport.com-nak. – A motorszabályokat véglegesíteni kellene, mert ez a költségcsökkentés sarokköve” – szögezte le.

„Ha tényleg lesz költségcsökkentés, akkor annak a motorszabályokat szorosan követnie kell, hiszen az embereknek reagálniuk kell. Ketyeg az óra, nemsokára már itt a jövő év, és azt reméltem, hogy mostanra már látunk valamit, legalább a vázát annak, hogy merre tartunk, de egyelőre nem kaptunk semmit” – kesergett a pénz szűkében lévő, de nagyon jól gazdálkodó istálló vezetője.

Fernley szerint Ross Brawn, az F1 sportigazgatója minden szükséges információval rendelkezik.

„Nagyon sok tárgyalást folytattunk zárt ajtók mögött – ismerte el. – Most már tényleg a Liberty-nek kell előállni valamivel, amit átgondolhatunk. Ross nagyon alaposan áll hozzá mindenhez, az összes csapattal beszélt, és minden visszajelzést megkapott. Tudhatják, hogy mi az irány, amit követni akarnak, de most valamit vissza kell adni a csapatoknak a tárgyalások folyamatában.”

Módosított szuperlicenc pontrendszer

A pontok a szezon végén elért helyezéseket tükrözik.

Forma-2: 40, 40, 40, 30, 20, 10, 8, 6, 4, 3

GP2 (2015-16): 40, 40, 30, 20, 10, 8, 6, 4, 3, 2

IndyCar: 40, 30, 20, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1

F3-as Európa-bajnokság: 30, 25, 20, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1

Formula E: 30, 25, 20, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1

WEC LMP1: 30, 24, 20, 16, 12, 10, 8, 6, 4, 2

GP3: 25, 20, 15, 10, 7, 5, 3, 2, 1

Formula V8 3.5: 20, 15, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1

Super Formula: 20, 15, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1

WEC LMP2: 20, 16, 12, 10, 8, 6, 4, 2

WTCC: 15, 12, 10, 7, 5, 3, 2, 1

DTM: 15, 12, 10, 7, 5, 3, 2, 1

Super GT: 15, 12, 10, 7, 5, 3, 2, 1

NASCAR Cup: 15, 12, 10, 7, 5, 3, 2, 1

Indy Lights: 15, 12, 10, 7, 5, 3, 2, 1

Supercars: 13, 11, 9, 6, 4, 3, 2, 1

IMSA prototípus: 12, 10, 8, 6, 4, 2

Nemzeti FIA F4: 12, 10, 7, 5, 3, 2, 1

Nemzeti F3: 10, 7, 5, 3, 1

Formula Renault Eurocup, ALPS, NEC: 10, 7, 5, 3, 1

Formula Mazda: 10, 7, 5, 3, 1

NASCAR nemzeti: 10, 7, 5, 3, 1

Ázsiai/ELMS prototípus: 10, 8, 6, 4, 2

WEC GTE Pro: 10, 8, 6, 4, 2

WEC GTE Am: 10, 8, 6, 4, 2

IMSA GTLM: 10, 8, 6, 4, 2

International GT3: 6, 4, 2

Formula Academy (FFSA): 5, 4, 3, 2, 1

CIK-FIA gokart világbajnokság (szenior): 4, 3, 2, 1

CIK-FIA kontinentális gokart bajnokságok (szenior): 4, 3, 2, 1

CIK-FIA gokart világbajnokság (junior): 3, 2, 1

CIK-FIA kontinentális gokart bajnokságok (junior): 3, 2, 1

