A McLaren az olajégetés teljes betiltását követeli

A wokingi istálló jövőre Renault motorra vált, az új beszállítójuk állítólag nem kísérletezik az olaj égéstérbe juttatásával, és a McLaren azt szeretné, ha a többiek sem tennék ezt.

Az Olasz Nagydíj óta elcsendesedtek a gyártók az olajégetéssel kapcsolatos botrány körül, miután az FIA szigorította az idei előírásokat a futamok során felhasználható kenőanyagok mennyisége terén, de a McLaren azt szeretné, ha jövőre teljesen eltűnne a probléma az F1-ből, és az FIA betiltaná az olajégetést.

A wokingi csapatnak a Honda partnereként kisebb gondja is nagyobb annál, hogy ezzel foglalkozzon, jövőre viszont Renault motorokra váltanak, és a francia gyártó korábban elismerte, hogy ők nem kísérleteznek az olaj elégetése általi teljesítménynöveléssel, de sejtik, hogy a többieknél nem feltétlenül ez a helyzet. A McLaren véget vetne ennek.

„Kicsit nehezen érthető a helyzet – ismerte el Eric Boullier, a McLaren versenyigazgatója. – Az olaj elégetése a teljesítmény (növelése) érdekében történik, ez nem titok, de a nálunk működő motorok utcai vagy versenyautóban sem égetnek olajat. Az FIA próbálja ezt megállítani, mert az olaj elégetése nem éppen környezetkímélő, és persze a teljesítmény (fokozását) is le kell zárniuk.”

Boullier szerint az FIA és Charlie Whiting versenyigazgató jövőre szeretné bezárni a kiskaput.

„Az FIA szabályzataiban nincs világos meghatározás arra, hogy mi az olaj, de nem tudom, hogy ez elegendő lesz-e. A kiskapu bezárásával az olajfogyasztást is vissza kell fogni, ez lesz a szabályozás vége, de szerintem tovább kell menni annál, mint amit manapság terveznek” – mondta, Boullier a Japán Nagydíj idején.

Az ügy azzal indult, hogy a motort egyébként nem gyártó Red Bull kérdezősködni kezdett az FIA-nál, majd állítólag a Ferrari keveredett gyanúba, mégis a Mercedes vetett be új erőforrást a gyári csapatnál még azelőtt, hogy a szigorított erőforrások életbe léptek, bár állítólag önkéntesen ők is visszafogták az olajfogyasztást.

Hivatalos eljárás egyik gyártó ellen sem indult.

„Baku után az FIA tisztázta, hogy nem kellene olajat égetni, és ha mégis, akkor is csak 0,9 litert lehet elhasználni. Kiskapuknak nem kellene létezniük. Az FIA-nak szilárdan ki kell állnia amellett, hogy mi a legális és mi nem az – nyilatkozta Toto Wolff. – Bármilyen szintet is határoznak meg, azt a megfelelő módon be kell tartani, hogy mindenkinek azonos legyen a játéktér.”

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!