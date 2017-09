Sokkoló meglepetéseket szeretne az F1 új tulajdonosa

Arra keresik a megoldást, hogyan lehetne olyan helyzetet létrehozni, amiben a Premier League mintájára egy Leicester City jellegű csapat is győzhet. Eddig példátlan felmérés készült.

Január óta az amerikai Liberty Media az F1 tulajdonosa, és Bernie Ecclestone leváltása óta a korábbiaktól eltérő megközelítéssel igazgatják a sportot. Nyitottak a közösségi média felé, javítottak a nézők helyszíni kiszolgálásán, valamint a háttérben is dolgozni kezdtek azon, hogy a világbajnokság fenntartható és izgalmasabb legyen.

Ennek keretében korábban példátlan, fókuszcsoportos kutatást készítettek négy kontinensen, egyenként 10 törzsszurkolót megkérdezve, és végül öt sarokpontot alakítottak ki az F1 felvirágoztatása érdekében. Már korábban is beszéltek arról, hogy a Leicester City győzelme a Premier League-ben az F1 számára is követendő példa, és ezt továbbra is fenntartják.

„Jobb küzdelemre van szükség a rajtrácson – nyilatkozta Sean Bratches, az F1 kereskedelmi igazgatója az első tanulságról. – Most nincsenek Leicester City-k az F1-ben. A mezőny vége túlságosan lemaradt az elejétől. Nem meritokrácia uralkodik – utalt arra, hogy nem feltétlenül a legjobbak, hanem a leggazdagabbak nyernek a Forma-1-ben.

A költségplafon és a bevételek újraelosztása révén látványosabbá és jobbá tesszük a versenykörnyezetet a rajongók számára, küzdelmesebb lesz”

– ígérte Bratches. – Megerősítette, hogy lebontanák az F1 köré épített falakat, és megoldást keresnének arra, hogy a szurkolók „bizonyos szintig elérhessék és eljátszhassák” a Forma-1-et, emellett jobban megismertetnék a sport technológiai oldalát és a versenyzőket is gladiátorokként ábrázolnák.

Az F1 kereskedelmi igazgatója úgy fogalmazta meg a vállalat küldetését, hogy „a Föld leglátványosabb versenyét” kell létrehozniuk, ennek érdekében jövőre is folytatják a városi rendezvények szervezését a versenyek helyszínei közelében, hogy „visszakerüljön a látványos elem a látványosságba.”

Gyökeres változások továbbra is csak 2021-től várhatók, ekkor lépnek érvénybe az új motorszabályok és új kereskedelmi megállapodásokat is kell kötni a csapatokkal,

addig várhatóan csupán kisebb fejlesztések történnek elsősorban a szurkolók kiszolgálása érdekében. Ennek apró lépése, hogy megszavaztatták a közönséget, és a voksolók a 2001-es Malajziai Nagydíjat jelölték meg kedvencként a lehetőségek között. A jogtulajdonos az F1 történetében először, bő két hétre az egész versenyt feltette a YouTube-ra, angol kommentárral.

