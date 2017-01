Az F1-ben a Leicester City soha sem nyerne

Januárban újabb F1-es csapat csődölt be, a Mercedes korábbi, és a McLaren jelenlegi főnöke is úgy véli, hogy a sport komoly anyagi problémákkal küszködik.

Csődöt jelentett a Manor csapat és a legnagyobb látogatottságú európai futam, a Brit Nagydíj rendezője, Silverstone is arra panaszkodik, hogy nem tudják kigazdálkodni az F1-es futam megrendezésének költségét.

A világ egyik legdrágább sportjában gyakori és megoldatlan probléma a költségcsökkentés, és a paddock egyik ismert üzleti guruja, a McLaren új ügyvezetője, Zak Brown is úgy látja, hogy a csapatok kénytelenek lesznek a jelenleginél hatékonyabban gazdálkodni, ha fenn akarnak maradni.

A kisebb csapatoknak még akkor sincs esélyük, ha a nagyon pilótái összeütköznek és kiesnek Forrás: Daimler AG/Daimler AG/Wolfgang Wilhelm

„Erre mindenki rá fog kényszerülni. A Forma-1-es üzletek értéke egy kissé csökkent, és szerintem ez végül is jó dolog. Most már csak a Forma-1 költségeit kell csökkentenünk – nyilatkozta a Sky Sportsnak. – Ha a kiadások is csökkennek, akkor rendben van, ha a bevételek is mérséklődnek, mert így is fenntartható a nyereséges működés vagy csökkenthetők a veszteségek. Ez új irány a szponzorációban, nem csak a McLaren, és nem csak a Forma-1 esetében.”

Minden sportnak a hatékonyságra kell törekednie.”

Brown rámutatott, hogy a sportban szponzoráló vállalatok garantáltan jelentkező értéket keresnek, miközben természetes, hogy a csapatok néha győznek, néha veszítenek. Úgy véli, a cégek minden korábbinál bonyolultabbá válnak, és egyik negyedévről a másikra működnek, ehhez az F1-es csapatoknak is alkalmazkodniuk kell.

A McLaren két nagyon gyenge évet zárt, még az évtizedek óta őket támogató szponzorok is elpártoltak tőlük Forrás: AFP/Andrej Isakovic

Ahogy a résztvevők egyre nehezebben találnak szponzorokat a piacon, úgy válnak egyre inkább kitetté a jogtulajdonostól érkező bevételnek. Ezt viszont kétoldalú szerződések alapján, egyenlőtlenül osztják el, ráadásul a kevesebb pénzből részesülő független csapatok a szabályalkotásból is kimaradnak. A Manor csődje ismét rávilágított arra, hogy a rendszer nem működik jól, pedig Ross Brawn, a Mercedes korábbi csapatfőnöke úgy véli, pont a kis csapatok megsegítése lenne a lényeg.

Annak kellene lennie az egyik célnak, hogy a kisebb és a nagyobb csapatok között csökkenjenek a különbségek. Lehet tenni a nagy csapatok befektetései által elért teljesítményelőny csökkentése érdekében – szögezte le az ESPN-nek. – Érdekes lenne, ha az F1 a kisebb csapatokat is életképessé tenné. Ha viszonylag versenyképessé válnának, olykor meglepő eredményeket érhetnének el.”

A Brawn GP majdnem megszűnt, mielőtt a Honda pénzéből kifejlesztett autóba Mercedes motort szereltek, és óriási meglepetésre megnyerték a 2009-es világbajnokságot Forrás: AFP/Marwan Naamani

„Nem hiszem, hogy a Forma-1-ben valaha is látni fogunk egy Leicester City-t. Ismerek embereket, akik a Brawn GP-t hozzájuk hasonlítják, de az egy anomália, mert azt már évekkel korábban pénzelte a Honda, és csak a lendületet vittük tovább. Ha mindig akkorák lettünk volna, mint amekkora a csapat valójában volt, soha nem jutottunk volna el oda, ahova sikerült.”

Ez tehát nem jó példa, de a kisebb csapatok számára is működőképes modellt kell kialakítani. Ha gazdaságilag fenntartható a működés, az a fiatal pilótáknak is jó környezetet teremthet, így fontmilliók nélkül is bejuthatnak a sportba. Ha ezt létre tudjuk hozni, sokkal egészségesebbé válik a fiatalok beáramlása, mert a tehetségük dönt majd, és nem az anyagi lehetőségeik. A csapatok most nagyon függenek a pilótáik hátterétől, és ez befolyásolja a döntéseiket is.”

