Szeptemberben F1-es eSport világbajnokság indul

Már az idén bajnokot hirdetnek az első F1-es eSport világbajnokságon. A londoni selejtező után Abu-Dzabiban, az F1-es szezonzáró helyszínén csapnak össze a döntősök.

A Forma-1 is beszáll a manapság egyre nagyobb divattá váló elektronikus sportbizniszbe, és az augusztus végén megjelenő új F1-es videójátékkal eSport világbajnokságot szerveznek. A szeptemberben induló előkvalifikáció révén a legjobb 40 virtuális pilótát meghívják az október 10-11-én Londonban zajló selejtezőre, ahonnan 20-an jutnak tovább az Abu-Dzabiban zajló döntőbe.

Az F1-es szezonzáró hétvégéjén a videójátékos versenyzők három futamon vesznek majd részt a Codemasters által fejlesztett F1 2017-tel, a győztes pedig világbajnoki címet nyer, automatikusan bejut a 2018-as elődöntőbe, és karakterként megjelenhet a következő hivatalos F1-es játékban is.

„Ez lenyűgöző lehetőség az üzletünk számára stratégiai szempontból és a rajongók megragadása kapcsán is – nyilatkozta Sean Bratches, az F1 kereskedelmi igazgatója. – Először is, ez egy bővülő szegmens, ami lebilincseli a szurkolókat, mi pedig nagy lendülettel szállunk be, és büszkék vagyunk arra, hogy a Codemasters és a Gfinity is mellettünk áll.”

Bratches azt ígérte, hogy folyamatosan fejleszteni fogják a virtuális bajnokságot.

Erre minden bizonnyal szükség is lesz, mert a Formula E januárban óriási eSport rendezvényt szervezett, a Nissan már évekkel ezelőtt versenyautóba ültette a Gran Turismo című játékkal futott GT Academy legjobbjait, a McLaren pedig állást ajánl a legjobb szimulátorversenyzőnek, aki győztesként kerül ki a három hónapja zajló versenysorozatuknak.

„Az eSport a játékipar egyik leggyorsabban növekvő szektora, már most több tízmilliós közönséget vonz – ismertette Frank Saigner, a Codemasters ügyvezetője. – Örömmel jelentjük be ezt a hihetetlen versenysorozatot a Forma-1-gyel és a hamarosan megjelenő F1 2017-es játékunkkal.”

„A sport küzdelmes természete és látványos sebessége a játékunk hitelességével ötvözve lebilincselő élmény lesz a játékosoknak és a nézőknek világszerte. Alig várjuk, hogy még közelebb kerülhessünk a lojális és lelkes közösséghez, és új rajongókat találjunk a játékunk és a sport számára is” – tette hozzá.

