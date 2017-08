Vettel: A Ferrarinál minden adott a bajnoki címhez

A négyszeres világbajnok szerint csapata teljesítménye sem hullámzik jobban, mint másoké. Arra törekednek, hogy az eddigi hiányosságokra megoldást találjanak.

Kisebb meglepetésre Sebastian Vettel vezeti az egyéni pontversenyt egy futammal a világbajnokság felénél, miután az előző három évben kétség sem fért a Mercedesek fölényéhez. Vettel már az idénynyitó Ausztrál Nagydíjat is megnyerte, győzött Bahreinben és Monacóban is, azóta viszont többször is nehezen alakultak számára a versenyek, mire a Hungaroringen ismét ő lett az első.

„A pálya mindig iszonyúan fontos – idézte Vettelt a RACER. – Mindig befolyásolja a helyzetet a pálya, a körülmények, hogy meleg van-e vagy hideg, keményebb vagy lágyabb gumikat használunk” – jegyezte meg, és ezzel alátámasztotta Lewis Hamilton véleményét is, amivel azt sugallta, hogy a Ferrari hungaroringi feltámadása csak időleges volt.

A Ferrari győzelemmel zárta a szünet előtti szakaszt Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd

Monaco után négy olyan pálya következett, ahol alacsony leszorítóerőre, és nagy motorteljesítményre volt szükség, ezeken a helyszíneken végig a Mercedes volt előnyben, bár Hamilton csak két futamot tudott megnyerni, kettőn pedig Vettel előtte végzett. A Ferrari versenyzője úgy véli, a formaingadozás nem csak rájuk jellemző.

Vettel eddig 4, a Mercedes Hamilton és Bottas révén 6 győzelemnél jár az idén.

„Szerintem nálunk, és minden csapatnál ugyanaz a helyzet. Ha megnézzük a középmezőnyt, a Force India néha nagyon közel jár hozzánk, aztán máskor hátrébb küszködnek, miközben mások jobban szerepelnek. Ők is, és mi is a sűrűjében versenyzünk, (a Magyar Nagydíj) erős hétvége volt a számunkra, és ilyenkor fontos, hogy hozzuk az eredményt.”

A post shared by FORMULA 1® (@f1) on Jul 30, 2017 at 8:06am PDT

Hamilton korábban úgy vélte, hogy a Ferrari univerzálisabb autót készített a 2017-es szezonra, miközben a Mercedes hajlamosabb visszaesni, ha bizonyos körülmények nem ideálisak a számára. Ezzel Vettel is egyetért, szerinte a Ferrarinál „tudjuk, hogy az autónknak vannak gyengeségei, de alapvetően erős kocsit építettünk, ami mindenhol működik.”

Nem mindenhol alakult remekül a hétvégénk, de próbálunk javulni, és biztosítani, hogy a szezon második felében csak jó versenyeink legyenek.”

Mentális szempontból Vettel nem tulajdonított nagy jelentőséget annak, hogy vezeti a pontversenyt, szerinte fontosabb, hogy ez az utolsó verseny után is így legyen. Úgy véli, sok minden történhet még a szezon során, de „minden összetevőnk megvan ahhoz, hogy az élen maradjunk, és jól alakuljon a szezon második fele.”

