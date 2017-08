A Ferrari fiókcsapata lehet a Sauber

A maranellói istálló elnökének tetszik az ötlet, mert kell nekik a hely a tehetségeik versenyeztetésére. A Red Bull útját követhetik.

A Sauber visszavonulót fújt, és a Honda helyett továbbra is a Ferrari motorjait fogja használni, folytatva a kisebb megszakítástól eltekintve két évtizedes együttműködést a beszállítójával. Mindazonáltal úgy tűnik, a kapcsolatuk új szintre emelkedhet: egyre hangosabbak azok a pletykák, melyek szerint a svájci istálló a Ferrari befolyása alá kerülhet, és a Red Bull-Toro Rosso mintához hasonlóan az olaszok fiókcsapataként kell tovább üzemelnie.

A felvetés a Ferrari elnökének sincs ellenére. "Ez egy kitűnő ötlet, és dolgozunk is a megvalósításán.

Muszáj helyet találnunk a kivételes tehetségű fiatal pilótáinknak, valahol építenünk kell a jövő Scuderia Ferrariját"

- jelentette ki Sergio Marchionne.

A Saberhez küldhetik tanulni Leclerc-t és Giovonazzit Forrás: Farkas Péter - GPhírek

Ez jelenleg Antonio Giovinazzi és Charles Leclerc karrierje miatt aktuális. Előbbi a maranellóiak tartalékpilótája ebben a szezonban, és a Saubernél Pascal Wehrleint helyettesítve már át is esett az F1-es tűzkeresztségen az idény első két versenyén, Leclerc pedig a héten lezajlott hungaroringi teszten igyekezett bizonyítani a mérnököknek.

Azért is jól jönnének a Saubernél megnyíló lehetőségek a Ferrarinak, mert üresedés jövőre még nem várható náluk, ugyanis hiába nincs szerződésük Kimi Räikkönennel és Sebastian Vettellel, valószínű, hogy velük folytatják. Más tradicionális istállókhoz, a McLarenhez és a Williamshez képest különösen félnek újoncokhoz nyúlni: utoljára a legendás Gilles Villeneuve mutatkozott be náluk zöldfülűként, 1977-ben, bár ferraris debütálása előtt ő is teljesített egy versenyt a McLarennél.

Marchionne elmondta, hogy a Sauberen és a Haason túl szívesen kiszolgálnának motorral további csapatokat is.



Leginkább vadonatúj alakulatok jöhetnek szóba, amelyekkel a közeljövőben bővülhet a mezőny.

"Maurizio (Arrivabene, a csapatfőnök) sokat foglalkozott a témával az elmúlt hónapokban. A későbbiekben bővíteni fogjuk az ügyfélkörünket - nyilatkozta Marchionne. - A Liberty Mediával az FIA-val együtt elhatároztuk, hogy támogatást nyújtunk az érkező csapatoknak. Minél több van belőlük, az annál jobb nekünk is."

