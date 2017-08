A Ferrari legígéretesebb tehetsége zárta az élen az első hungaroringi tesztnapot, amivel egy gyerekkori álma vált valóra. Szeretné felkelteni a többi csapat figyelmét is, de most nem ezt tartja a legfontosabbnak.

Charles Leclerc, az F2-es bajnokság éllovasa, aki jelenleg az egyik legígéretesebb fiatal tehetség a Forma-1 előszobájában, a Hungaroringen is ellopta a show-t. Miután a múlt szombati F2-es versenyen azzal keltett feltűnést, hogy a 19. helyről feltornázta magát a 4.-re, a keddi F1-es tesztnapon sikerült az élre kormányoznia a Ferrarit.

A 19 éves, lenyűgözően magabiztos Leclerc a teszt utolsó perceiben vette át a vezetést a lágy gumikon futott 1:17.746-os körével, 88 ezredmásodpercet verve a korábbi 1. helyezettre, Stoffel Vandoorne-ra, aki a nagydíjhétvégén nem használt ultralágy Pirelliken érte el az idejét.

Leclerc már másodszor tesztelhette a Ferrarit Forrás: DPPI/Frederic Le Floc H

Leclerc, aki a 35 fokos hőség ellenére sem tűnt fáradtnak a nap végén, viccesen elismerte, hogy a ventilátorok nélkül valószínűleg „a pilótafülkében haldokolna", de úgy érezte, szép munkát végzett – bár azt nem tudta, a Ferrari pontosan mit tesztelt a segítségével, mert magára kellett koncentrálnia.

„Elégedettek vagyok magammal. Már csak a mérnökökkel kell beszélnem, hogy megtudjam, ők mennyire elégedettek velem!" – mondta a monacói, aki nem először vezetett F1-es Ferrarit: már a tavaly júliusi teszten, Silverstone-ban is lehetőséget kapott rá. Az autók azóta sokkal gyorsabbak lettek az új szabályoknak köszönhetően.

Ez a nap hihetetlen volt! Gyerekkori álmom volt a Ferrarinál vezetni, és még ha nem is jelent semmit, az élen zárni a napot igazán különleges mondta az Origo GPhírek kérdésére Leclerc. – A mérnökökkel együtt dolgoztunk, hogy hozzám igazítsuk az autót, és fantasztikus munkát végeztek, nagyon megkönnyítették a dolgomat."

„Az F1 most egy teljesen más világ, mint egy évvel ezelőtt. Tavaly a GP3-ból léptem fel az F1-be, az az ugrás óriásinak tűnt. Most az F2-ből természetesen kisebbnek éreztem, hiszen az F2-es autók is borzasztóan gyorsak, de az F1-esek ezekkel a gumikkal és ilyen aerodinamikával tényleg fantasztikusan mennek."

Bár jelenleg a Ferrari egyik versenyzőjének, Sebastian Vettelnek és Kimi Räikkönennek sincs szerződése 2018-ra, sokkal valószínűbb, hogy Leclerc-t egyelőre nem a maranellói istállónál fogják versenyeztetni, hanem jövőre a Sauberhez küldik tanulni, ahol feltehetően Pascal Wehrleint váltja majd.

Azt állította, a teszten nem arra koncentrált, hogy lenyűgözze jövőbeli munkaadóit.

„Mindig fontos jó benyomást tenni másokra, de ma nem ez volt a lényeg – jelentette ki. – Számomra az volt a legfontosabb, hogy minél több kört tegyek meg, és minél eredményesebb munkát végezzek a csapatnak. Remélhetőleg jó benyomást tettem rájuk."

„Ha az év végén adódik valamilyen lehetőség, két kézzel fogok kapni utána, de pillanatnyilag csak az F2-re koncentrálok."

Leclerc-t szerdán már Räikkönen váltja majd a Ferrari pilótafülkéjében.

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!