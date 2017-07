Alig öt nappal az ausztriai száguldás után az autósport Mekkájában, Silverstone-ban folytatódik az F1-es világbajnokság. Ezen a gyors kanyarokkal teli pályán végre igazán kijön majd az új autók brutális aerodinamikája, de ez nem feltétlenül jó hír a Mercedesnek és a Ferrarinak… Előzetes.

A Brit Nagydíj rendszerint teltházas a helyi közönség lelkesedésének köszönhetően Forrás: AFP/Andrej Isakovic

„Tegnap az egyik sajtóbeszélgetésen már megkérdeztek Silverstone-ról, és rögtön kuncogni kezdtem. Imádom a gyors kanyarokat. A szimulátorban kipróbáltam a pályát, úgy tűnik, állati jó móka lesz. Ezen a hétvégén is kaptunk egy kis ízelítőt belőle, például az utolsó előtti kanyarban, a 9-esben, amit 7-es fokozatban tudtunk bevenni. Durván gyorsabban, mint tavaly, és szerintem egész Silverstone ilyennek ígérkezik. Nagyon meg fogok lepődni, ha a Copse nem lesz padlógázos az időmérőn.

A Copse és a Stowe közötti szakasz pedig valószínűleg az egész szezonban, az összes pálya közül a legjobb, úgyhogy az idén tuti remekül fogunk szórakozni."



Daniel Ricciardo vigyorogva előadott, átszellemült monológjánál, amely múlt vasárnap, még az Osztrák Nagydíj után hangzott el, nehéz lenne jobb felvezetést találni a Brit Nagydíjhoz. Alig öt nappal az után, hogy a stájerországi hegyek között elhalt a hibrid motorok tompa hangja, a Forma-1 mezőnyének máris az autósport Mekkájában, Silverstone-ban lesz fellépése, azon a pályán, ahol – ez közismert – 1950. május 13-án a sporttörténet első F1-es versenyét rendezték.

Az eredetileg világháborús reptérként használt helyszínen, a tipikus angol „countryside" összes hangulati elemét – a legjobb focipályákat megszégyenítő zöldben virító réteket, a roskatag fakerítések között békésen legelésző teheneket, a jellegzetes téglaházakat – nagy koncentrációban felvonultató Northamptonshire szívében létesített pálya az évek során kilencszer esett át kisebb-nagyobb módosításon, de lendületes karakterét jórészt így is megőrizte.

Legutóbb a 2010-es nagydíj előtt nyúltak hozzá, amikor a célegyenest a Ricciardo által emlegetett gyors jobbos, a Copse előtti részről áthelyezték a Club és az Abbey kanyarok közé. Itt nőtt ki a földből a modern Silverstone védjegye, a látványos és futurisztikus főépület, „The Wing", azaz „a szárny" is. Ez a változtatás azonban nem aratott osztatlan tetszést a közönség és a szakma köreiben.

Vagyonokat költöttek a bokszokra, de rossz helyre tették őket

– vélte a Red Bull főnöke, Christian Horner. – Olyan paddockot hoztak létre, amelynek semmilyen hangulata nincs, pedig ez az egyik leggazdagabb hagyományú pálya az egész Egyesült Királyságban, úgyhogy azt kell mondanom, a menedzsment katasztrofálisan mérte fel a helyzetet."

Ez a bizonyos menedzsment konkrétan a Brit Királyi Autóversenyzői Klubot (a BRDC-t) takarja, amellyel szemben Horner most azért volt különösen kritikus, mert épp kedden jelentették be: egy opciót kihasználva felbontják a Forma-1-gyel kötött szerződésüket.

Egyelőre alighanem csak nyomást akarnak gyakorolni a világbajnoki sorozat tulajdonosára, a Liberty Mediára, hogy biztosítson számukra kedvezőbb feltételeket, mert a jelenlegi szerződésükbe épített, évi 5%-os növekmény miatt 2026-ban már 25 millió fontos jogdíjat kellene fizetniük a rendezésért, amit nem tudnak kigazdálkodni. Ám a Liberty nem volt elragadtatva a lépésüktől, és ha az rosszul sül el, 2019-ben lehet az utolsó F1-es nagydíj Silverstone-ban.

A Maggotts-Becketts utánozhatatlan

Pedig ez az egyik olyan verseny, amely az autósport iránt hagyományosan fogékony brit közönségnek hála minden évben teltházas. Angliában még egy átlagos háziasszony is meglepően tájékozott az F1 ügyes-bajos dolgaiban, amelyekről errefelé találomra szinte bárkivel el lehet csevegni, és ez a nyitottság a csapatokra is kedvezően hat. A tízből hétnek egyébként is ezen a környéken, az autósport Szilícium-völgyében van a főhadiszállása, úgyhogy a tagjaik közül sokan otthonról járnak versenyezni a Brit Nagydíj hétvégéjén.

„Vannak, akik otthon alszanak, és a parkolási korlátozások miatt reggelenként busszal utaznak ki a pályára, mások a közeli hotelben szállnak meg, aztán szintén a buszra ugranak fel – erősíti meg Günther Steiner, a Haas csapatfőnöke. – De ha időben bejönnek a banbury-i központunkba, akkor mi is ki tudjuk vinni őket a pályára."

Ami a versenyzést illeti, Ricciardo lelkes leírásából már sejthető volt, hogy a pilóták imádják Silverstone-t.

A pályát a közepes tempójú és gyors kanyarok uralják, az egyenesek viszonylag rövidek, ezért érdemes nagy leszorítóerőre belőni az autókat.



Ez a bal-jobb-bal-jobb-bal kombinációban, a Maggotts-Becketts-Chapel hármas lendületes terhelésváltásai során különösen kifizetődik.

Silverstone pályarajza Forrás: FIA

A legsokkolóbb a Ricciardo által is emlegetett Copse lehet, a gyors, a kijárat felé táguló jobbos a régi célegyenes végén. A McLaren úgy számolja, hogy ezt az időmérőn gázelvétel nélkül be lehet majd venni 8-as sebességfokozatban, kb. 306 km/ó-s tempóval, ami biztos jókora adrenalinköketet fog adni a versenyzőknek.

„Silverstone nem könnyű pálya. Vannak rajta azok a bizonyos gyors részek, ahol meg kell tartani a lendületet, de vannak kacskaringósak is, mint a 3-as és 4-es kanyar, vagy az utolsó: abban nehéz pontosan szabályozni a gázpedált – magyarázza Romain Grosjean. – Összességében fontos, hogy az autó hátulja stabil legyen. Ha ez összejön, az első szárnyat is meredekre lehet állítani, és így gyorsabbak leszünk."

Silverstone nem klasszikus erőpálya, de a nagy leszorítóerőből eredő légellenállás leküzdésére azért jól jönnek a lóerők.

Az autók a kör nagyjából 66 százalékát töltik padlógázzal, ami a közepesnél valamivel magasabb arány, a fogyasztás pedig értelemszerűen nagy, körönként kb. 2,4 kg.



A 66 körös versenytáv alatt a pilóták közelítőleg 2496 alkalommal váltanak sebességet.

A szezonban eddig most fog a legjobban érvényesülni az új autók aerodinamikai potenciálja, és a tavalyinál szélesebb, lágyabb gumik tapadása is megmutatkozik majd. „Itt rengeteg a szuper kanyar, ahol igazán érezni lehet a Forma-1-es autókban fellépő oldalerőket – mondja Nico Hülkenberg. – Silverstone előtt komolyan edzenünk kell a nyakunkat, hogy hozzászokjon a G-erőkhöz, és el tudja viselni azokat."

A pálya új főépülete, "The Wing" Forrás: robertharding/Mark Chivers/Mark Chivers

A Pirelli a maga részéről a szuperlágy, a lágy és a közepes keverékű gumikkal járul hozzá ehhez. Eredetileg a keményeket is elvitték volna Silverstone-ba, de azt a csapatok – miután Barcelonában használhatatlannak bizonyult – egyszerűen kiszavazták a kínálatból. A Pirelli szerint ez a versenyen a több kiállás felé fogja tolni a stratégiákat, mivel ez a pálya az egyik legkíméletlenebb a gumikhoz az egész naptárban, és a szuperlágyat még soha nem vetették be rajta. Ez ugyanakkor komoly dilemmát fog okozni a csapatoknak, mert a bokszkiállással járó időveszteség viszonylag nagy, 23 másodperc körüli. Ezért, illetve a nagy energiájú kanyarok miatt akár a közepes keverék is fontos szerephez juthat, jóllehet, az idei minta szerint a legkeményebbet minden pályán csak akkor szokták használni, ha feltétlenül muszáj.

Silverstone nem az előzési lehetőségekről híres.

A második DRS-zóna egy gyors kanyar, a Stowe előtt van, ahol csak különleges esetben lehet megtámadni valakit, az első viszont egy szűk baloshoz, a Brooklandshez vezető egyenesben – ott kínálkozhat rá némi esély. Ennek ellenére a Brit Nagydíjon statisztikailag nincs különösebben nagy jelentősége a pole pozíciónak, hiszen az elmúlt tizenkilenc évből mindössze négyszer nyert az, aki az élről rajtolt. Ebben a gyakran szeszélyes időjárásnak is lehetett szerepe, bár a mostani hétvégére nem jósolnak esőt – legalábbis egyelőre, ami nem sokat jelent, mert a hírhedt angol időjárást ritkán hatja meg a meteorológiai előrejelzés.

Kinek tör borsot az orra alá a Red Bull?

A múlt hétvégi Osztrák Nagydíj egyik legfontosabb fejleménye, amely a világbajnoki küzdelemre is kihatással lehet, Daniel Ricciardo megérdemelt 3. helye volt. Igaz, hogy kellett hozzá Lewis Hamilton váltócsere miatti rajtbüntetése is, de mint ebben a cikkben rávilágítottunk, a Red Bull az idén először erőből tartani tudta a lépést a Ferrarival és a Mercedesszel. Vettel egy olyan pályán is végig látótávolságban maradt Ricciardóhoz képest, amely papíron nem kedvezett a lóerőhiánnyal küszködő csapatnak. Nem meglepő, hogy az ausztrál versenyző boldogan kiabált a rádióba, miután sikerült végleg visszavernie Hamilton támadását az utolsó körben:

ez a 3. hely tulajdonképpen fontosabb volt a Red Bull számára, mint a szerencsével behúzott bakui győzelem.



Max Verstappen az utóbbi hét futamból ötször kiesett, többnyire műszaki hibák, bár két alkalommal ütközés miatt is. Legutóbb, a Red Bull Ringen mindkét tényező egyszerre okozta a végzetét: a kuplungja már a rajt előtt tönkrement, így beragadt, aztán a kanyarban hátulról kigolyózták. Verstappen így az összetettben visszaesett a Force Indiá-s Sergio Pérez mögé, és miközben a paddockban arról pletykálnak, hogy át akar szerződni a Ferrarihoz, ha valahogy sikerül elmenekülnie a Red Bulltól, nem titkolta, hogy kezdi elveszíteni a hitét.

Ricciardo Ausztriában gyorsan megelőzte Räikkönent, aztán el is húzott tőle Forrás: Getty Images / Red Bull Content Pool/Clive Mason

Az esetek többségében Ricciardo előtt volt, amikor kiesett, ezért ha az ő vesszőfutása is véget ér, mindkét Red Bull bekerülhet a Ferrarik és a Mercedesek közé, értékes pontokat rabolva Vetteltől és/vagy Hamiltontól – különösen ez olyan, gyors kanyarokkal teli pályán, mint Silverstone. Intő jel, hogy a Red Bull Ring kevésbé lóerőigényes 2-3. szektorában az Osztrák Nagydíj alatt Ricciardo a 2. illetve 1. legjobb részidőt érte el.

Magához tér-e Hamilton?

Miután Montrealban és Bakuban szenzációs körökkel szerezte meg a pole-t, úgy tűnt, Hamilton akár pont a hazai közönsége előtt érheti utol az örökranglista élén álló Michael Schumachert. Ez a lehetősége azonban elúszott az ausztriai váltócserével, amelyért öt rajthelyes büntetés járt. Igaz, e nélkül sem lett volna az övé az első rajtkocka: a Q3-ban először elmaradt Valtteri Bottastól és Vetteltől, aztán az utolsó körébe tőle szokatlan módon kettőt is belehibázott.

OLVASNIVALÓ Egy tilalmat megkerülve vághatott vissza a Mercedes

A versenyen a 8. helyről végül a 4.-re tornázta fel magát, és úgy érezte, vasárnap délután ő volt a leggyorsabb, de sokaknak feltűnt, hogy egész hétvégén kedvetlen volt.

Míg Vettelt szemlátomást nem billentette ki a ritmusból a bakui ütközésbotrány utóélete, Hamilton nem tűnt szokásos önmagának.



Ez a sorozatos csapások után nem csoda – az azeri győzelmet elvesztette a fejtámla miatt, aztán már az Osztrák Nagydíj hetének elején tudomást szerzett a rá váró váltócseréről –, de mivel a csütörtökön tartott, nagyszabású londoni F1-parádé helyett, ahol a közönség nyilván rá lett volna a legkíváncsibb, inkább nyaralni ment, megindultak a találgatások arról, hogy mi állhat a háttérben.

Hamilton Ausztriában feltűnően letört volt Forrás: Picture-Alliance/AFP/Hoch Zwei

Hamilton, akivel már a múltban is előfordult, hogy hullámzó kedélyállapota befolyásolta a pályán nyújtott teljesítményét, türelmet kért a nézőktől és az újságíróktól. „Az ember nem lehet boldog, amikor rossz eredményt ér el – mondta. – Mindent feláldozunk a sikerért, ezért amikor nem teljesítünk úgy, ahogy szeretnénk, és még össze is esküdnek ellenünk a dolgok, nehezünkre esik mosolyognunk. Ha megtennénk, nem is érdekelne minket az egész. Márpedig az a helyzet, hogy engem mindennél jobban érdekel."

Mikor kezd segíteni Vettelnek Räikkönen?

Ráadásul Hamiltonnak most egy újabb dolog miatt is fájhat a feje: csapattársa, Bottas az ausztriai győzelmével 15 pontra közelítette meg őt az összetettben, és ezzel megerősítette a helyét a világbajnoki esélyesek között. Magyarán a Mercedes őt egyelőre nem fokozhatja le másodhegedűsi szerepbe, s mivel a Red Bull Ringen egyértelműen Bottas volt a gyorsabb a Mercedes versenyzői közül – ezt Hamilton is elismerte –, a párharcnak egyre nagyobb tétje van. Sokan úgy látják, a brit most jött rá, hogy alábecsülte a fiatal finnt.

Vettelnek nem kell ilyen „semmiségek" miatt aggódnia.

Az ő csapattársa, Kimi Räikkönen még egyetlen alkalommal sem ért célba előtte az idén, és nem egészen fele annyi pontja van, mint neki: Vettel 171:83-ra vezet.



Korábban Räikkönen is kijelentette, hogy ha már nem marad esélye a vb-címre, és a szükség úgy hozza, hajlandó lesz segíteni Vettelt. Az a pillanat, amikor a Ferrari megkéri erre, alighanem vészesen közeleg, és mivel valószínűleg a jövője is mostanában fog eldőlni, nincs sok ütőkártya a kezében, ha ellenkezni akar velük. Ami azt illeti, már az Osztrák Nagydíjon is azért halasztották sokáig a kerékcseréjét, hogy megpróbálja akadályozni Bottast.

Räikkönent egyre jobban fenyegeti a fegyverhordozóvá válás réme Forrás: AFP/Joe Klamar

Räikkönen feladata tehát kimondva-kimondatlanul egyre inkább az lesz, hogy beférkőzzön a Mercedes versenyzői elé. Ez az utóbb időben nem igazán jött össze neki (legutóbb Monacóban), de Silverstone-ban kap egy kis segítséget, a Ferrari ugyanis a spielbergi hétvégén az Origo GPhírek-nek is megerősítette, hogy továbbfejlesztett motorral vágnak majd neki a Brit Nagydíjnak.

Beválnak-e a Haas új fékjei?

A Haas, és különösen a brutális féktávok megszállottja, Romain Grosjean gyakorlatilag egy éve küzd a fékek kiszámíthatatlan viselkedésével, ami hétvégéről hétvégére megkeseríti a versenyzők életét. Ők ugyanúgy a Brembo rendszerét használják, mint nagy testvérük, a Ferrari, s bár egyszer, Szocsiban már kipróbálták a rivális Carbone Industrie (CI) termékeit is, hűtési problémák miatt azokkal sem jutottak messzebb.

Bár ezt a kívülállók számára érthetetlen lehet, a fékhűtő csatornák az F1-es autók aerodinamikailag legbonyolultabb részei közé tartoznak.

A Haas mérnökei az Orosz Nagydíjon elvégzett kísérlet óta a CFD-laborban új fékhűtőket fejlesztettek, ezért a csapatnál remélik, hogy második nekifutásra boldogulni fognak a CI-kkel.



Az első szabadedzésen mindkét autójukba azokat szerelik majd be, és ha minden jól megy, az egész hétvégén kitartanak mellettük, aztán pedig állandó jelleggel szakítanak a Brembóval. Miután az előző öt versenyen 21 ponttal gazdagodtak, és Kevin Magnussen Bakuban a csapat idei legjobb eredményét érte el, amikor a 6. helyen ért célba, nem engedhetik meg maguknak, hogy megtörjön a lendületük.

Grosjean tavaly óta szenved a fékekkel. A Haas megpróbál végleg áttérni a CI-kre Forrás: AFP/Herbert Neubauer

Silverstone ideális hely a CI-kkel való kísérletezéshez, mert a fékeket csak közepes terhelés éri. Valójában összsen három igazán kemény féktáv van – a Village, a Brooklands és a Vale előtt –, bár az utóbbihoz úgy érkeznek meg a versenyzők, hogy 45 másodperce nem használták a fékeket, amelyek így addigra lehűlhetnek, ezért alkalmasint nem harapnak annyira, mint kellene.

Mire megy új az fejlesztésekkel a Force India?

Az épp silverstone-i illetőségű csapat a héten jelentette be, hogy a szezon legjelentősebb fejlesztési csomagját fogja bevetni a hazai versenyén. Az újítások leginkább az autó elejét érintik, többek között egy teljesen átformált első szárny is van közöttük. Kíváncsian várjuk, hogy mit hoznak a konyhára, mert Barcelonában – ahol előrukkoltak a legutóbbi komoly csomagjukkal – egy 4. és egy 6. helyet gyűjtöttek be, több pontot szerezve a Ferrarinál is.

A Force India immár rendszeresen erőn felül teljesít Forrás: Picture-Alliance/AFP/usage worldwide/Hoch Zwei

A Force India sok szempontból a szezon nagy meglepetése, bár az elmúlt évek után nincs okunk csodálkozni azon, hogy a súlycsoportjukon felül teljesítenek.

Már 89 pontjuk van, míg legközelebbi üldözőjüknek, a Williamsnek csupán 40.

Ennél több is lehetett volna, ha Sergio Pérez és Esteban Ocon nem ütközik össze Bakuban, aminek volt egy előzménye is a montreali, sosemvolt csapatutasítás révén. Legutóbb, Ausztriában ismét mindketten a pontszerzők között végeztek.

A Force India nemrég már a Red Bullt is célkeresztbe vette, de az a helyzet, hogy azóta a Milton Keynes-i istálló is feljebb kapcsolt egy sebességfokozattal, azért kikerült a hatótávolságukból. Ők így most kicsit a senki földjén vannak – a konstruktőri 4. helyüket jelenleg nem fenyegeti senki, ami megkönnyítheti nekik azt a problémát, hogy mikor kezdjék átcsoportosítani az erőforrásaikat a 2018-as fejlesztésekre.

Ezt a döntést úgy fogjuk meghozni, hogy időnként hátrapillantunk, és megnézzük, mekkora előnyünk van az 5. helyezettel szemben"



– erősítette meg a Force India technikai igazgatója, Andy Green.

A hétvége programja

2017. július 14., péntek

10.00-11.30 1. szabadedzés

14.00-15.30 2. szabadedzés

2017. július 15., szombat

11.00-12.00 3. szabadedzés

14.00-15.00 Időmérő

2017. július 16., vasárnap

14.00 Brit Nagydíj

Ha még gyorsabban szeretne értesülni a Forma-1 legfrissebb fejleményeiről, vagy kíváncsi a kulisszák mögötti érdekességekre, kövessen minket a Twitteren, és figyelje az egész nap rendszeresen frissülő szürke dobozt a jobb oldali hasábban!