Hamilton nyaralni ment a londoni parádé helyett

Állítólag az F1 menedzsmentje és a Mercedes vezetése sem vette jó néven, hogy Lewis Hamilton kivett két nap szabadságot a Brit Nagydíj előtt.

Utcai parádéval népszerűsítik a Forma-1-es Brit Nagydíjat szerdán Londonban, de a látványosságról pont a közönségkedvenc Lewis Hamilton fog hiányozni. A háromszoros világbajnok a spielbergi és a silverstone-i teendői közötti három napot inkább szabadsággal tölti, ezért már kedden magyarázkodni kezdett a rajongóinak.

„Drága Szurkolóim, alig várom, hogy lássalak benneteket Silverstone-ban. Addig is elmegyek két napra. Isten áldjon mindannyiótokat, szeretettel, Lewis” – írta Hamilton a Twitterre, majd egy bulizós videót is posztolt a barátaival a közösségi oldalra.

A Daily Mail a múlt héten még arról írt, hogy Hamilton is részt vesz a londoni bemutatón, ez azonban a jelek szerint nem így történik, hiszen a rendezvény előzetes videójából is hiányzott a Wimbledonban szurkoló Carlos Sainzhoz hasonlóan. A Pitpass viszont már arról számolt be, hogy az F1 menedzsmentje és a Mercedes sem örül Hamilton döntésének és a bejelentés időzítésének.

Hamilton igazi közönségkedvenc Nagy-Britanniában, és világszerte is az F1 egyik legnépszerűbb versenyzője. Tavaly a Brit Nagydíj megnyerése után a rajongók tengerében crowdsurfölt, és a Liberty Media minden bizonnyal továbbra is számítana rá, hogy sikerüljön rentábilissá tenni a silverstone-i futamot vagy megágyazni egy esetleges londoni nagydíjnak.

Hamiltont rocksztárként ünnepelték tavaly Forrás: AFP/Oli Scarff

A Mercedes pilótája láthatóan letört volt az Osztrák Nagydíj után, ahol csak a 4. lett a sebességváltó-csere miatt, és 20 pontra nőtt a hátránya Sebastian Vettel mögött. Ő azonban nem tulajdonított nagy jelentőséget a hangulatának.

Szerintem fontos, hogy a nézők és a tudósítók türelmesek legyenek a versenyzőkkel – mondta. – Az ember nem lehet boldog, ha nem ér el jó eredményt. Mindent feláldozunk azért, hogy a lehető legjobb eredményeket hozzuk. Nehéz mosolyogni, amikor a dolgok az ember ellen dolgoznak. Az azt jelentené, hogy nem érdekelne eléggé, de a tény az, hogy engem nagyon is érdekel ez.”

