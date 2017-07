Ezért nem támadja meg a Ferrari Bottas az emberfeletti rajtját

Vettel nem hiszi el, hogy a Mercedes versenyzője nem indult el túl hamar, és Ricciardo szerint is csak mázlija volt, mégsem kapott büntetést. A magyarázat a szabályokban és a mérési módszerekben rejlik.

Valtteri Bottas a pole pozícióból indulva magabiztosan aratta második győzelmét a vasárnapi Osztrák Nagydíjon, ehhez azonban kulcsfontosságú volt Sebastian Vettel előtt maradnia a rajtnál. Rendkívül gyorsan reagált a lámpák kialvásakor: a startot sok másik újságíróhoz hasonlóan én is pont felülről, a Red Bull Ring sajtótermének kifelé hajló ablakából néztem, amely kiváló rálátást biztosít a rajtrácsra, és rögtön feltűnt, hogy a Mercedes mennyivel korábban lőtt ki, mint a többi autó – különösen a Ferrari.

Vettelnek az emelkedő tetején, az 1. kanyar előtt védekeznie kellett Forrás: Picture-Alliance/AFP/usage worldwide/Hoch Zwei

Vettel ezért röviddel később bejelentkezett a rádióban, és közölte a csapatával (meg persze a versenyigazgatóval, Charlie Whitinggal), hogy Bottas kiugrott a rajtnál. Az FIA ki is vizsgálta az esetet még a futam közben, de nem meszelte el a finnt, mert úgy találták, 0,201 másodperc alatt kapcsolt a lámpák kialvására. Vettel ennek ellenére még utólag is meg volt győződve arról, hogy Bottas túl korán indult el, és amikor rákérdeztünk, hogy miért nem hisz a számítógépnek, azt felelte:

A 0,2 másodperces reakcióidő teljesen szokványosnak számít, és nem hiszem, hogy ma mindenki ennyivel lassabb volt ennél."

„Akkor meg voltam győződve róla, hogy Valtteri kiugrotta a rajtot. Gondolom, okkal jutottak arra a következtetésre, hogy nem így történt, de azt nem tudom elképzelni, hogy a reakióideje 0,2 másodperc volt, mert az normális lett volna, pedig emberfelettinek tűnt."

Maga Bottas azt hangsúlyozta, hogy amikor az autója meglódult, a rajtlámpák már nem égtek. „Változó, hogy mekkora késleltetéssel alszanak ki, miután felgyulladtak, de nem beszélünk nagy különbségekről, ezért nagyjából tudhatjuk, mikor fognak kialudni – felelte az Origo GPhírek kérdésére. – Erre annyira rá vagyunk készülve, hogy egy kicsit mindig kockáztatunk a reakciónkkal, valamennyire muszáj találgatnunk. Néha tökéletesen ráérzünk, máskor elkésünk. A mai volt a legjobb reakcióm. Amíg pluszban vagyunk, addig nincs gond."

Ezen a ponton azonban az Osztrák Nagydíj 3. helyezettje, Daniel Ricciardo is szót kért, és azt állította, Bottas szerinte egyszerűen a véletlennek köszönhette, hogy pont a legjobbkor indult el.



„Én is mondtam a rádióban, hogy Valtteri kiugrott. Elfogadom, hogy nem így történt, de tuti szerencséje volt" – jelentette ki.

„Mindig van egy véletlen időablak, de a lámpák most a szokásosnál később aludtak ki, miután ott vártunk az autóban ülve, magasan tartva a fordulatszámot. Ő éppen akkor indult el, amikor a lámpák kialudtak, úgyhogy gondolom, egyszerűen mázlija volt. Az F3-ban én is csináltam ilyet egyszer. Határeset volt, annyi bizonyos. Azt nem hiszem, hogy a lámpákra reagált, de ahogy Valtteri is említette, amíg pluszban vagyunk, addig minden rendben van."

Nincs alsó határ

Ez az egyik kulcs az FIA sporfelügyelőinek felmentő ítéletéhez. A rövidtávfutásban automatikusan büntetik azt, aki a startjel után túl hamar – lényegében a biológiailag lehetséges emberi reakcióidőn belül – indul el, de az F1-ben nincs ilyen határ, vagyis lehet kockáztatni. Bottast ebben az esetben az is segítette, amire Ricciardo hívta fel a figyelmet, vagyis hogy a lámpák ezúttal szokatlanul sokáig maradtak égve. Az ablak végéhez közeledve nyilván egyre kisebb kockázatot jelent megreszkírozni a rajtolást.

Vettel azért is érezhette túl gyorsnak Bottas rajtját, mert az övé nem sikerült különösebben jól – bár ő úgy érezte, csak egy kicsit kipörögtek a hátsó kerekei egy pillanatra, az első kanyarhoz közeledve nem véletlenül kellett védekeznie.

Az interneten terjedő, lelassított videóban is látni lehetett, hogy a Mercedes kereke már akkor forogni kezdett, amikor világítottak a piros lámpák.

Ez sem volt szabálytalan, az FIA ugyanis engedélyez egy minimális, pár centis elmozdulást az összes lámpa kigyulladása és kioltása közötti időablakban,



mert „a versenyzőknek ilyenkor néha állítaniuk kell a kuplungon. Ez a rendszer, amely a Forma-1 hivatalos időmérésére támaszkodik, nagyjából 20 éve érvényben van, és azóta rendkívül megbízhatóan működik" – írta az FIA szóvivője.

Az elmozdulást az autóban elhelyezett jeladó, azaz transzponder segítségével mérik a rajtkocka alatt, az aszfaltba épített szenzorhoz képest, kb. 1 századmásodperces – azaz az emberi reakcióidőhőz képest egy nagyságrenddel kisebb – toleranciával. Az FIA szerint Bottas autója egy picit valóban megmozdult ugyan a lámpák kialvása előtt, de csak a megengedett mértékben. Vagyis a szövetég szóvivője szerint a finn „esetlegesen, de rendkívül pontosan ítélte meg, hogy a lámpák mikor fognak kialudni."

Vettel szerint Bottas a rajttal kapcsolatos kétségek ellenére is megérdemelte a győzelmet Forrás: Picture-Alliance/AFP/usage worldwide/Hoch Zwei

Ezért nem ítélték el a rajt kiugrása miatt, amiért egyébként a Sportszabályzat szerint vagy áthajtásos, vagy 10 másodperces stop&go büntetés járna. Az első pár pillanat sorsdöntő volt nemcsak Bottas, hanem a Mercedes és Lewis Hamilton számára is, hiszen ha Vettel megnyeri az Osztrák Nagydíjat, most nem 20, hanem 27 ponttal vezetne az egyéni összetettben.

Bottas nem is tagadta, hogy „ez valószínűleg az egyik legjobb rajtom volt, és elég rizikós, de sokat nyerhettem vele, úgyhogy muszáj volt jól elkapnom." Vettel pedig, bár nem örült különösebben a 2. helynek, miután alig 6 tizedmásodperccel a finn után szelte át a célvonalat, sietett hangsúlyozni, hogy nem akarja csökkenteni a vetélytársa érdemeit.

Nagyszerű versenyt futott, és a végén, a nehezen kezelhető autóval sem követett el hibákat

– mondta. – Jól teljesített, de ezt a rajtot nem hiszem el."

Érdeklődtünk a Ferrarinál is, hogy nem terveznek-e óvni Bottas győzelme ellen, a csapat szóvivője azonban azt mondta, ez fel sem merült, mert a fentiekre való tekintettel elfogadják a sportfelügyelők döntését.

