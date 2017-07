Fölénybe került-e a Mercedes a Ferrarival szemben?

A Red Bull Ringen megkérdeztük a két élcsapat versenyzőit, hogy Montreal és Baku fordulópontot hozott-e a világbajnoki küzdelemben. Vettel és Räikkönen szerint az utóbbi két versenyen csak a körülmények miatt kaptak ki a Mercedestől.

Miután a Ferrari a Mercedesszel egy szinten kezdte a szezont, sőt még előnyben is volt, mert az autója minden típusú pályán gyorsnak bizonyult, és az összes típusú gumit munkára tudta fogni, az utóbbi két versenyen 41 pontot vesztettek legnagyobb riválisukkal szemben.

A Mercedes számára már a Kanadai Nagydíj is fordulópontot sugallt, mivel úgy tűnt, végre egyenesbe jöttek az idei Pirellikkel.



Két héttel később, Bakuban megint ők voltak a gyorsabbak, mégpedig nem is kevéssel: az időmérőn az elmúlt három évet idézve 1,1-1,2 másodpercet vertek a Ferrarikra.

A Mercedes az előző két versenyen erősebbnek tűnt a Ferrarinál Forrás: AFP/Valdrin Xhemaj

Lewis Hamilton az Origo GPhírek kérdésére a Red Bull Ringen azt mondta, a csapata szerinte is áttörést ért el. „Folyamatosan tanulunk a gumikról, és azt hiszem, tényleg nagyot léptünk előre. Ez Montreal előtt történt, és azóta hétvégéről hétvégére fejlődünk – vélte. – Persze a helyzet minden egyes pályán más – eltérő az aszfalt érdessége, újak a kihívások –, de szerintem megértettük, korábban mi volt a probléma."

Még bármikor visszatérhet, most azonban már jobban átlátjuk a helyzetet, és hatékonyabb eszközeink vannak arra, hogy megbirkózzunk a nehézségekkel, bármilyenekről is van szó."



Hamilton a montreali és a bakui Q3 végén is különlegesen jó köröket futott. Ez a valóságosnál nagyobbnak mutathatta a különbséget, ám az mindenképpen biztató volt a Mercedes szempontjából, hogy a korábbinál gyorsabban be tudták kapcsolni a gumikat. Valtteri Bottas ugyanakkor a kérdésünkre elismerte, hogy még nem nyugodt afelől: tartós fölénybe kerültek a Ferrarival szemben.

„Montreal és Baku is sajátos pálya, nem olyan, mint ez, vagy a következő néhány – mutatott rá. – Itt majd egy kicsit tisztábban kell látnunk, hogy mi a helyzet. Gőzerővel dolgozunk tovább, hogy előre kerüljünk, mert még nem vesszük biztosra, hogy ez sikerült. A szezon több mint fele hátra van, a legkisebb előrelépés is számítani fog."

Vettel és Räikkönen is magabiztos

A Ferrari versenyzői a látszólag nagy lemaradásuk ellenére sem keseredtek el, mert nem érzik úgy, hogy valóban hátrányba kerültek. Sebastian Vettel számára zűrösen alakult az előző két futam – Kanadában belekeveredett egy rajtbalesetbe, Azerbajdzsánban pedig megbüntették, amiért ráhúzta a kormányt Hamiltonra –, és szerinte csak emiatt tűntek fel a valóságosnál rosszabb színben.

Vettel a Red Bull Ring bejárásán. Nem tart attól, hogy a Mercedes meglépett a Ferraritól Forrás: APA-PictureDesk/Dominik Angerer / EXPA / picturedesk.com/Dominik Angerer

„Ha például Kanadát vesszük, ott a versenytempónk kifejezetten erős volt – mondta. – Az autóm megsérült, és a versenyem teljesen másképp ment, mint Lewisé, aki az élen kontrollálhatta a tempót. Aztán a bakui időmérőt egyszerűen nem raktuk össze elég jól. A különbség természetellenesen nagy volt.

Nem azon aggódva ülök itt, hogy most is 1,1 másodperccel le fogunk maradni."

A bakui összeütközésüket követően Vettel és Hamilton ironikus módon eltérő okokból ugyan, de megint egymás mögé kerültek. Akkor teljes erőbedobással hajtottak mindketten, s bár a Mercedes egy hajszállal gyorsabbnak tűnt a Ferrarinál, a különbség csekély volt közöttük. Ráadásul Vettel a Lance Strollt üldöző Bottashoz még közeledett is, jóllehet, a finn ezt azzal magyarázta, hogy az ő autója sérült volt a Kimi Raikkönennel a rajtnál történt ütközés miatt, és a gumijai is régebbiek voltak.

„Összességében valószínűleg ki kell jelenteni, hogy szombaton és vasárnap is a Mercedes volt a gyorsabb, de csak nagyon kevéssel – vélte Vettel. – Mi is minden területen teljes erővel dolgozunk, igyekszünk fejleszteni az autót, megérteni a gumik viselkedését. Szerintem ezen a pályán képesnek kell lennünk felvenni a harcot. Remélhetőleg nyugodtabb versenyünk lesz, és fogalmazzunk úgy, hogy talán a körülmények is állandóbbak lesznek. Akkor tisztábban fogjuk látni, mennyire vagyunk közel (a Mercedeshez)."

Räikkönen – aki az egyéni vb-ben visszaesett a Red Bull-os Daniel Ricciardo mögé, az 5. helyre – Vettelhez hasonlóan úgy látja, a Ferrari eddig minden pályán gyors volt, és egyelőre nincs okuk feltételezni, hogy ezentúl másként lesz.

Szerintem inkább a pálya vonalvezetésén múlt

– indokolta a Ferrari bakui lemaradását. – Én elég magabiztos vagyok azzal kapcsolatban, hogy ezen a hétvégén megint ott leszünk elöl. Az előző verseny időmérőjén tényleg óriási volt a hátrányunk, de nagyon meglepett minket, hogy milyen nehéz volt munkára fogni a gumikat."

Arról, hogy a szándékos olajégetés tiltásának szigorítása mennyire érintette súlyosan a Ferrarit, egyik versenyző sem volt hajlandó nyilatkozni. Ez valószínűleg csak az időmérőn hátráltathatja őket, de a kérdésünket, hogy a bakui Q3-ban is ugyanúgy feltekerhették-e a motorjukat, mint a korábbiakon, Raikkönen azzal kerülte ki: „Sok szabály van, de amíg mindenki számára egyformák, nincs velük gondom."

Az Osztrák Nagydíj hétvégéjén azonban megint a Mercedes vitte be az első ütést, amikor Hamilton az első szabadedzésen a Red Bull Ringen rendelkezésre álló legkeményebb keverékű gumikkal is rögtön megdöntötte a pályacsúcsot.

