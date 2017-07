Vészjóslóan langyosra sikerült a Hamilton-Vettel találkozó

A bakui ütközés után az Osztrák Nagydíj csütörtöki sajtótájékoztatóján álltak először együtt a nyilvánosság elé. Vettel elárulta, hogy már a verseny másnapján elnézést kért Hamiltontól, aki azt állítja, megbocsátott neki. Fokcsigorgatva ugyan, de egyelőre sikerült fenntartaniuk azt a látszatot, hogy a kapcsolatuk nem mérgesedett el.

Elmaradt a tűzijáték az Osztrák Nagydíj csütörtöki sajtótájékoztatóján, amelyen Lewis Hamilton és Sebastian Vettel először jelent meg együtt a bakui összeütközésük óta. Az FIA a békesség kedvéért közéjük ültette a haasos Kevin Magnussent, aki a helyzet pikantériáját érezve nevetve foglalta el a helyét, de végül nem volt szükség rá, hogy elválassza egymástól a két világbajnoki riválist.

A várakozásokkal ellentétben nem fagyott meg a levegő a teremben, viszont az egész szituációban volt valami kínos:



nehezen lehetett eldönteni, hogy Vettel vagy Hamilton feszeng-e jobban, amikor a másik füle hallatára kell beszélnie a sajtót és a közvéleményt két hete lázban tartó incidensről. Mindketten érezhetően ügyelte rá, hogy ne mondjanak olyasmit, amivel olajat önthetnek a tűzre.

Hamilton és Vettel a spielbergi sajtótájékoztatón. Mindketten érezheztően feszengtek Forrás: AFP/Joe Klamar

Miután az Azeri Nagydíjon egy 10 másodperces stop&go büntetéssel megúszta, hogy hirtelen felindulásból ráhúzta a kormányt Lewis Hamiltonra, akiről azt hitte, szándékosan lassított le előtte egy Safety Car-fázis végén, Vettelnek hétfőn meg kellett jelennie az FIA vizsgálóbizottsága előtt. Végül nem tettek ellene további lépéseket, de nyilvánosan elnézést kellett kérnie a manőveréért, és a sajtótájékoztatón is többször azt állította: megbánta az akcióját.

„Nyilván mindenki látta, mi történt, én is visszanéztem – magyarázta. – Az autóban ülve teljesen máshogy láttam a dolgot, mint utólag, az autón kívülről. Ezért adtam ki azt a nyilatkozatot."

Az a manőver nem volt helyes a részemről. Rosszul tettem, hogy felgyorsítottam Lewis mellé, és nekimentem a gumijának. Nem vagyok büszke rá, de mást nem nagyon lehet mondani erre.

„Akkor meglepődtem, mert az volt a benyomásom, hogy hirtelen lefékezett előttem, és már nem tudtam megállni mögötte. Ahogy a közleményben is írtam, utólag azt gondolom, nem voltak rosszak a szándékai, nem akart féktesztelni, de abban a pillanatban úgy éreztem, hogy igen. Megbántam? Visszacsinálnám, ha lehetne? Igen. Nincs értelme tovább rágódni rajta."

Egyesek – köztük David Coulthard és Szergej Szirotkin – felvetették, hogy Vettel nem is direkt ment neki a Mercedesnek, csak nem figyelt eléggé a kormányzásra, miközben dühében Hamiltonnak mutogatott. Az Origo GPhírek kérdésére, hogy a manővere szándékos volt-e, a Ferrari német versenyzője most is kitérő, de gyakorlatilag igenlő választ adott.

„Zavarba ejtő kérdés – mondta kínosan nevetgélve. – Meglepett, hogy lelassított. Akkor tévesen az volt a benyomásom, hogy elkövetett ellenem valamit, ezért gyorsítottam fel mellé. Túlreagáltam a dolgot, ezen szerintem nincs mit magyarázni. Úgyis mindenki látta, mi történt..."

A viszonyuk nem változik. Vagy mégis?

Amikor az egyik újságíró arról faggatta, hogy miért csak az FIA-vizsgálat után kért bocsánatot az akciójáért, Vettel egy viccel ütötte el a kérdést. „Mert nincs meg a telefonszámod!" – vágta rá.

Nem érzem szükségét, hogy egyenként mindenkitől elnézést kérjek. Az volt a legfontosabb, hogy Lewisszal beszéljek

– tette hozzá. – Bocsánatot kértem tőle, de attól még megtörtént a dolog, kitörölni nem lehet. Ha visszamehetnénk az időben, megtenném, csakhogy erre nincs mód."

Hamilton közvetlenül a verseny után „visszataszítónak" nevezte az ellenfele húzását, és nem érezte szükségét, hogy beszéljen vele az incidensről, sőt azt mondta, nincs is meg neki a száma. Most elárulta, hogy Vettel már a versenyt követő hétfőn felhívta őt telefonon, de akkor még nem kért bocsánatot, „bár valószínűleg az volt a szándéka." Másnap, SMS-ben végül megtette, és Hamilton ezt állítása szerint el is fogadta.

„Rosszul esett, hogy azt állította, fékteszteltem őt, mert emiatt a nézők is ezt hitték, pedig az adatok bebizonyították, hogy nem. Valójában ő gyorsított – mondta, jóllehet, a GPS szerint Vettel is lassított, csak hozzá képest kevésbé. – Elismerte, hogy megpróbált minél közelebb maradni hozzám, de rosszul mérte fel a helyzetet.

Számomra fontos volt, hogy ezt tisztázza a nyilvánosság előtt, mert egyáltalán nem állt szándékomban féktesztelni őt."

Hamilton a szezon elején többször is nyíltan méltatta Vettelt, arról áradozva, hogy milyen csodálatos egy ilyen kaliberű ellenféllel versenyezni. Ez a jó viszony még a Mercedes főnöke szerint sem tette eléggé izgalmassá a világbajnokságot: Toto Wolff úgy vélte, a bakui összeütközés után ők ketten végre „puszta kézzel eshetnek egymásnak." Ám a kérdésre, hogy a kapcsolatuk megváltozott-e az incidens miatt, Hamilton nemmel felelt.

Hamilton és Vettel jó kapcsolatának ezzel vége lehet Forrás: Picture-Alliance/AFP/usage worldwide/Hoch Zwei

„Versenyzőként továbbra is a legnagyobb tisztelettel viszonyulok hozzá, és a szezon fennmaradó részében ugyanolyan keményen fogok harcolni ellene, mint mindig – ígérte. – A véleményem nem változott meg a történtekről, de ez már a múlt. Megbeszéltük, nincs értelme tovább rágódni rajta."

Az autóban ülve Hamilton higgadtan reagált az ütközésre: csak meglepetten közölte a rádión, hogy „Vettel szó szerint nekem jött", és súlyosabb büntetést kért neki. Most azzal poénkodott, hogy csak azért nem tett semmit, mert a pilótaülésbe beszíjazva nem volt rá lehetősége.

Ha ez a focipályán történik, és ott állunk egymással szemben, valószínűleg másképp reagáltam volna!"

– vetette fel.

Vettel azt állította, megkönnyebbült, amiért Hamilton megbocsájtott neki, de hogy ez mennyire volt őszinte, és az incidens után képesek lesznek-e ugyanolyan szemmel nézni egymásra, az más kérdés. Ha legközelebb összetalálkoznak a pályán egy kiélezett helyzetben, valószínűleg egyikük sem fogja kímélni a másikat. Ez akár már ezen a hétvégén, a Red Bull Ringen kiderülhet.

„Örömmel hallom, hogy úgy tűnik, a történtek nem befolyásolták a kapcsolatunkat – mondta Vettel. – Elnézést kértem tőle, de mivel én hibáztam, érthető, hogy haragudott rám, és teljesen rajta múlik, hogy megbocsájt-e. Remélem, tovább tudunk lépni, hogy tiszteljük egymást a pályán és azon kívül is."

Épp eléggé büntették

Hamiltonon kívül mások is felvetették, hogy Vettel olcsón megúszta a szándékos veszélyeztetést, de

a versenyzők többsége úgy véli, a büntetése megfelelt a vétség súlyosságának.

Nem meglepő módon ő maga is így látja.

„Nem igaz, hogy nem kaptam büntetést. A győzelem Lewis technikai problémája miatt lényegében a zsebemben lett volna, a 10 másodperces stop&go fosztott meg tőle – mondta a Ferrari versenyzője, akinek így is 14 pontra nőtt az előnye Bakuban. – Nyilván mindenki el tudja képzelni, hogy nem repestem az örömtől a verseny után. Senkinek nem kell elmagyaráznom, hogy hány pontot buktam ezzel."

„Soha nem akartam veszélybe sodorni Lewist. Ez nem olyan volt, mintha megütöttem volna. Lassan mentünk, az autójában sem akartam kárt tenni. Visszatekintve nem volt helyes, amit tettem, mert veszélyes volt, ráadásul teljesen szükségtelen, és nem is nyertem vele semmit."

Daniel Ricciardo szerint a sajtó kicsit felfújta az esetet, és

még Hamilton csapattársa, Valtteri Bottas sem tart attól, hogy mivel Vettel büntetését utólag nem súlyosbították, ez a többi versenyzőt is agresszív viselkedésre fogja bátorítani.

„Nem, mert senki nem akar kapni egy 10 másodperces büntetést – vélte a finn. – Ennyire szoros küzdelem mellett egy olyan tönkre tudja tenni a versenyedet, és sok pontot veszthetsz miatta nemcsak magadnak, hanem a csapatodnak is, amely pedig nagyon keményen dolgozik érted. Nem hiszem, hogy ezt bárki szívesen megkockáztatná."

