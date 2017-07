Ricciardo: Vettel pont a megfelelő büntetést kapta

Korábbi csapattársa szerint Sebastian Vettel nem úszta meg olcsón a Lewis Hamilton elleni szándékos ütközést, amely nála nem ért kizárást.

Sebastian Vettel bakui ámokfutása nem járt további következményekkel, miután a német a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) testülete előtt elismerte a teljes felelősségét abban, hogy szándékosan belekormányzott Lewis Hamilton autójába, illetve ígéretet tett a nyilvános bocsánatkérésre.

A manőverért a futamon 10 másodperces stop&go büntetést kapott, emellett 3 büntetőpontot a licenszébe, azonban így is meg tudta előzni az 1. helyet sokáig magabiztosan birtokló vetélytársát annak balszerencséje miatt. Sokan komolyabb szankciókkal sújtották volna utólag az indulattal teli, különösen rossz példát mutató viselkedésért, de Daniel Ricciardo szerint az ügyben megfelelően ítélkezett az FIA.

Vettel dicstelenül távozott, Ricciardo nyert Forrás: DPPI/Florent Gooden

Az ausztrál pilóta a Red Bull oldalán vezetett rovatában reagált korábbi csapattársa incidensére. "Egyesek szerint Seb olcsón megúszta ennyivel, de én úgy látom, csak azért gondolják így, mert végül megelőzte Lewist. Ez pedig azért alakulhatott így, mert Lewisnak gondja volt a fejtámlájával. E nélkül ő nyert volna, Seb meg csak körülbelül ötödikként végez, és akkor nem lenne ekkora felhajtás" - írta.

Nem volt helyes, amit tett, de veszélyes sem. 40 km/ó-val mentünk akkor, szóval inkább butaságnak nevezném."

"Szerintem a fekete zászlót leszámítva a 10 másodperces stop&go a legsúlyosabb büntetés, Seb is ezt kapta. Ennél nagyobb nincs, mert ezzel 20 másodpercet veszít az illető a bokszutcában haladva, ráadásul 10 másodpercig meg is kell állnia. Úgy vélem, az lett volna enyhe ítélet, ha utólag 10 másodpercet hozzáírnak az idejéhez – akkor én is azt mondanám, hogy ez nem elég nagy büntetés."

Az (ítélet) szerintem rendben van, nem hiszem, hogy (Vettel) olyasmit tett volna, ami kizárásért ér."

Vettelt emellett arra kötelezték, hogy a következő 12 hónap során szerepeljen a junior kategóriákban versenyző fiatalok számára szervezett oktatási programban. A világbajnoki éllovas azt mondta, szeretné négyszemközt tisztázni az ügyet Hamiltonnal is, a brit azonban egyelőre nem mutatott hajlandóságot erre.

