Hamilton: Bottasszal profibb a Mercedes, mint Rosberggel

A háromszoros világbajnok finoman odaszúrt korábbi csapattársának: szerinte Bottasszal jobb egy fedél alatt dolgozni. Rosberg kijelentette, hogy nem tér vissza.

Lewis Hamilton és Nico Rosberg korábbi jó viszonya elmérgesedett az évek során, miközben a világbajnoki címért harcoltak a Mercedesnél. Sokan arra számítanak, hogy a kapcsolatuk rendeződni fog azáltal, hogy a német már visszavonult, de a folyamatot biztos nem segíti, hogy Hamilton a hétvégi Kanadai Nagydíjon tett nyilatkozataival megint odaszúrt neki.

A sajtótájékoztatón úgy méltatta a Rosberg helyét elfoglaló Valtteri Bottast, hogy kicsit piszkálta korábbi csapattársát.



"Más a kémia közöttünk (mint amilyen Rosberggel volt). Teljesen más a munkakörnyezet úgy, hogy ő itt van, nagyobb profizmust érzek az összes korábbi évemhez képest. Ez nyilván Valtteri érettségéből fakad, illetve abból, ahogy a csapat velünk dolgozik, és tisztességes feltételeket biztosít a küzdelmünkhöz" - mondta Hamilton.

Hamilton jól kijön Bottasszal Forrás: AFP/Andrej Isakovic

A Sport Bildnek nyilatkozva pedig elismerte: "Valtterivel más a helyzet. Egyszerűen jobban érzem magam vele, mint Nicóval. Valtteri sokat segít, teljesen más szintű az elhivatottsága. A csapatunk egységesebb, mint valaha, és amikor neki van szüksége rá, én is segítem és támogatom."

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff a Bildnek azt mondta, ő is érzi a légkör változását a csapatánál, szerinte ez Hamilton és Bottas viselkedésén jól látszik. Mindazonáltal nekik azért is muszáj jól kijönniük egymással, mert immár nem csupán a Mercedes belügye a világbajnoki cím, hanem a Ferrarival is meg kell mérkőzniük. És talán az sincs Hamilton kedve ellen, hogy 36 pont az előnye Bottasszal szemben – nagyobb, mint Rosberghez képest ennyi verseny után az előző három év bármelyikében volt...

Rosberg: Nem térek vissza

Korábbi csapatfőnöke a minap azt mondta, Rosberg elhamarkodta a döntést a visszavonulásról, ezért nem lepődne meg, ha nemsokára ismét a mezőny tagjaként látná őt viszont, akár a Ferrarinál. Az érintett ugyanakkor határozottan állítja, hogy szögre akasztotta a bukósisakot.

Befejeztem a karrieremet. Elégedett vagyok az eredményeimmel és a sikereimmel, büszkén gondolok rájuk.



Jóllaktam velük. Ez már a múltam, a jövőben más dolgokat fogok csinálni" - jelentette ki a Sport Bildnek. Egy Jenson Buttonéhoz hasonló egyszeri visszatérés lehetőségéről azt mondta, "még nem gondoltam rá, de valószínűleg nemet mondanék."

