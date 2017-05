Ricciardo nem hiszi, hogy összeesküdtek ellene

Tavaly a győzelmet vesztette el a versenyen felcserélt gumik miatt, most az időmérőn küldték ki rosszkor a pályára. Igaz, valószínűleg csak egy pozíciót vesztett vele, mert az előtte végző Verstappen úgy érzi, kihozta a maximumot a Red Bullból.

A Red Bull a Monacói Nagydíj szabadedzésein elég gyorsnak tűnt ahhoz, hogy az időmérőn megszorongassa a Ferrarit, és akár mindkét Mercedest megelőzze. Max Verstappen a Q1-et meg is nyerte, végül azonban csak 4. lett Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel és Valtteri Bottas mögött, Daniel Ricciardo pedig még egy hellyel hátrébb végzett.

Az ausztrál – aki egy évvel ezelőtt a biztosnak látszó győzelmet bukta el a versenyen, mert rossz gumikkal várták a bokszban – ezt kihagyott lehetőségnek tartja, és egy újabb buta hibának tulajdonítja. Ugyanúgy fél másodperccel kapott ki a csapattársától, mint két héttel ezelőtt Barcelonában,

ennek azonban szerinte az volt az oka, hogy a Q3 végén rosszkor küldték ki a pályára, emiatt nem tudta rendesen felmelegíteni a gumikat a felvezető körében.

„Tudtuk, hogy a bokszból kivezető körünknek tisztának kell lennie, jól meg kell nyomnunk, mert csak így lehet felmelegíteni a gumikat – magyarázta Ricciardo. – Az első próbálkozásom a Q3 elején elég pocsékul sikerült, a gumik sem voltak megfelelő állapotban. Utána elvégeztünk pár változtatást az autón, amikor beálltunk a bokszba, és nekivágtunk egy újabb körnek."

Ricciardót pont rosszkor küldték pályára Forrás: Getty Images / Red Bull Content Pool/Dan Istitene

„Csakhogy forgalomban érkeztem meg a pályára, ezért nem tudtam elég gyorsan menni a bokszból kivezető körömben. Úgy tűnt, (Sergio) Pérez 20 másodperccel volt mögöttem, ezért fogalmam sincs, miért pont akkor küldtek ki. Ráadásul éppen Max mögé, aki a gumikat előkészítő körön volt, ezért nem is ment igazán gyorsan, aztán még Jenson (Buttont) is utolértük.

Miért a forgalomba küldtek ki, amikor tudtuk, hogy tempós kivezető körre van szükségünk? Gőzöm sincs. Elég amatőr hiba volt."



Ricciardo külön bosszantónak érezte, hogy az időmérőn mindössze 0,209 ezredmásodperccel sikerült gyorsabb kört futnia, mint a két nappal korábbi második szabadedzésen.

„Csütörtök óta nem igazán léptünk előre. Kiszívtuk a benzint az autóból, mégis alig nyertünk valamit. Ez elég frusztráló – mondta. – A Q1-ben és a Q2-ben csak építkeztünk, és nem tűntünk túl rossznak, bár úgy éreztük, kinyírjuk a hátsó gumikat."

Hozzátette, hogy a csapattól még nem kapott magyarázatot, miért éppen akkor engedték ki a bokszból, abban azonban biztos, hogy nem direkt gáncsolták el. „Nyilván tudom, hogy ez nem volt szándékos, de akkor is bosszantó – mondta. – A monacói hétvége annyira intenzív, hogy néha könnyű elveszíteni a koncentrációt."

„Itt az időmérő ugyanolyan fontos, mint a verseny, a vasárnapunkat is az határozhatja meg. Ez nem az a nap, amikor érdemes elkövetni ilyen hibákat."

Verstappen nem lehetett volna gyorsabb

Ricciardo azonban valószínűleg legfeljebb egy pozíciót vesztett a rossz időzítéssel, mert így is közvetlenül a csapattársa mögött végzett, aki úgy érezte, nem lehetett volna gyorsabb. Neki pont az első edzésnapon akadtak gondjai az autójával.

„Realistának kell lennünk, ma ez volt a maximum. Gyakorlatilag elértem a határokat, úgyhogy elégedett vagyok – jelentette ki Verstappen. – Csütörtökön pár dologban elszámítottunk magunkat az autómmal kapcsolatban. Mára kijavítottuk ezeket, ezért az én oldalamon nagyot léptünk előre."

A holland mindössze 0,318 másodperccel maradt le a pole pozíciót megszerző Kimi Räikkönentől. Úgy tűnik, a Red Bull a Barcelonában bevetett fejlesztéseknek köszönhetően sokat ledolgozott a hátrányából, de Verstappen az Origo GPhírek kérdésére azt mondta, ezt egyelőre nem lehet felmérni.

Kicsit tényleg jobbnak tűnik velük az autónk, csakhogy ezen a pályán nehéz megítélni a változást.

Most is kaptunk új alkatrészeket, de majd csak máshol, például Kanadában fog kiderülni, hogy pontosan mennyit nyertünk velük – mondta. – Itt az összes csapat közelebb van egymáshoz, ez egy ilyen pálya. Barcelonában 5 tized volt a hátrányom, itt 3-3,5, ami teljesen logikus."

Verstappen úgy érezte, több nem volt az autójában Forrás: Getty Images / Red Bull Content Pool/Mark Thompson

„Már nem vagyunk nagyon-nagyon messze az elejétől. Viszont nem csupán a leszorítóerő hiányzik, hiszen ezen a pályán a mechanikai tapadás is sokat számít, tehát még azon is dolgoznunk kell – tette hozzá. – A Ferrarik ránézésre is nagyon gyorsan fordulnak, rendkívül agilisan váltanak irányt. Mi nem tudtuk rendesen felmelegíteni az első gumikat."

Ricciardo szerint a versenyen az utóvágás lesz a Red Bull fő fegyvere, ha az előttük haladók valamelyikének korán kereket kell cserélnie.

Verstappen szerint is muszáj a rajtra meg a stratégiára építeniük, hiszen előzni az idei, 20 cm-rel szélesebb autókkal még a korábbinál is nehezebb lesz.



„Igen, normális esetben lehetetlen – erősítette meg, amikor erről kérdeztük. – Megpróbáljuk jól csinálni a rajtot és a stratégiát, de most borzasztóan nehéz lesz a pályán mások elé kerülni."

