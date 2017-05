Kilenc év után újra Kimi Räikkönené a pole

Verstappen közben lenyomta Vettelt, és Räikkönent is veszélyezteti

Tavaly többször is összetörte az autót Monacóban (sőt 2015-ben is), most viszont Verstappen csak 8 ezredmásodperccel lassabb Räikkönennél. Vettel a 3. helyezett Bottas előtt. Hamiltonnal ellentétben ő meg tudja közelíteni az élmezőny tempóját.