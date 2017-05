Vettelé az év előzése, de nem boldog

Végül megetette a Mercedes által mozgó akadálynak használt Bottast a Spanyol Nagydíjon, addigra azonban túl sok időt vesztett mögötte. Úgy érzi, megnyerhette volna a versenyt.

Sebastian Vettel előnye az összetettben 13-ról 6 pontra csökkent, amikor óriási csatában elvesztette a győzelmet legfőbb riválisával, Lewis Hamiltonnal szemben a Spanyol Nagydíjon. Bár a 2. helyről rajtolva sikerült azonnal átvennie a vezetést, és sokáig az élen is állt, végül túl sok időt vesztett, mert ellenfele másodszor egy virtuális Safety Car-fázis végén tudott kereket cserélni, ő pedig előtte még be is ragadt a másik Mercedest vezető Valtteri Bottas mögé.

A két incidenssel Vettel összesen legalább 12 másodpercet bukott,

és mivel alig 3,5-tel Hamilton után ért célba, biztos benne, hogy reális esélye volt a győzelemre. Bár Bottas azt állította, azért maradt kint olyan sokáig a pályán, mert a rajtnál történt koccanás után átállították egykiállásos stratégiára, Vettel úgy véli, direkt nem hívták be a bokszba, hogy őt fel tudja tartani.

„Nem vagyok boldog, hiszen a győzelem elérhető volt – mondta. – Lewis megengedhette magának a luxust, hogy tovább húzza az első kerékcseréjét, és más típusú gumikra váltson. Valtterit pedig hamar utolértem, és tudtam, hogy nem fogják behívni a bokszba.

A régi gumikkal már össze-vissza csúszkált, vagyis biztosan arra használták, hogy engem akadályozzon."

Vettel majdnem 4 kört töltött a finn mögött, mígnem a 25. körben nagy kockázatot vállalva, egy csalinak bedobott manővert követően sikerült megelőznie őt a célegyenes végén. „Valahogy mindig jól tudott kigyorsítani az utolsó sikánból, ezért először hiába próbáltam támadást indítani ellene – magyarázta. – A második alkalommal elszántam magam, hogy akkor is elmegyek mellette, ha csak a füvön lesz hely."

„Nagyon necces volt. Úgy tettem, mintha bevágnék belülre, aztán visszavágtam kívülre, végül mégis belül támadtam meg. Kis híján elvesztettem az irányítást az autóm felett, mert a DRS még nyitva volt, valahogy mégis összejött az előzés. Utána lenéztem a kijelzőre, és láttam, hogy addigra rengeteg időt vesztettem."

Vettelt meglepetésként érte, hogy amikor másodszor kereket cserélt, pont Hamilton mellé érkezett meg a bokszból, holott előzőleg bő 8 másodperces előnye volt. „Ez kényelmes tartalékot jelenthetett volna – vélte. – Azt hittem, minél több idő telik el, neki annál nehezebb lesz megelőznie, de amint nem volt előttem senki, aki szélárnyékot adhatott volna, simán elvitorlázott mellettem."

„Remekül gyorsított ki a kanyarból, és az utolsó szektorban borzasztóan gyors volt. Ezzel nyerte meg a versenyt. Gratulálok neki, a győzelme tiszta és megérdemelt volt, ezt nem lehet elvitatni tőle."

A Ferrari főnöke, Maurizio Arrivabene szerint az is sokat számított, hogy Hamilton a középső, míg Vettel az utolsó etapra kapta meg a lassabb, közepes keverékű gumikat.



„Sebastian vesztett egy kis időt Bottas mögött és a VSC-vel, de a versenyzés már csak ilyen. Elfogadjuk, legközelebb jobbnak kell lennünk – mondta Arrivabene. – A végeredményért kár, viszont abban a tudatban távozhatunk Spanyolországból, hogy az autónk még mindig gyors."

Räikkönennek nem tartott sokáig

Vettelhez hasonlóan Kimi Räikkönen is jól rajtolt, ám az első kanyarban Bottas Mercedese és Max Verstappen Red Bullja közé szorult, mindkettejükkel összekoccant, és törött futóműve miatt azonnal fel kellett adnia a küzdelmet.

„A célegyenesben Bottas feltartott. Úgy döntöttem, elveszem a gázt, és kicsit balra húzódok, hogy hagyjak neki helyet. Fogalmam sincs, hogyan, de jobb hátulról így is nekem jött, az autóm megpattant, és Verstappenének csapódott – mondta Räikkönen. – Max és én semmit nem tehettünk, ha valaki hátulról üt ki, lehetetlen elkerülni az ütközést. Biztos vagyok benne, hogy Valtterinek volt elég helye."

„Sajnos a versenyemnek azonnal vége volt.

Nagy kár érte, mert egész hétvégén jól mentünk, és elégedett voltam az autónk viselkedésével."



A kieséssel Räikkönen hátránya öt forduló után 55 pontra nőtt a listavezető Vettellel szemben.

