Minden csapatuk megkapja a legjobb Mercedes motort

A Mercedes megerősítette, hogy mindhárom csapatuk megkapja a második barcelonai teszten kipróbált motorváltozatot a jövő hétvégi Ausztrál Nagydíjon.

A gyári istálló, a Force India és a Williams is megkapja a második barcelonai teszten kipróbált, legújabb fejlesztésű Mercedes motort az Ausztrál Nagydíjra. A Motorsport.com szerint Barcelonában spekulációk merültek fel azzal kapcsolatban, hogy a Mercedesnél aggódnak a főtengely megbízhatósága miatt, ezért letekerték a motorokat, de a csapatnál ezt tagadták.

A szakportál egy magasrangú forrásra hivatkozva elutasította a feltételezést, és megerősítette, hogy tartják magukat a tervhez, és Melbourne-ben minden istállójuk azt az erőforrást használhatja, amit Lewis Hamilton és Valtteri Bottas már Barcelonában kipróbálhatott. Elismerte, hogy az első héten akadtak kisebb technikai problémáik, de ezeket könnyedén megoldották.

A legjobb motort kapja mindenki Forrás: AFP/Jose Jordan

A többi gyártóhoz hasonlóan a Mercedes is jelentős fejlesztéseket végzett az erőforrásán a téli szünetben, egyesek szerint akár 70 lóerőt is találhattak a rendszerben, ami valószínűleg még mindig nem éri el az 1000 lóerős kombinált teljesítményt. A kisebb nehézségekkel együtt is messze a gyári csapat teljesítette a legtöbb kört Barcelonában, és az ügyfelek kilométerei csak tetézték ezt.

A Motorsport.com szerzője azt sugallja, hogy a Mercedes letekert motorral tesztelt, közben kísérleti alkatrészeket is bevethettek, amelyeket egyelőre nem akartak csúcsra járatni, mivel a zsetonrendszer eltörlésével később is bevethetnek alaposan átalakított erőforrás-verziókat. Ez rossz hír lehet a Ferrarinak, mert bár most vezetnek, később bajba kerülhetnek, bár azért őket sem kell félteni.

Mi lesz a McLarennel?

A héten az is napvilágot látott, hogy a McLaren egyik tulajdonosa, Mansour Ojjeh személyesen hívta fel a Daimlert, hogy érdeklődjön, visszatérhetnének-e a Mercedes F1-es ügyfélkörébe, miután a Honda az idén ismét erőtlen és megbízhatatlan motorral jelent meg a teszteken. A szaksajtó azóta azt latolgatja, hogy megtörténik-e a szakítás, és mikor, az érintettek viszont nem foglaltak állást.

A Mercedes nem kommentálta az értesüléseket, a McLaren egyik szóvivője viszont elismerte, hogy „a téli tesztelés embert próbáló és csalódást keltő volt. Közösen dolgozunk a Hondával, hogy megoldjuk a gyengeségeket és az elmaradásokat. A Hondával közösen vizsgáljuk a lehetőségeinket, de a sajtóban megjelent spekulációkat nem kommentáljuk.”

