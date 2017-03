Nem lesznek régimódi motorok az F1-ben

A szervezet elnöke, Jean Todt szerint az F1 már nem térhet vissza a 10 évvel ezelőtti erőforrás technológiákhoz. Maradnak a halkabb, de korszerű hajtásláncok a sportban.

A manapság is használt motorformula 2014-es bevezetése óta téma, hogy a Forma-1 rossz irányba indult el, amikor az autógyártók igényeinek kiszolgálása érdekében ejtették a hangos, magas fordulatszámokon üzemelő, de sokat fogyasztó V8-as és V10-es motorokat, és alacsonyabb lökettérfogató, hibrid erőforrásokat kezdtek használni helyettük.

Ezek a korábbiaknál sokkal drágábbak, eleinte megbízhatatlanabbak voltak, még mindig nagy a különbség a különböző gyártók erőforrásainak teljesítményei között, és a közönség sem kedveli őket, mert halkabbak, és a pilóták általában nem autózhatnak kedvükre, mert spórolniuk kell a felhasznált üzemanyag mennyiségével. Hamarosan megkezdődnek a tárgyalások az F1 új motorformulájáról, de Jean Todt, az FIA elnöke kizárta, hogy visszatérjenek a régi, hangos motorokhoz.

Már a Honda is hirdeti az erőforrásáról, hogy az hibrid rendszerű Forrás: DPPI/Florent Gooden

„Ezt a társadalom nem fogadná el – mondta az FIA saját lapja, az AUTO hasábjain. – Felelősségünk van, mert egy olyan szervezetet működtetünk, amit a globális társadalom is figyelemmel követ, és a társadalom ezt nem viselné el. Abban is biztos vagyok, hogy ha azt mondanánk, térjünk vissza a 10 évvel ezelőtti motorokhoz, akkor azt sok gyártó nem támogatná. Meggyőződésem, hogy négyből három kilépne.”

Todt szerint lényeges az is, hogy a szabályok kiszámíthatók maradjanak. Úgy véli, a legfontosabb, hogy a lehető legnagyobb verseny legyen, de kiemelte azt is, hogy megvédjék a gyártók befektetéseit. Úgy véli, anyagilag nem fenntartható, hogy az F1-ben „minden évben” új technológia jelenjen meg, mert már sokan panaszkodnak a versenyzés költségeire, és ő is abszurdnak tartja, hogy milyen drága lett a Forma-1.

„Ezzel kezdenünk kell valamit. Eddig nem találtunk ideális megoldást, és a szövetség oldaláról ennek egy részében örömmel felelősséget vállalok. Nincs könnyű dolgunk, mert közös nevezőt kell találnunk. Én mindig szeretek némi szolidaritást elérni, amikor döntéseket hozunk.”

Todt leszögezte azt is, hogy az F1-nek meg kell tartani az alapvető értékeit, de „a társadalom változásait is figyelembe kell venni.”

„Úgy érzem, felelősségünk van, hogy részt vegyünk a klímaváltozás és a károsanyag-kibocsátás elleni küzdelemben. Az igaz, hogy a Forma-1 kevesebb károsanyagot bocsát ki, mint egy Párizs és New York között közlekedő repülőgép, de példát kell mutatnunk. Ahhoz, hogy mintaszerűek legyünk, nem engedhetjük meg magunknak, hogy szükségtelenül szennyezzük a környezetet, mert az rossz üzenetet közvetít.”

