A Renault már a Ferrari nyomában lohol

Legalábbis a motor terén. Bob Bell, a gyári istálló technikai igazgatója úgy véli, a motorfejlesztésnek is köszönhető, hogy a Red Bull már a Mercedest is megszorította néha.

Az európai szezon kezdetére vár Ferrari-verő motort a Renault-tól ügyfelük, a Red Bull, de Bob Bell, a franciák gyári csapatának technikai igazgatója a Motorsport.com-nak azt mondta, még „biztosan a Mercedes mögött, de valahol a Ferrari környékén, talán kissé mögöttük” vannak.

„Elég csak a Red Bull tavalyi teljesítményét megnézni, több alkalommal is felvették a versenyt a Mercedesszel. Ha más nem, ez rávilágít, hogy nem csak a karosszériájuk, de a motor is sokat lépett előre” – vélte Bell, aki hozzátette, 2016-ban „iszonyúan lenyűgöző” volt a Renault motor fejlődésének üteme a problémákkal tűzdelt 2015-ös szezon után.

Tavaly a Renault a motor és a karosszéria terén is hátrányban volt a Ferrarihoz képest Forrás: AFP/John Thys

Bell arra nem tért ki, hogy mi képezi az összehasonlítás alapját. Valószínűleg a tavalyi motorokra gondolt, hiszen az idei teljesítményekről maximum becsléseik lehetnek. Ez nem csupán a győzelmek szempontjából érdekes, hiszen a Renault versenyben lehet a Toro Rossóval, a Haasszal és Sauberrel is a középmezőnyben. Az olasz istálló szintén Renault, a Haas idei, a Sauber viszont tavalyi Ferrari motorral áll majd rajthoz. Nagy kérdés az is, hogy a Renault mire megy a Mercedes-motoros Williams és Force India ellen„Csökkentenünk kell a hátrányunkat, a télen újabb lépést teszünk előre – ígérte Bell. – Azt viszont nem lehet még megmondani, hogy teljesen utolérjük-e a többieket. Ezt nem lehet tudni. Hisszük, hogy képesek vagyunk erre, de a rendelkezésre álló idő miatt lehet, hogy még nem ezen a télen. Az év végére, és 2018 elejére mi is felzárkózunk.”

A Red Bull már a Mercedest támadná

Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke kijelentette, az idei szezonra szánt RB13-as az egyik legszebb autó, amit valaha készítettek, és úgy véli, ha a Renault tényleg nagyot lépett előre a motorfejlesztés terén, akkor a Mercedest és a Ferrarit is megszoríthatják.

A Mercedes háromszoros világbajnok, mindenképpen őket kell legyőzni. „Elég magasra tették a mércét, de azt mi is el akarjuk érni. Remélhetőleg igazi kihívójuk lehetünk. Szerintem szenzációs versenyzőpárosunk van, nagyon stabil lábakon állunk, és izgatottan várjuk az előttünk álló évet.”

