Rosberg megmutatta, hogy Hamilton is legyőzhető

Valtteri Bottas tagadta, hogy a Mercedes túl rövid határidőt adott neki a beilleszkedéshez, és visszautasította a fizetésével kapcsolatos pletykákat. Mérnöke is van már.

Még be sem ülhetett a Mercedesbe a csapat új pilótája, Valtteri Bottas, de már sorra kénytelen tagadni a vele kapcsolatos találgatásokat. A napokban egy becslés jelent meg a világsajtóban az F1-es pilóták idei fizetési rangsoráról, ezen az szerepelt, hogy Bottas 8 millió eurót kap a világbajnok istállótól, többet, mint Kimi Räikkönen a Ferraritól.

Bottas viszont kijelentette, fogalma sincs, honnan származik ez az adat, és nem is akar beszélni a fizetéséről, mert „az nem publikus információ." A finn Suomen Tietotoimisto nevű hírügynökségnek „csak a szokásos spekulációnak” nevezte a témát, az Ilta Sanomatnak azt viszont elárulta, hogy megkapja Nico Rosberg mérnökét, Tony Rosst.

Rosberg és Hamilton négy évet csatázott végig, most Bottason a sor, hogy felvegye a kesztyűt Forrás: DPPI media/Frederic Le Floc H

Rosberg utódja a napokban Stuttgartba, a Daimler központjába látogatott, ahol a sajtótájékoztatók között gyári munkásokkal találkozott, és ellátogatott a Mercedes-Benz múzeumba is. Ezzel párhuzamosan Niki Lauda, a Mercedes-csapat ügyvezetői jogkör nélküli elnöke elárulta, Bottas nagyon igyekszik, és az istálló tagjai mindent megtesznek a közös sikerük érdekében.

Mivel Bottas csak az idei évre érvényes szerződést kapott, folyamatosan hírbe hozzák a csapattal Sebastian Vettelt, és olykor Fernando Alonsót is. Arról is pletykálni kezdtek, hogy a Williamstől érkező pilótának mindössze négy versenye lesz, hogy bizonyítson a csapatnál, de Bottas ezt is tagadta.

Bottas a Mercedes múzeumba is ellátogatott Forrás: Daimler AG/Daimler AG/Hans-Dieter Seufert

„Nekem semmilyen menetrendről nem szóltak. A csapat természetesen jó eredményeket vár tőlem, ezeket hoznom kell.”

Bejárta a világsajtót az is, hogy Lewis Hamilton édesapja, Anthony Hamilton szerint fia „összezúzhatja” Bottas pályafutását, de ő maga nem kockázatként, hanem épp ellenkezőleg, „nevetségesen jó lehetőségként” tekint az idei szezonra.

Ez az első alkalom, hogy bebizonyíthatom, mire vagyok képes." „Nico már megmutatta, hogy Lewist le lehet győzni. Ő természetesen egy háromszoros világbajnok, én viszont még futamot sem nyertem, de nem látom okát, hogy miért ne kerülhetnénk egy szintre.”

Rosberg újra barátkozik Hamiltonnal

Szerződésének aláírása után Bottas felkereste elődjét, Rosberget is, ő viszont előre közölte, hogy nem hajlandó Hamilton titkait felfedni a finn pilótának. A tavalyi világbajnok a Laureus Sports „Év áttörése” díjának átvételekor elárulta, az elmúlt évek során Hamilton és közte megromlott kapcsolat már most kezd jobbra fordulni.

„Szerintem egy kis időbe fog telni, hogy megtaláljuk az utunkat. A versengésnek alapvetően vége, és azóta máris volt néhány nyugodt pillanatunk együtt. Ki tudja? Én nyitott vagyok arra, hogy ismét jobb kapcsolatban legyünk. Végül is tizenöt évvel ezelőtt a legjobb barátok voltunk.”

