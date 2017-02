Bottas: Hamilton nem teszi tönkre a pályafutásomat

A Mercedes új versenyzője azonnal bejelentkezett Nico Rosberg helyére. Főnökét, Toto Wolffot barátjának tartja, de Niki Laudát is gyakran felhívja. Szeretné Lewis Hamiltont is megismerni.

Új csapattaggal bővült a Mercedes legénysége, mivel Nico Rosberg helyén Valtteri Bottas versenyezhet a 2017-es szezon során. Bottas illik a képbe a világbajnok istállónál, hiszen korábbi menedzsere, Toto Wolff lett a főnöke, és visszafogott stílusa várhatóan jól működik majd Lewis Hamilton hozzáállásával is. Ezt Bottas is így gondolja, és rögtön jelentkezett is az állásra.

„Még aznap telefonáltam, amikor Nico visszalépett – idézte az Auto Motor und Sport. – Versenyzőként az ember mindig a legjobb autóban akar ülni. Világossá tettem a Mercedesnél, hogy versenyeket akarok nyerni, és világbajnokká szeretnék válni – mondta, és a Stuttgarter Nachrichten szerint hozzátette, hogy korábbi menedzsere, és új főnöke, Toto Wolff még mindig jóbarátja.

Nem aggódik a rá váró feladat miatt Forrás: Daimler AG/Mercedes-Benz Grand Prix Ltd.

Sokan, köztük Rosberg is úgy véli, hogy Bottas csak szükségmegoldás, amíg a Mercedesnek várnia kell Sebastian Vettelre vagy Fernando Alonsóra, és Hamilton édesapja figyelmeztette is a finn pilótát, hogy a háromszoros világbajnok „összezúzhatja” az egyelőre futamgyőzelem nélkül álló versenyző pályafutását. Bottas azonban nem tart ettől.

Ez óriási kihívás számomra, de egyben hatalmas lehetőség is. Nagyon nagyra becsülöm Lewist, az eredményeit és a versenyzői képességeit. Minden bizonnyal nehéz év vár rám – ismerte el, de egy stuttgarti sajtótájékoztatón elutasította a felvetést, hogy Hamilton ártani fog a pályafutásának.

„Remek lehetőséget kaptam, hogy bizonyítsak. Tudok gyorsan autót vezetni, és ez nem múlik el csak úgy. Bíznom kell magamban – szögezte le, és hozzátette, Hamilton üdvözölte őt a csapatnál. – Nagyon várom, hogy egy jót csatázzunk a pályán, és jobban megismerjem őt emberként és a csapattársamként is.”

Jóban van új főnökével Forrás: Daimler AG/Mercedes-Benz Grand Prix Ltd.

A finn pilóta úgy véli, tavaly nehezebb lett volna csatlakozni egy új istállóhoz, mert az idén mindenkinek meg kell ismerkedni az újdonságokkal. Azt ő sem tagadta, hogy a csapattagok és a rendszerek ismerete így is előnybe hozza Hamiltont, de azt ígérte, hogy a tanulási görbéje meredek lesz. Niki Lauda, a Mercedes-csapat ügyvezetői jogkör nélküli elnöke is megerősítette ezt.

„Valtteri Bottas nagyon igyekszik, hogy felkészüljön a 2017-es szezonra – idézte Laudát a svájci Blick. – Állandóan telefonálok vele. Mindent tudni akar, és ez engem is motivál. Mindannyiunktól teljes támogatásban részesül.”

Bottas kijelentette, tisztában van azzal, hogy nem azért igazolták le, mert „jó fej”, és pontosan tudja, hogy az egyéves szerződése miatt mindenképpen eredményeket kell szállítania.

