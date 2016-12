Rosberg is odaszúrt Hamiltonnak a szerelők miatt

A világbajnoki címről az idén lemaradó Lewis Hamilton az idén többször kiborult, mert az év elején átszervezték a Mercedes szerelőgárdáját. Nico Rosberg megunta, és visszaszólt.

Nico Rosberg és Lewis Hamilton négyéves csatája az idén fordulóponthoz jutott, mert a német pilóta javítva korábbi teljesítményén, és kihasználva csapattársa műszaki problémáit, az idén először legyőzte Hamiltont a Forma-1-ben, és egyben a világbajnoki címet is megszerezte, mielőtt bejelentette azonnali visszavonulását a sporttól.

Hamilton 2013-ban lett Rosberg csapattársa, azóta a pontversenyben mindig előtte végzett, az idén azonban fordult a kocka és a háromszoros világbajnok több versenyen is küszködött, elsősorban a szezon elején. Bár ezt nem fogta szerelőire, többször is elmondta, nem érti, hogy a szezon előtt miért kellett átszervezni Rosberg és a saját szerelőgárdáját.

Az átszervezés Rosbergnek jött jól Forrás: Daimler

A Mercedes menedzsmentje ezt azzal indokolta, hogy nem akartak klikkesedést és berozsdásodást a csapaton belül, de Hamiltont nem győzték meg, mert a szezonzáró előtt ismét emlegetni kezdte a történteket, majd az elbukott bajnokság után kijelentette, jövőre nem akar újabb átszervezést. Rosberg addigra valószínűleg megunta Hamilton panaszait, és a Frankfurter Allgemeine Zeitung hasábjain visszaszólt volt csapattársának.

Én is vesztettem szerelőket." „Nekem is oda kellett adnom neki két mérnökömet, amikor megérkezett a Mercedeshez. Ez a teljes igazság. Könyvet írhatnék más ügyekről is, egy napon talán meg is teszem. Rengeteg őrült, és érdekes sztori van.”

Világbajnokként távozik, több időt akar a családjával tölteni Forrás: AFP/Karim Sahib

Hamilton a szezonzáró előtt „fenyegetett” azzal, hogy egyszer könyvet ír arról, hogy mi is zajlott a Mercedesnél a háttérben. Ez azonban Rosberget valószínűleg már nem zavarja, mert kijelentette, ő elvégezte a küldetését az F1-ben.

„Erőm teljében távozom, és most új projekteken fogok dolgozni – mondta, de nem árulta el, hogy mire készül. – Talán az üzleti világban, van néhány ötletem” – tette hozzá, majd elismerte, hogy még semmi sem dőlt el a jövőjével kapcsolatban.

Pótolhatatlan lesz

Rosberg távozása komoly fejfájást okozhat a Mercedesnek, és a korábbi F1-es pilóta, Mark Webber úgy véli, még Lewis Hamiltonnak sem tesz jót, hogy legnagyobb ellenfele, és háztáji riválisa szögre akasztja a sisakot. Honfitársának, a Red Bullnál versenyző Daniel Ricciardónak viszont kapóra jön.

Ő most olyan helyzetbe kerül, hogy mindenképpen a bajnoki címre hajthat, ha a Red Bull jól összerakja az autóját, mert Nicót rövid távon gyakorlatilag lehetetlen pótolni a Mercedesnél – idézte Webbert az ausztrál Age. – Nico és Lewis egyre jobb teljesítménybe hajszolták egymást, de most már nem lesz all-star felállásuk. Lewis zseniális és abszolút könyörtelen, de ez a helyzet felborítja az F1-es pilótapiacot.”

