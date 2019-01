Schumacher 91 győzelme képekben

19 (1995, Japán Nagydíj) – Az aidai versenyhétvége után Szuzukában a Benetton is világbajnok lett, stílusosan ők is győzelemmel ünnepeltek, miközben a másik autóban Herbert a harmadik lett. A sikerhez kellett a két Williams kiesése is, az egyre hevesebbé váló esőben Hill kicsúszott, megrongálta az első szárnyát, a bokszba hajtva pedig sebességtúllépésért összeszedett egy 10 másodperces stop and go büntetést. Ezt azonban már nem tudta letölteni, a pályára visszatérve ugyanis ismét kicsúszott és kiesett. Schumacher ezzel a győzelmével 9. elsőségét érte el a szezonban, amivel beállította Nigel Mansell 1992-es rekordját. Ez volt az utolsó győzelme a Benetton pilótájaként, a szezon végén elhagyta a csapatot, hogy csatlakozzon a Ferrarihoz Forrás: AFP/Toshifumi Kitamura