2018 - A csapat még úgy is a hetedik lett a konstruktőri pontversenyben, hogy a Belga Nagydíj előtt törölték az addig szerzett pontjait. Az új vevővel hamar az is világossá vált, hogy Lawrence Stroll fia, az idén a Williamsnél versenyző Lance lesz az istálló egyik pilótája jövőre, Esteban Oconnak így nem maradt hely. Az Abu-dzabi szezonzáró után be is jelentették Lance Stroll érkezését, aki már tesztelte is az idei autót. A csapat azt is közölte, hogy jövőre a Force India már nem fog szerepelni a nevében, a 2008-ban életre hívott csapatnév 11 év után tehát eltűnik a Forma-1-ből Forrás: Racing Point Force India F1 Team/Racing Point Force India F1 Team/James Moy Photography