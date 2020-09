Renault: Alonso nem csak pilótaként tökéletes a számunkra

Luca de Meo elárulta, autósport-rajongóként elkötelezett a Renault F1-es szerepvállalása iránt. A cég nemrég kinevezett vezérigazgatója kijelentette, a csapat felépítését át fogják alakítani, és a jövőbeli tervekbe Fernando Alonso tökéletesen beleillik.

A Renault múlt héten vasárnap bejelentette, hogy 2021-től az F1-es istálló Alpine néven fog indulni. A szintén a cégcsoport alá tartozó márka a sportautózás és a ralizás világában ért el nagy sikereket, az utóbbi években pedig utcai autókat is gyárt. Emiatt pedig jól jön, ha egy olyan széles közönséggel rendelkező sorozatban is megjelenik, mint az F1.

„A Forma-1-en keresztül fogjuk népszerűsíteni a történelmi sportautómárkánkat, de nem a nosztalgia, hanem a jövőbeli tervek miatt – nyilatkozta a La Gazzetta dello Sportnak Luca de Meo, a vállalat két hónapja kinevezett vezérigazgatója. – Hiszem, hogy az új Concorde-egyezménnyel és a 2022-es szabályváltozásokkal esélyünk nyílik arra, hogy egy kiegyensúlyozottabb mezőnyben a csúcsra érjünk.”

Az átnevezés mellett az autó megjelenése is jelentősen átalakul, és a francia zászló színei fognak dominálni, azon belül is elsősorban a kék. Ez azonban még semmit nem változtat a továbbra is a Renault gyári csapatának tekintendő istálló működésén, de az olasz üzletember elmondta, az átszervezések nem maradnak el.

Ez az autósport csúcsa, én pedig szeretném, ha az eredményeink révén ismét főszereplőkké válnánk, és minél hamarabb dobogóra állhatnánk, úgyhogy hajtani fogom őket. Az istállót újjá fogjuk szervezni, ehhez megvannak a kellő forrásaink és a tudásunk.”

Egyelőre a csapat vezetésének összetételében semmilyen változást nem jelentettek be, de az már hivatalossá vált, hogy jövőre pilótafronton Fernando Alonso váltja Daniel Ricciardót. A lépés az ausztrál versenyző év végi távozása miatt vált szükségessé, azonban de Meo egyáltalán nem bánja, hogy a kétszeres F1-es világbajnok fogja vezetni az egyik autót, mert szerinte erős karakterekre van szükség. „Fernando Alonsót azért szerződtettük, mert remek pilóta és motivált, hogy a Renault-val érjen el sikereket. Emellett pedig marketingszempontból is tökéletesen illik a csapatunkba.”

Pár hónappal ezelőtt nemhogy Alonso leigazolása, de még a Renault F1-ben maradása sem volt biztos, mert elterjedtek olyan hírek, hogy a cég a Forma-1-es csapat megszüntetésével akar csökkenteni a kiadásokon. De Meo azonban leszögezte, elkötelezett autósport-rajongóként ezt nem tehette meg. „Gyerekként zászlóval a kezemben jártam Monzába, hogy szurkoljak, úgyhogy nyilvánvaló volt, hogy nem én leszek az az ember, aki leállítja a Forma-1-es programot.”