Gasly sikere révén tényleg itt van a francia versenyzők aranygenerációja

Nehezen jutott be az F1-be, aztán lefokozták, elvesztette legjobb barátját a versenypályán, és még az otthonát is kirabolták, de Pierre Gasly a megrázkódtatások közepette is képes volt csodaszámba menő győzelmet aratni az Olasz Nagydíjon. Honfitársaival új fejezetet kezdhetnek az F1-ben.

Amikor legutóbb francia pilóta győzött a Forma-1-ben, a múlt vasárnapi Olasz Nagydíj győztese, Pierre Gasly mindössze három hónapos volt. Olivier Panis sikere egyszeri alkalomnak bizonyult, és a 2004 végi távozása egyben azt is jelentette, hogy a franciák F1-es pilóta nélkül maradtak. A Renault ugyan 2005-ben és 2006-ban világbajnok lett, de kikopott a naptárból a Francia Nagydíj is, nem is beszélve a helyi dohánygyárakról és olajcégekről, amelyek egyebek mellett Alain Prostot és Panist is támogatták.

Panis F1-es pályafutásának végén kiderült, hogy baj van, vállalati háttér nélkül igen kilátástalannak tűnt a francia autóversenyzők jövője, de mire a napjainkban sikeres fiatalok eljutottak arra a szintre, hogy családjaik önállóan már nem tudták finanszírozni őket, a francia autósport-szövetség (FFSA) felismerte az utánpótlás támogatásának jelentőségét.

Gasly és a francia pályaversenyzők aranygenerációját alkotó kortársai ebből a szempontból jókor, jó helyen voltak, de kőkeményen megdolgoztak azért, hogy eljussanak a világ elitjébe, és e téren az anyagi áldozatok csak egy problémát jelentettek a sok közül.

Ahogy számos más esetben, úgy Gasly családjában is volt hagyománya a versenyzésnek. Az 1996-ban született kisfiú még csak kétéves volt, amikor már szüleivel két idősebb bátyja gokartversenyeire jártak, ezért Pierre-ben is megfogalmazódott, hogy szeretné kipróbálni magát, de az iskolaérettség idején szülei eleinte még elodázhatták ezt azzal, hogy majd akkor gokartozhat, ha jó jegyeket hoz.

Mivel megtette, fel kellett törnünk a malacperselyt! – nyilatkozva nevetve Jean-Jacques Gasly, Pierre édesapja az Ouest-France hasábjain. – Amikor nyolcéves lett, karácsonyra vettünk neki egy minikartot, fűnyírómotorral. Még nem érte el a pedálokat, ezért önállóan fékezni sem tudott” – mosolygott. – Amint beült, rögtön menni akart. Utána egész napokat vezetett megállás nélkül, akármilyen volt az időjárás.”

Gasly kilencévesen kezdett versenyezni, már a második futamán dobogós lett, ezzel lehetőséget nyert, hogy a korábbi F1-es nagydíjhelyszín gokartpályáján, Magny-Cours-ban is rajthoz álljon. Nemzeti gokart-bajnokságok után 2009-től már nemzetközi szinten versenyzett, 2010-ben 2. lett az Európa-bajnokságon. Ekkor már az FFSA is felkarolta őt, de szülei erőfeszítései nélkül nem jutott volna el odáig.

Tíz évig hajtották a szponzorokat

Jól ismert közhely, hogy az autósporthoz rengeteg pénz kell, olyannyira, hogy az még a nyugati családok pénztárcáit is kimeríti. Az FFSA létrehozott egy francia válogatottat, akadémiát indítottak a számukra Le Mans-ban bentlakásos iskolával, kiemelt mentoruk volt Jean Alesi és kapcsolataik révén folyamatos versenyzési lehetőséget biztosítottak, az anyagi fedezetet viszont a családnak kellett összeraknia.

„Tíz évig hajtottam a cégeket, nagyon sok energiát felemésztett, mert nem könnyű [szponzorokat] találni – mondta Pascale, Pierre édesanyja, aki évekig lényegében fia személyi asszisztense is volt, az F1-es pályafutás kezdetéig még arra is neki kellett odafigyelnie, hogy összeálljon Gasly évente 106 járatot számláló repülési menetrendje, és a teendők közepette eleget aludjon.

Legfőbb fiatalkori mecénása egy helyi vállalkozó Jean-Mary Demondion volt, aki úgy vélte, Gasly tehetséges, de szülei is rengeteget dolgoztak körülötte, hogy szponzorokat találjanak fiuk számára, Pascale pedig elmondta, az egész család, még a nagyszülők is mindent megtettek annak érdekében, hogy a fiatalember versenyezhessen.

Gaslyt végül 2014-ben a szárnyai alá vette a Red Bull, ami biztosította a szükséges anyagiakat a pályafutás további építéséhez, de már akkoriban is lehetett tudni, hogy az energiaitalosok kaszárnyájában nincs pardon, aki nem hozza az eredményeket, könnyen kegyvesztetté válik, és ez sok ígéretes karriert kettétört már.

Hozta, amit kellett, de nehezen fért be

A legendás pályával rendelkező Rouenból származó fiatal 2011-ben váltott gokartról formulaautókra, 3. lett a francia F4-es bajnokságban, majd francia csapatoknál folytatta a pályafutását Formula Renault 2.0-val. A juniorkategóriákban jól ismert Tech 1 Racing színeiben 2013-ban meg is nyerte az Európa-bajnokságot, ezzel a Renault-tól támogatást nyert, hogy az akkor még létező királykategóriában, a Formula Renault 3.5-ben versenyezzen.

Ekkor már a Red Bull egyengette az útját, ezért nem volt meglepő, hogy a Christian Horner érdekeltségébe tartozó Arden Motorsport pilótája lett. Gasly újoncként a 2. lett az összetettben a rutinosabb Carlos Sainz Jr. mögött úgy, hogy egyetlen futamot sem nyert meg, sőt, még az újoncok értékelésében is csak háromszor volt első a 18 verseny során.

A jó összetett eredmény ellenére ez gyaníthatóan nem győzte meg Helmut Markót és a Red Bull vezérkarát, mert Gasly neve fel sem merült a vállalat két F1-es csapatának ülései kapcsán, a Toro Rossónál a frissen szerződtetett Max Verstappennel és Sainz-cal számoltak, Gasly pedig a GP2-ben (a mai F2-ben) folytathatta a versenyzést.

Amíg létezett a Formula Renault 3.5, a Red Bull jellemzően kerülte a költséges GP2-t, de Gasly-t már muszáj volt itt elhelyezni, amellett, hogy az F1-es anyaistállónál tesztpilótaként is alkalmazták. Az utánpótlás-bajnokságban nagy előnyt jelentett a tapasztalat, de Gasly első teljes szezonjában csak a 8. lett az összetettben. 2016-ban megnyerte a bajnoki címet, de nem különösebben erős ellenfeleket győzött le.

A pályafutásában az előmenetelhez szükséges eredmények mindig megvoltak, a Forma-1-hez közelítve viszont sokszor felmerült, hogy „de”, és a Red Bullnál sem igazán tudták eldönteni, hogy mihez kezdjenek vele, mert semmi sem indokolta, hogy eltanácsolják, viszont a világbajnokság mezőnyében éppen nem volt hely a számára.

Jó döntés volt a japán szezon

A GP2/F2 után nincs hova menni, valaki vagy bejut a Forma-1-be, vagy más irányba, jellemzően a sportautók vagy az USA felé kell vinnie a pályafutását.

Jobb ötlet híján a Red Bull a ’80-as évek végén bevált gyakorlathoz nyúlt, és elküldték Gaslyt a japán Super Formulába, ahol 2017-ben a Hondához szorosan kötődő Team Mugen versenyzője lett. Itt még a GP2-nél is fejlettebb autókkal küzdhetett erős mezőnyben, és gyaníthatóan még maga sem gondolta, hogy 2018-tól már a Toro Rosso-Honda színeiben szerepelhet majd az F1-ben.

Ehhez több különböző folyamat szerencsés találkozása kellett: a 2017-es szezon derekára Sainz rájött, hogy valószínűleg sohasem fogják őt előléptetni a Toro Rossótól a Red Bullhoz, ezért nagy kockázatot vállalva lényegében dezertált a pilótaprogramjukból és először kölcsönbe, majd végleg a közben ellenséggé váló Renault-hoz szegődött.

Ez rögtön üresedést okozott a Toro Rossónál, Gasly pedig megkapta a hőn áhított lehetőséget, de továbbra is éhes maradt a sikerre. Olyannyira, hogy önként kihagyta az USA Nagydíjat, mert megpróbálta elérni a Super Formula bajnoki címét, de egy tájfun miatt végül törölték az utolsó két fordulót, így Gasly 0,5 pontos hátránnyal végül csak a 2. lett az összetettben.

Közben végleg elmérgesedett a McLaren és a Honda, valamint a Red Bull és a Renault viszonya, ennek következtében a wokingi és a faenzai istálló lényegében elcserélte a motorszállítóit. A 2018-ra felálló Toro Rosso-Hondába kézenfekvő választás volt megtartani Gaslyt, aki a 2017-es nagydíjakon ugyan nem alkotott maradandót, de a Super Formulában jó benyomást tett a japán gyártó munkatársaira. Ezt csak elmélyítette, hogy a 2015 óta rengeteg megaláztatást megélő Honda első komolyabb sikerét, a 2018-as Bahreini Nagydíjon elért 4. helyet is Gasly szállította, ezért a Honda elnöke egy utcai NSX-et is felajánlott neki.

Embert próbáló 18 hónap

A 2018-as szezon során Gasly csapattársa a Red Bulltól korábban eltanácsolt Brendon Hartley lett, de gyorsan kiderült, hogy az új-zélandi pilóta nincs egy szinten a francia versenyzővel. Noha többször is felmerült a menesztése, Hartley befejezhette a szezont, de csak 4 pontot szerzett, míg Gasly 29-et, ami akkor is drámai különbség, ha mellé tesszük, hogy az autóval sok műszaki probléma adódott.

Ilyen mérleggel kézenfekvő választás volt, hogy amikor Daniel Ricciardo váratlanul közölte, átigazol a Renault-hoz, Gasly kapott behívót a Red Bullhoz a de facto elsőszámú pilóta, Verstappen mellé. Noha a Mercedes 2014 óta legyőzhetetlennek bizonyul, Gasly számára a Red Bull anyaistállója jelentette a belépőt az élmezőnybe, amire mindenki áhítozik, győzelmeket és adott esetben világbajnoki címet remélve.

A 2019-es szezon viszont nem a várakozásoknak megfelelően alakult. Gasly nem tudta tartani a lépést Verstappennel, miközben a holland pilóta az egyéni pontverseny 3. helye felé haladt, a nála egyébként idősebb, de kevésbé rutinos francia a köridők és a helyezések terén is alaposan lemaradt tőle. Ez egyre görcsösebb akarást és bennfentesek szerint Gasly részéről mogorva viselkedést is hozott, bár a nyilvánosság előtt méltósággal viselte a helyzetet. A mélypont az Osztrák Nagydíjon, a Red Bull hazai versenyén jött el, amelyet Verstappen megnyert, Gasly pedig csupán a 7. helyen ért célba, körhátrányban.

Nyilvánosan a csapat vezetése sokáig kiállt a francia pilóta mellett, de a Magyar Nagydíj utáni nyári szünetben mégis úgy döntöttek, visszaküldik Gaslyt a Toro Rossóhoz, és az újonc Alexander Albont ültetik a helyére. A thai pilóta azóta sem igazolta a döntés helyességét, Gasly viszont nem roskadt össze a pályafutása lendületét megtörő helyzetben.

„Amikor tavaly visszajött, nagyon boldog voltam, mert belépett az irodámba, és azt mondta, úgy érzi magát, mintha tegnap járt volna ott. Rögtön otthonosan mozgott a csapatban és az autóban, aztán jó teljesítményt nyújtott, ahogy ezt már tudjuk is – méltatta a pilótát csapatfőnöke, Franz Tost az F1 TV műsorában.

Gasly valóban élt a lehetőséggel, hogy az F1-es mezőny tagja maradhatott, új csapattársát, Danyiil Kvjatot általában legyőzve gyűjtögette a pontokat, a zűrzavaros Brazil Nagydíjon pedig a célvonalig harcolva a 2. helyen zárt, ezzel megszerezte F1-es pályafutása első dobogós helyét a középcsapatnak számító Toro Rossóval.

Az egy nagyon nehéz pillanat volt – utalt a lefokozására az idei Olasz Nagydíj megnyerése után. – Négy testvér között nőttem fel, és már gyerekként is át kellett vészelnem nehéz pillanatokat, ami erős jellemmé tett. Nekem mindenért meg kellett küzdenem, amit akartam, és a negatív energiát pozitívvá tudtam formálni. Mélyen belül tudtam, hogy ami tavaly történt, az nem volt fair velem szemben, és világosan jelezni akartam, hogy gyors vagyok, tudom, mire vagyok képes, a pályafutásom korai szakaszában már küzdöttem győzelmekért, pole-okért, bajnoki címekért, és az F1-ben is ezt akarom tenni.”

A siker különös jelentőséggel bírt, hiszen a lefokozása után megmutatta, nem véletlenül számoltak vele a Red Bullnál, és a küzdőszelleméről is tanúbizonyságot tett, mivel az utolsó méterekig versengett a hatszoros világbajnok Lewis Hamiltonnal, de a brit pilóta sem bírt vele.

Gasly a 2019-es Belga Nagydíjon ült ismét a Toro Rossóba, ezen a hétvégén a szakmai visszalépés mellett súlyos személyes megrázkódtatás is érte. Spában halálos balesetet szenvedett Anthoine Hubert az F2 mezőnyében, és a francia fiatal elvesztése Gasly számára különösen fájó volt, miután az FFSA akadémiáján évekig szobatársak voltak, és jó barátságot ápoltak.

Az év végi eredmények és a Red Bull pilótaprogramjában keletkezett aszály miatt Gasly 2020-ra is bizalmat kapott az Alpha Tauri névre átkeresztelt istállónál, Kvjatot az első nyolc időmérő alapján 7:1-re veri és már az Olasz Nagydíj megnyerése előtt is jelentős pontelőnyre tett szert csapattársával szemben.

Hubert halálának évfordulóján (néhány nappal azután, hogy betörtek a házába és több személyes relikviáját is ellopták), Belgiumban bátran előzött a szezon egyik leghírhedtebb kanyarjában, az Eau Rouge-ban, és Monzához hasonlóan a verseny legjobbjának választotta őt a közönség. Szereplése és Albon vártnál gyengébb eredményei miatt egyre többen kérdőjelezik meg azt, hogy valóban Gasly hibája volt a sikertelensége a Red Bullnál.

„Szerintem felkészültem, de ezt a döntést nem én hozom meg – felelte, amikor arról kérdezték, hogy visszatérhet-e a Red Bullhoz. – Azóta, hogy visszahelyeztek a Toro Rossóhoz, csak magammal foglalkoztam, és azzal, hogy megmutassam, mit tudok. Amikor megkapom a megfelelő eszközöket, nagyon elégedett voltam az általunk nyújtott teljesítménnyel, és most nem csak Brazíliáról beszélek, hanem általában is elég erősek voltunk” – mondta Monzában.

Beérni látszik a franciák aranygenerációja

Gasly sikere a Forma-1 jelenlegi erőviszonyait ismerve rendszerhibának tekinthető, de az emberi tényező szempontjából ez lényegtelen. 1996 óta ő az első francia versenyző, aki F1-es nagydíjon győzött, ő a sportág történetének 109. futamgyőztese, egyben annak az FFSA-akadémiának a növendéke, ami Panis F1-es pályafutása után felkarolta a helyi tehetségeket.

Előfutáruk, a 2015-ben meghalt Jules Bianchi és Hubert sajnos már nem tehet hozzá ezekhez a sikerekhez, de a generációjukhoz tartozó, igaz, monacói színekben versenyző, szintén személyes tragédiák által edzett Charles Leclerc már tavaly bizonyította, hogy megfelelő autóval képes győzelmet aratni, és a Renault-Alpine javulása esetén a Mercedes támogatását is élvező Esteban Oconnak is van erre esélye.

Amennyiben Gaslyval előfordulna az az egyelőre példátlan esemény, hogy lefokozása után a Red Bull visszahelyezi őt az anyaistállóba, akár az is lehetségessé válik, hogy három frankofón pilóta csatázzon a dobogós helyekért és esetleg győzelmekért, ami 15 évvel ezelőtt alighanem maximum az álmodozások szintjén merült fel az érintettekben.