Az Olasz Nagydíj második szabadedzése alapján egyértelműnek tűnik, hogy nemcsak egy körön, hanem versenytempóban is a Mercedes a legjobb, a címvédőt pedig a Red Bull követi. Vasárnap az Alpha Tauri visszaesést, a Ferrari javulást várhat az időmérőhöz képest, míg a McLaren joggal bízhat egy jó hétvégében.

Az Olasz Nagydíj hétvégéje előtt sokan találgatták, hogy milyen hatása lehet az erőviszonyokra az új szabályoknak, miszerint az időmérőn és a futamon nem lehet változtatni a motorüzemmódon. Nos, feltételezve, hogy a csapatok ebben a szellemben készültek a hétvége tétre menő részére, a választ pénteken megkaptuk: a Mercedes továbbra is megállíthatatlannak tűnik, még a Red Bull sem ér a közelébe.

A brackley-iek mind az első, mind a második szabadedzésen megszerezték az első két helyet, délután ráadásul szinte mindenki 1 másodpercen kívül volt Lewis Hamilton idejéhez képest. Ami a Red Bullt és főleg Max Verstappent illeti, elképzelhető, hogy a kvalifikáción lehet félnivalója, de a versenyszimulációk alapján könnyen lehet, hogy Belgium után ismét egy eseménytelen futama lesz a 3. helyen.

A középmezőny sorrendje azonban szokás szerint megjósolhatatlan. A legjobban a McLarenek és az Alpha Taurik villogtak, és míg a wokingiak jogosan reménykedhetnek egy jó szereplésben, addig a faenzaiak versenytempója nem tűnt meggyőzőnek. A Ferrari kevésbé látszik kilátástalannak, mint múlt héten, ezzel együtt simán előfordulhat, hogy most sem jutnak be a Q3-ba.

Verstappen 3. helye veszélybe kerülhet az időmérőn

A leggyorsabb körök alapján nagy meglepetés lenne, ha a Mercedes-pilótákon kívül bárkinek is lenne esélye az első soros rajtra. Hamilton és Valtteri Bottas mindkét gyakorláson simán verte a mezőnyt, sőt, délután mindössze Lando Norris és Pierre Gasly tudott 1 másodpercen belülre kerülni a brit pilóta 1:20.192 másodperces idejéhez képest.

Utóbbi mondatból pedig az is kiderül, hogy ezúttal nem Max Verstappen végzett a 3. helyen (ahogyan egyébként délelőtt sem, de azt az etapját az autótörés is befolyásolta). A holland pilóta nem is volt elégedett a napjával, és kijelentette, szombatra finomítani kell a kocsin. Kérdés, hogy ez mennyire fog sikerülni, mert ha kevésbé, akkor akár az is elképzelhető, hogy idén harmadszor nem a 2. vagy a 3. helyről fog indulni. Az első ilyen alkalom a Hungaroringen volt, ahol a pénteki nap után ugyancsak volt ok a panaszra az autót illetően.

És hogy kik lehetnek veszélyesek rá? Az eddigiek alapján a két McLaren és Gasly. Előbbiek szereplése nem is annyira meglepő, de az Alpha Tauri még soha nem vághatott neki ennyire pozitív előjelekkel a kvalifikációnak. A csapat szereplése főleg annak fényében kellemes meglepetés, hogy a szintén nagy motorerőt igénylő Spa-Francorchamps-ban egyik autó sem jutott be a Q3-ba.

A Racing Point ezúttal is elmaradt a szezon elején nyújtott teljesítményétől, a múlt hétvégéhez képest pedig a Renault produkálta a legnagyobb visszaesést. Az eddigiek tükrében Daniel Ricciardo és Esteban Ocon nem fogja megközelíteni az előző kvalifikáción elért 4. és 6. helyet.

A Ferrari esetében már nehéz megmondani, hogy mi számít jó teljesítménynek, de az tény, hogy a második szabadedzés adott némi reményt az olasz istálló szurkolóinak. Persze ez csak azt jelenti, hogy a Q1-ben talán még nem kell aggódniuk, de a Q3-as szereplés még mindig kétséges.

Az időmérő alakulásába az a tényező is beleszólhat, hogy Monzában létfontosságú a szélárnyék. Tavaly láthattuk, hogy ebből mekkora káosz sülhet ki, éppen ezért az FIA mostanra mindenkit egy minimális szintidő elérésére kötelez. Mindezek ellenére valószínű, hogy az etapok végén nagy lesz a torlódás, és könnyen lehet, hogy valaki pórul jár.

Vasárnap Verstappen után válhat szorossá a csata

A Mercedes szempontjából vasárnap sem változik a képlet, hiszen a címvédő elképesztő fölénye a versenyszimuláción is megmutatkozott. Ezen a tényen az sem változtat, hogy az első, lágy gumival futott etapjuk alatt Hamiltonnak és Bottasnak is csak 3-3 értékelhető köre volt, így viszonylag kicsi a minta. Ezeket figyelembe véve egyébként a finn pilóta rendelkezik jobb átlaggal.

Rajtuk kívül nem meglepő módon Verstappen mutatta a legjobb tempót, de a 22 éves versenyző már körönként közel 1 másodperccel volt lemaradva Bottastól. Azonban előnye is viszonylag jelentős, így akkor sem kell feltétlenül aggódnia, ha esetleg 1-2 pozícióval hátrébbról kell rajtolnia, mint ahonnan általában szokott.

Csapattársa, Alexander Albon esetében már közel sem ennyire egyértelmű a helyzet, hiszen az első három kör átlagát tekintve a két Renault és Norris is jóval gyorsabb volt nála. Ez utóbbi alapján könnyen lehet, hogy a 4. helyért Lando Norris mellett ők hárman fognak csatázni, persze abban az esetben, ha az enstone-iak nem szállnak el az időmérőn.

Albon tempója sokkal közelebb van a mögötte lévő Alpha Taurikéhoz és Racing Pointokéhoz. Előbbi istálló ezen a téren már sokkal kevésbé szerepelt jól, míg a silverstone-iaknál úgy tűnik, hogy a Belga Nagydíj után ezúttal is a pontszerző helyekért kell küzdeniük.

A Ferrarit és a Haast más-más okból, de nehéz beilleszteni ebbe a rangsorba, azonban mindenképpen érdemes velük foglalkozni. A maranellóiaknál még úgy is Charles Leclerc produkálta a jobb körátlagot, hogy ő a közepeseken, míg Sebastian Vettel a lágyakon teljesítette első etapját. A monacói pilóta mindössze 1 tizeddel maradt el a Renault-któl, illetve Sainztól, ami némi optimizmusra adhat okot az olasz istállónál.

A Haas, azon belül is leginkább Romain Grosjean esete azért érdekes, mert az első három érvényes köréből vett átlaga alapján 2,3 másodperc a hátránya Hamiltonhoz képest. Igen ám, de a francia versenyző második és harmadik körét elvették, mert a Parabolicában túlságosan szélesre futott. Ha pedig azokat is figyelembe vesszük, akkor már a Racing Pointot és az Alpha Taurit is előzi. Persze nem tudjuk, hogy a pályaelhagyással mennyi időt nyert, de tény, hogy később, immáron szabályosan is képes volt hasonló köridőkre.

Ami a mezőny végét illeti, az Alfa Romeo lemaradása 2 és fél tized a Racing Pointtal szemben. A Williams szokás szerint utolsó, de Nicholas Latifi a kemény, George Russell pedig a közepes keverékeken teljesítette első etapját.

A Pirelli becslése szerint a lágy abroncsok körülbelül 6 tizeddel gyorsabbak a közepeseknél, melyek további 4 tizeddel képesek jobb időre, mint a kemények. Ez alapján kizárólag a Mercedesek mehetnek biztosra a Q2-ben, ha a sárga oldalfalú abroncsokkal szeretnének rajtolni, a Red Bull javulása talán még Verstappen próbálkozhat meg alternatív stratégiával.

A versenyszimulációk körátlagai

Erre azonban nem biztos, hogy szükség lesz, mert a lágy keverékek is elég jól bírják ahhoz, hogy vasárnap meg lehessen valósítani az egykiállásos taktikát. Kevin Magnussen például 23 kört tett meg ezeken az abroncsokon.