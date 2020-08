Binotto kizárta, hogy a Ferrari visszahozza a tavalyi autóját

Nem lehet csak úgy visszatérni a tavalyi, sikeresebb Ferrari alkatrészeihez, mondta Mattia Binotto, a Ferrari csapatfőnöke, miután a Scuderia egyik pilótája sem tudott pontot szerezni a Belga Nagydíjon.

Mindkét Ferrari célba ért, de egyik sem szerzett pontot a vasárnapi Belga Nagydíjon, ilyen csúfság utoljára a 2010-es Brit Nagydíjon történt, ráadásul mindez azon a pályán fordult elő, ahol a Ferrari tavaly először nyert, ami egyben Charles Leclerc pályafutása első győzelme is volt.

Ennél is sokkolóbb, hogy a Ferrari a második szabadedzésen 1,3 másodperccel lassabb volt a tavalyi eredményénél ugyanazon a pályán, ráadásul az időmérőn is 0,477 másodperccel gyengébb időt értek el a tavalyi pole pozíciót érő 1:42.996-nál. Ez már önmagában is ritka a Forma-1-ben, főleg úgy, hogy érdemi szabályváltozás nem történt és az idei gumik gyorsabbak voltak a tavalyiaknál ezen a pályán, ráadásul hat csapat is volt, ami legalább 2 másodpercet gyorsult tavaly óta.

A Ferrari kapcsán már közismert, hogy az idei motorjuk jóval gyengébb a 2019-es változatnál, miután egy titkos megállapodás részeként teljesen új erőforrást építettek, ami ezúttal valószínűleg már szabályosan működik, ellentétben az előző verzióval, amelynek szabályszerű voltáról az FIA nem tudott megbizonyosodni, részleteket azonban nem árulhatnak el.

Az olasz istálló az idei autó tervezésekor feltehetőleg arra számított, hogy a nagy motorteljesítménynek köszönhetően belefér egy nagyobb légellenállású autó elkészítése, ez azonban az erőforrás megzabolázása miatt gyaníthatóan nem így alakult.

„Spa egy olyan pálya, ahol a motorteljesítmény és a hatékony aerodinamika is fontos – mondta Mattia Binotto, a Ferrari csapatfőnöke. – Az idei szezonra fejlesztett autónk légellenállása bizonyosan nagyobb.”

A Ferrari gyenge teljesítménye és erős visszaesése után felmerült a kérdés, hogy esetleg a tavalyi SF90-es autó egyes alkatrészeit vissza kellene hozni, Binotto azonban kizárta ezt a lehetőséget. „Az [idei] autó eléggé más – szögezte le. – Az autó maga nem abból áll, hogy felszerelünk rá valamit és kész, nem lehet csak úgy az egyikről átrakni valamit a másikra.”

Spában viszont nem csak ezzel volt gond, papíron azonos motorral Kimi Räikkönen az időmérőn és a futamon is legyőzte a Scuderia autóit az Alfa Romeóval. Binotto ebből azt szűrte le, hogy valami más probléma is van az autóval a motoron kívül, az időmérő után a gumik működési tartományát jelölte meg, de vasárnap úgy tűnt, ő sem tudja pontosan, hogy mi folyik az olasz istállónál.

„A motorteljesítmény és az [aero] hatékonyság az egyik része a dolognak, de ez nem elegendő magyarázat a hétvégén mutatott szereplésünkre, egyébként sem gondoljuk, hogy az ügyfélcsapatainkkal kellene egy szinten lennünk. Van itt még valami, amit még vizsgálunk, és egyelőre nem [értünk].”

Nem többet kell dolgozni, hanem jobban

A futamot a 13. helyen záró Sebastian Vettel azt mondta, reméli, hogy csak a spái pályához köthető problémáról van szó, de elismerte, ő sem számít csodára a motorteljesítményre szintén kényes Monzában és Mugellóban, a Ferrari két hazai versenyén. A Ziggo Sport riportere szerint Binotto is a spái pálya sajátosságaira vezette vissza a Ferrari küszködését, és Vettel látszólag egyetértett vele.

„Nos, ha ezt mondta, akkor gondolom, igaza van – somolygott a maszk alatt. – Remélem, hogy ez csak egyszeri alkalom volt, ahogy az egész év eddig, majd meglátjuk. A srácok igyekeznek, nem szép dolog [hibáztatni őket]. Van ok arra, hogy bíráljanak minket, mert lassúak vagyunk, de a háttérben ettől még ugyanannyit dolgoznak. Nem hiszem, hogy az előttünk lévők többet dolgoznak, viszont jobban teszik, ezért vagyunk mögöttük.”